ഗര്ജ്ജിക്കാന് അവന് വരുന്നു..വൃഷഭ ടീസര് അപ്ഡേറ്റുമായി മോഹന്ലാല്; ഗംഭീര ലുക്കില് താരം
മോഹൻലാലിന്റെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം വൃഷഭയുടെ ടീസർ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്ത്. അനൗൺസ്മെൻ്റ് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ട് മോഹന്ലാല്. വലിയ ക്യാന്വാസില് വന്താരനിയില് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം 2025ല് ദീപാവലി റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 2:20 PM IST
മോഹൻലാല് നായകനായെത്തുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ ചിത്രമാണ് 'വൃഷഭ'. പ്രഖ്യാപനം മുതല് മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്ത്. 'വൃഷഭ'യുടെ ടീസർ അനൗൺസ്മെൻ്റ് വിവരമാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്.
സെപ്റ്റംബർ 18ന് 'വൃഷഭ'യുടെ ടീസർ റിലീസ് ചെയ്യും. മോഹന്ലാലും ടീസർ അനൗൺസ്മെൻ്റ് പോസ്റ്റര് ആരാധകര്ക്കായി പങ്കുവച്ചു. അനൗൺസ്മെൻ്റ് പോസ്റ്ററില് ഗംഭീര ലുക്കിലാണ് മോഹന്ലാല് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
നന്ദകിഷോർ ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിനൊപ്പം നിരവധി മികച്ച താരങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രം, മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗംഭീര ഛായാഗ്രഹണം കൊണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്ന് സമ്മാനിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.
അടുത്തിടെയാണ് മോഹൻലാൽ സിനിമയുടെ ഡബ്ബിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. യോദ്ധാവിന്റെ രൂപത്തിൽ രാജകീയമായ ലുക്കിലാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിൽ മോഹൻലാല് എത്തിയത്.
2025ല് ദീപാവലി റിലീസായാകും ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലായി ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിനെത്തും. ഇന്ത്യയിലുടനീളവും വിദേശ വിപണികളിലും ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ കഥപറച്ചിലിനെ പുനർനിർവചിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. വലിയ ക്യാന്വാസില് വന്താരനിയില് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ആക്ഷൻ, വൈകാരികത, ഭാരതീയ പുരാണ കഥ എന്നിവയുടെ സവിശേഷമായ സംയോജനത്തോടെ പ്രേക്ഷകരെ നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങളുടെയും വിസ്മയകരമായ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചിത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അതിനൂതനമായ വിഷ്വൽ ഇഫക്ടുകൾ, എഡിറ്റിംഗ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ എന്നിവയുമായി നിലവില് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലാണിപ്പോള് ചിത്രം. സിനിമാനുഭവത്തിന്റെ മികവിന്റെ അതിരുകൾ മറികടക്കുന്ന ചിത്രമാക്കി വൃഷഭയെ മാറ്റാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
ആശിർവാദ് സിനിമാസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. കണക്ട് മീഡിയയും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ശോഭ കപൂർ, ഏക്താ കപൂർ, സികെ പത്മകുമാർ, സൗരഭ് മിശ്ര, വരുൺ മാത്തൂർ, ജൂഹി പരേഖ് മേത്ത അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർനാനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മാണം. ആന്റണി സാംസൺ ഛായാഗ്രഹണവും കെ.എം പ്രകാശ് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. സാം സി എസ് ആണ് സംഗീതം. റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയാണ് സൗണ്ട് ഡിസൈന് ഒരുക്കുന്നത്. ശബരി ആണ് പിആർഒ.
