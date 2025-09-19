ETV Bharat / entertainment

"ഇത് എന്‍റെ ഹൃദയത്തോട് വളരെ അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്നത്.."; വൃഷഭയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് മോഹന്‍ലാല്‍

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ വൃഷഭയുടെ ടീസര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ആക്ഷനും വൈകാരികതയും പ്രതികാരവും സംഗീതവും കൊണ്ട് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നല്‍കുന്നതാകും വൃഷഭ എന്നാണ് ടീസര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

മോഹൻലാല്‍ നായകനായെത്തുന്ന ബ്രഹ്‌മാണ്ഡ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ ചിത്രം 'വൃഷഭ'യുടെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയുടെ ടീസറും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ആക്ഷനും വൈകാരികതയും പ്രതികാരവും സംഗീതവും കൊണ്ട് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നല്‍കുന്നതാകും ചിത്രമെന്നാണ് ടീസര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

വലിയ ക്യാന്‍വാസില്‍ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഒരു രാജാവിന്‍റെ വേഷത്തിലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. വളരെ ഗംഭീര ലുക്കിലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ ടീസറില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആരാധകര്‍ക്കായി മോഹന്‍ലാലും ടീസര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്‍റെ ഹൃദയത്തോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'വൃഷഭ' എന്നാണ് ടീസര്‍ പങ്കുവച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

"കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചു..എന്‍റെ ഹൃദയത്തോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സിനിമ. വൃഷഭയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം.. ഈ ദീപാവലിക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും!," മോഹന്‍ലാല്‍ കുറിച്ചു.

മോഹൻലാലിന്‍റെ ജന്മദിനത്തിൽ പുറത്തുവിട്ട 'വൃഷഭ'യുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്ററും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. യോദ്ധാവിന്‍റെ രൂപത്തിൽ രാജകീയമായ ലുക്കിലാണ് ഫസ്‌റ്റ് ലുക്കിൽ മോഹൻലാല്‍ എത്തിയത്.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മകനായി തെലുങ്ക് നടന്‍ റോഷന്‍ മെകയാണ് എത്തുന്നത്. കൂടാതെ സാറാ എസ് ഖാന്‍, ഷനായ കപൂര്‍ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. സഞ്‌ജയ് കപൂറിന്‍റെ മകള്‍ ഷനായ കപൂറിന്‍റെ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അരങ്ങേറ്റം കൂടിയാണീ ചിത്രം.

അടുത്തിടെയാണ് മോഹൻലാൽ സിനിമയുടെ ഡബ്ബിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. മോഹൻലാലിനൊപ്പം നിരവധി മികച്ച താരങ്ങളും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. നന്ദകിഷോർ ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2025ല്‍ ദീപാവലി റിലീസായാകും ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളവും വിദേശ വിപണികളിലും ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ വലിയ ചലനം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗംഭീര ഛായാഗ്രഹണം കൊണ്ടും മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്ന് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ കഥപറച്ചിലിനെ പുനർനിർവചിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. ആക്ഷൻ, വൈകാരികത, ഭാരതീയ പുരാണ കഥ എന്നിവയുടെ സവിശേഷമായ സംയോജനത്തോടെ പ്രേക്ഷകരെ നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങളുടെയും വിസ്‌മയകരമായ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് 'വൃഷഭ' ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സിനിമാനുഭവത്തിന്‍റെ മികവിന്‍റെ അതിരുകൾ മറികടക്കുന്ന ചിത്രമാക്കി വൃഷഭയെ മാറ്റാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.

കണക്‌ട് മീഡിയയും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ആശിർവാദ് സിനിമാസ് ആണ് കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. ശോഭ കപൂർ, ഏക്‌താ കപൂർ, സികെ പത്‌മകുമാർ, വരുൺ മാത്തൂർ, സൗരഭ് മിശ്ര, ജൂഹി പരേഖ് മേത്ത, അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർനാനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമ്മാണം. ആന്‍റണി സാംസൺ ഛായാഗ്രഹണവും കെ.എം പ്രകാശ് എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. സാം സി എസ് സംഗീതവും റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സൗണ്ട് ഡിസൈനും ഒരുക്കുന്നു. ശബരി ആണ് പിആർഒ.

