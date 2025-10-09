ETV Bharat / entertainment

"ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു, ആകാശം കത്തുന്നു, വിധി അതിന്‍റെ യോദ്ധാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു", വൃഷഭ റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്

വൃഷഭയുടെ റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്. മോഹന്‍ലാല്‍ ആണ് സിനിമയുടെ റിലീസ് അപ്‌ഡേറ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. ഒരു രാജാവിന്‍റെ വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

Vrusshabha (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 5:29 PM IST

മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനാകുന്ന ബ്രഹ്‌മാണ്ഡ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമാണ് 'വൃഷഭ'. മോഹന്‍ലാല്‍ ആരാധകര്‍ നാളേറെയായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓരോ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ 'വൃഷഭ'യുടെ റിലീസ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

നവംബര്‍ ആറിനാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. മോഹന്‍ലാല്‍ ആണ് 'വൃഷഭ'യുടെ റിലീസ് അപ്‌ഡേറ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. "ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു. ആകാശം കത്തുന്നു. വിധി അതിന്‍റെ യോദ്ധാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നവംബർ 6ന് വൃഷഭ എത്തുന്നു!," ഇപ്രകാരം കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ 'വൃഷഭ'യുടെ റിലീസ് അനൗന്‍സ്‌മെന്‍റ് പോസ്‌റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

അടുത്തിടെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ആക്ഷനും വൈകാരികതയും പ്രതികാരവും സംഗീതവും കൊണ്ട് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നല്‍കുന്നതാകും ചിത്രമെന്നാണ് സൂചന. വലിയ ക്യാന്‍വാസില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്‌ത കന്നഡ സംവിധായകന്‍ നന്ദകിഷോര്‍ ആണ്.

ഒരു രാജാവിന്‍റെ വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. സിനിമയുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്ററും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. യോദ്ധാവിന്‍റെ രൂപത്തിൽ രാജകീയമായ ലുക്കിലാണ് ഫസ്‌റ്റ് ലുക്കിൽ മോഹൻലാലിനെ കാണാനാവുക.

മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗംഭീര ഛായാഗ്രഹണം കൊണ്ടും മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്നാകും ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുക. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ കഥപറച്ചിലിനെ പുനർനിർവചിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലുടനീളവും വിദേശ വിപണികളിലും ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം നവംബർ 6ന് പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നത്.

സിനിമയില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മകനായി തെലുങ്ക് നടന്‍ റോഷന്‍ മെകയാണ് എത്തുന്നത്. സാറാ എസ് ഖാന്‍, ഷനായ കപൂര്‍ എന്നിവരും സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. സഞ്‌ജയ് കപൂറിന്‍റെ മകള്‍ ഷനായ കപൂറിന്‍റെ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അരങ്ങേറ്റം കൂടിയാണ് 'വൃഷഭ'.

ശോഭ കപൂർ, ഏക്‌താ കപൂർ, സികെ പത്‌മകുമാർ, വരുൺ മാത്തൂർ, സൗരഭ് മിശ്ര, ജൂഹി പരേഖ് മേത്ത, അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർനാനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമ്മാണം. കണക്‌ട് മീഡിയയും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ആശിർവാദ് സിനിമാസ് ആണ് കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. ആന്‍റണി സാംസൺ ഛായാഗ്രഹണവും കെ.എം പ്രകാശ് എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. സാം സി എസ് സംഗീതവും റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സൗണ്ട് ഡിസൈനും ഒരുക്കുന്നു. ശബരി ആണ് പിആർഒ.

Also Read: "ഇത് എന്‍റെ ഹൃദയത്തോട് വളരെ അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്നത്.."; വൃഷഭയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് മോഹന്‍ലാല്‍

MOHANLALVRUSSHABHAVRUSSHABHA RELEASEവൃഷഭVRUSSHABHA RELEASE CONFIRMS

