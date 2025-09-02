ETV Bharat / entertainment

ടുക്ക് ടുക്ക് ടുക്ക് തൂ..മലയാളികള്‍ക്ക് ഒരു ഹിന്ദി സര്‍പ്രൈസ്; മനസ്സ് നിറച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍ ഗാനം - HRIDAYAPOORVAM SONG TUK TUK TUK TU

ഹൃദയപൂര്‍വത്തിലെ പുതിയ ഗാനം പുറത്ത്. ചിത്രത്തിലെ ടുക്ക് ടുക്ക് ടുക്ക് തൂ എന്ന ഹിന്ദി ഗാനമാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ജസ്‌റ്റിന്‍ പ്രഭാകരന്‍റെ സംഗീതത്തില്‍ മധുശ്രീയാണ് ഈ മനോഹര ഗാനം പാടിയിരിക്കുന്നത്.

HRIDAYAPOORVAM SONG HRIDAYAPOORVAM MOHANLAL ഹൃദയപൂര്‍വം
Hridayapoorvam song (movie poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2025 at 1:27 PM IST

പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് നിറച്ച് 'ഹൃദയപൂര്‍വ'ത്തിലെ പുതിയ ഗാനം. ചിത്രത്തിലെ 'ടുക്ക് ടുക്ക് ടുക്ക് തൂ' എന്ന ഹിന്ദി ഗാനമാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. രാജ് ശേഖറുടെ ഗാന രചനയില്‍ ജസ്‌റ്റിന്‍ പ്രഭാകരന്‍റെ സംഗീതത്തില്‍ മധുശ്രീയാണ് ഈ മനോഹര ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ആഘോഷ രാവിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതാണ് 'ടുക്ക് ടുക്ക് ടുക്ക് തൂ' ഗാനം. മോഹന്‍ലാല്‍, സംവിധായകന്‍ സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഗാനം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഗാനത്തിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ഗാനത്തിന് മികച്ച കമന്‍റുകളാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. നിരവധി പേര്‍ മോഹന്‍ലാലിന് ഓണാശംസകളും നേര്‍ന്നു. "കുടുംബങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറച്ചു ഹൃദയപര്‍വം", എന്നാണ് ഒരു ആരാധകന്‍ കുറച്ചത്. "ഇതിലെ എല്ലാ പാട്ടുകളും തിയേറ്ററിൽ കേൾക്കാൻ ഒടുക്കത്തെ ഫീൽ ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും വെണ്‍മതിയും വിട പറയാനും", മറ്റൊരാള്‍ കുറിച്ചു.

"ഹൃദയപൂര്‍വം സിനിമ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഈ പാട്ട് കാണുമ്പോള്‍ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണാൻ തോന്നുന്നു . ഈ ഓണത്തിന് നല്ലൊരു കുടുംബ ചിത്രം തന്നതിന് ലാലേട്ടനും, ആന്‍റണി ചേട്ടനും, സത്യന്‍ ചേട്ടനും നന്ദിയുണ്ട്", ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്‍റ്.

"ഇന്നലെ ആണ് സിനിമ കണ്ടത്.. എന്തൊരു ഫീൽ ആണ്.. മനസ്സിൽ നിന്നും പോകുന്നില്ല", "ലാൽ സാറിനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിചാരിച്ചതാ, ഒരു പാട്ടിലൂടെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാമോ? പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലേ പോലെ കരിനീല കണ്ണകിയുടെ കഥ പോലെ","സൂപ്പർ ഹൃദയപൂർവ്വം", "ഇനി ലാലേട്ടന്‍റെ അടുത്ത വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്", ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

'എല്‍2 എമ്പുരാന്‍', 'തുടരും' എന്നീ ബ്ലോക്ക്‌ബസ്‌റ്ററുകള്‍ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലിന്‍റേതായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'ഹൃദയപൂര്‍വ്വം'. ഒരു ഫീല്‍ ഗുഡ് ചിത്രമാണ് 'ഹൃദയപൂര്‍വ്വം' എന്നാണ് ചിത്രം കണ്ടവരുടെ അഭിപ്രായം. ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം കുടുംബപ്രേക്ഷകരും ഏറ്റെടുത്തു.

ഒരിടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായി എത്തിയ ചിത്രത്തില്‍ മാളവിക മോഹനന്‍, സംഗീത് പ്രതാപ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ ജനാര്‍ദ്ദനന്‍, ലാലു അലക്‌സ്, ബാബുരാജ്, സബിത ആനന്ദ്, തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരന്നു.

