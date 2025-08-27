മോഹന്ലാല് ആരാധകര് നാളേറെയായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സത്യന് അന്തിക്കാട് ചിത്രമാണ് 'ഹൃദയപൂര്വം'. നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 28) ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. മോഹന്ലാല് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകരും.
റിലീസിന് ഒരു ദിവസം ബാക്കിനില്ക്കെ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലര് ഒരു ദിവസം തികയും മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം കാഴ്ച്ചക്കാരാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1.51 മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ട്രെയിലറില് മോഹന്ലാലും സംഗീത് പ്രതാപും തമ്മിലുള്ള കോമ്പോയാണ് കാണാനാവുക.
ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഇരുവരുടെയും കെമിസ്ട്രി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. മോഹന്ലാലും സംഗീതും തമ്മിലുള്ള രസകരമായ സംഭാഷണത്തോടു കൂടിയാണ് 'ഹൃദയപൂര്വം' ട്രെയിലര് ആരംഭിക്കുന്നത്.
"നമ്മള് മറച്ച് വയ്ക്കുന്നൊരു കാര്യം നമ്മള് പോലും അറിയാതെ വാതില്പഴുതിലൂടെ കടന്നുവരുന്നൊരു കാറ്റ് പോലെ നമ്മളെ വന്ന് തലോടുകയും.. അത് ചിലപ്പോള് നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു കാറ്റാണ്. അതിന്റെ അഗാതമായ ആദ്രതലങ്ങളില് നമ്മളൊന്ന് ആടി ഉലയുകയും ചെയ്യുമ്പോള് നമ്മള് തന്നെ അറിയാതെ ചിലപ്പോള് ചിതറി പതറി നില്ക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ലേ..." "അതെന്ത് അവസ്ഥ?" "ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാന്" -എന്നിങ്ങനെയുള്ള മോഹന്ലാല്-സംഗീത് പ്രതാപ് രസകരമായ ഡയലോഗുകളോട് കൂടിയാണ് ട്രെയിലര് ആരംഭിക്കുന്നത്.
മോഹന്ലാല് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില് മാളവിക മോഹനന്, സംഗീത് പ്രതാപ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ ജനാര്ദ്ദനന്, ലാലു അലക്സ്, ബാബുരാജ്, സിദ്ദിഖ്, സബിത ആനന്ദ്, നിഷാന് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കും. കൂടാതെ മീരാ ജാസ്മിനും ബേസില് ജോസഫും അതിഥി വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തില് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
'എല്2 എമ്പുരാന്', 'തുടരും' എന്നീ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകള്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാലിന്റേതായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫീല് ഗുഡ് ചിത്രമാകും 'ഹൃദയപൂര്വ്വം' എന്നാണ് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള മോഹന്ലാലിന്റെ പ്രതികരണം.
ഹ്യൂമറിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചിത്രം കുടുംബ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സത്യന് അന്തിക്കാടും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന വളരെ പ്ലസന്റായൊരു ചിത്രമാണ് 'ഹൃദയപൂര്വ്വം'. പൂനെയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് കഥ പറയുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
'ഹൃദയപൂര്വ്വ'ത്തിലൂടെ നീണ്ട 10 വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മോഹന്ലാലും സത്യന് അന്തിക്കാടും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്. 2015ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'എന്നും എപ്പോഴും' ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ കൂട്ടുകെട്ടില് ഒരുങ്ങിയ ചിത്രം.
സത്യന് അന്തിക്കാടിന്റെ മക്കള് അഖില് സത്യനും അനൂപ് സത്യനും ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. അഖില് സത്യന് സിനിമയുടെ കഥ ഒരുക്കിയപ്പോള് അനൂപ് സത്യന് സിനിമയുടെ പ്രധാന സംവിധാന സഹായിയായി. ടിപി സോനു തിരക്കഥയും ഒരുക്കി. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം.
