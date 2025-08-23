ETV Bharat / entertainment

"ഹൃദയത്താല്‍ തീര്‍ത്തത്", ഓണം കളറാക്കാന്‍ ഹൃദയപൂര്‍വം എത്തുമ്പോള്‍ കൂടെ രണ്ട് സര്‍പ്രൈസുകളും... - HRIDAYAPOORVAM CENSORSHIP

എല്‍2 എമ്പുരാന്‍, തുടരും എന്നീ ബ്ലോക്ക്‌ബസ്‌റ്ററുകള്‍ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലിന്‍റേതായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ഹൃദയപൂര്‍വം. സിനിമയുടെ സെന്‍സറിംഗ് പൂര്‍ത്തിയായി. രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ 31 മിനിറ്റാണ് സിനിമയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സര്‍പ്രൈസുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

MOHANLAL HRIDAYAPOORVAM CAMEO ROLES ONAM RELEASES ഹൃദയപൂര്‍വം
Hridayapoorvam censorship (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 23, 2025 at 12:36 PM IST

2 Min Read

മോഹന്‍ലാലിന്‍റേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഹൃദയപൂര്‍വം'. ആരാധകര്‍ നാളേറെയായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് ചിത്രം ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്‌റ്റ് 28നാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.

റിലീസിനോടടുക്കുന്ന സിനിമയുടെ സെന്‍സറിംഗ് പൂര്‍ത്തിയായി. ചിത്രത്തിന് യു സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 മണിക്കൂര്‍ 31 മിനിറ്റാണ് സിനിമയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം. സിനിമയ്‌ക്ക് യു സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് ലഭിച്ച വിവരം മോഹന്‍ലാലും തന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

"ഹൃദയത്താല്‍ തീര്‍ത്തത്" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് പുതിയ പോസ്‌റ്റര്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു സര്‍പ്രൈസും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തില്‍ മീരാ ജാസ്‌മിനും ബേസില്‍ ജോസഫും അതിഥി വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

'എല്‍2 എമ്പുരാന്‍', 'തുടരും' എന്നീ ബ്ലോക്ക്‌ബസ്‌റ്ററുകള്‍ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലിന്‍റേതായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ മാളവിക മോഹനന്‍, സംഗീത് പ്രതാപ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ സിദ്ദിഖ്, ലാലു അലക്‌സ്, ജനാര്‍ദ്ദന്‍, ബാബുരാജ്, സബിത ആനന്ദ്, നിഷാന്‍ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കും.

സിനിമയുടേതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്‌റ്ററുകളെല്ലാം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ ടീസറും ലാഫ്‌ ഓണ്‍ സെറ്റ് വീഡിയോയും പ്രേക്ഷകര്‍ ഇരുകരങ്ങളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. സിനിമയിലെ 'വെന്‍മതി' എന്ന ഗാനവും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.

ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന വളരെ പ്ലസന്‍റായൊരു ചിത്രമാണ് 'ഹൃദയപൂര്‍വ്വം'. പൂനെയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഹ്യൂമറിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചിത്രം കുടുംബ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് മുമ്പൊരിക്കല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം ഒരു ഫീല്‍ ഗുഡ് ചിത്രമാകും 'ഹൃദയപൂര്‍വ്വം' എന്ന് മോഹന്‍ലാലും പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം നീണ്ട ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. 10 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്. 2015ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'എന്നും എപ്പോഴും' ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ പിറന്ന ചിത്രം.

സിനിമയില്‍ നായികയായി എത്തുന്ന മാളിവിക മോഹനന്‍ ഇതാദ്യമായാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. 'ക്രിസ്‌റ്റി', 'ദി ഗ്രേറ്റ് ഫാദര്‍', 'പട്ടം പോലെ', 'നിര്‍ണ്ണായകം' എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ ഇതിനോടകം തന്നെ മാളവിക മോഹനന്‍ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

സത്യന്‍ അന്തിക്കാടിന്‍റെ മക്കള്‍ അഖില്‍ സത്യനും അനൂപ് സത്യനും 'ഹൃദയപൂര്‍വ'ത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. അഖില്‍ സത്യന്‍ സിനിമയുടെ കഥ ഒരുക്കിയപ്പോള്‍ അനൂപ് സത്യന്‍ സിനിമയുടെ പ്രധാന സംവിധാന സഹായിയായി. ടിപി സോനു ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍ ആണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

MOHANLALHRIDAYAPOORVAM CAMEO ROLESONAM RELEASESഹൃദയപൂര്‍വംHRIDAYAPOORVAM CENSORSHIP

