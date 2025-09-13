"വീട്ടില് കയറ്റാന് കൊള്ളാത്തവര് ആരാണ്..? ഞാന് അവരെ എന്റെ വീട്ടില് കയറ്റും"; ഷോയില് നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകാന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് മോഹന്ലാല്
ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിനുള്ളിലെ ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രസ്താവനകളാണ് മോഹന്ലാലിനെ ക്ഷുഭിതനാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് വീട്ടില് കയറ്റാന് കൊള്ളാത്ത ആള്ക്കാര്, എന്ന ചോദ്യവുമായാണ് മോഹന്ലാല് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന് ലക്ഷ്മിയും..
Published : September 13, 2025 at 5:40 PM IST
സംഭവബഹുലമായ എപ്പിസോഡാകും മോഹന്ലാല് വരുന്ന ഇന്നത്തെ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം 7 എപ്പിസോഡ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോ വീഡിയോകളാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിനുള്ളിലെ ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രസ്താവനകളാണ് മോഹന്ലാലിനെ ക്ഷുഭിതനാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
"ആരാണ് വീട്ടില് കയറ്റാന് കൊള്ളാത്ത ആള്ക്കാര്.. എന്താണ് ലക്ഷ്മി..? ഇതിന് ഉത്തരം നല്കിയെ പറ്റൂ..", എന്ന ചോദ്യവുമായാണ് മോഹന്ലാല് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ക്ഷുഭിതനായാണ് മോഹന്ലാല് ഇക്കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്..
മോഹന്ലാലിന്റെ ചോദ്യത്തിന് തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രതികരണം. "നിങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പ് അവര്ക്കെന്താ..നിങ്ങളുടെ ചെലവില് ജീവിക്കുന്നവര് ആണോ.. ഞാന് എന്റെ വീട്ടില് കയറ്റുമല്ലോ അവരെ..ഇത്തരം കമന്റുകള് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കില് ... മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ആര്ക്കും പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ.. നിങ്ങള്ക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം", മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
നിന്നെയൊക്ക വീട്ടില് കയറ്റാന് കൊള്ളത്തവര് എന്ന് പറയാന് നിങ്ങള്ക്ക് എന്ത് അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് മോഹന്ലാല് വീണ്ടും ആവര്ത്തിച്ചു. "എന്തിനാണ് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നേ? ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കോളു.. ഷോയില് നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പൊയ്ക്കോളൂ," മോഹന്ലാല് ക്ഷുഭിതനായി പറഞ്ഞു.
അടുത്തത് മസ്താനിയോടായി മോഹന്ലാലിന്റെ ചോദ്യം.. മസ്താനിക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് മോഹന്ലാല് ചോദിച്ചു. ഇത് നോര്മലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്കും താല്പ്പര്യം ഇല്ലെന്ന് മസ്താനിയും മറുപടി നല്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒനീല് സാബുവിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ലക്ഷ്മിയും മസ്താനിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ടാസ്കിനിടെ ഒനീല് തന്നെ മോശമായാണോ സ്പര്ശിച്ചതെന്ന സംശയം മസ്താനി ലക്ഷ്മിയോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ലക്ഷ്മി അത് വലിയ പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.
പ്രശ്നം രൂക്ഷമായപ്പോള് കാണാത്ത കാര്യത്തില് ഒരാളെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തരുതെന്ന് സഹമത്സരാര്ത്ഥികള് ലക്ഷ്മിയ്ക്കെതിരെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഒനീലിന്റെ ടച്ചിംഗ് ടോപ്പിക് ഒരു കണ്ടന്റ് ആക്കാന് താല്പ്പര്യം ഇല്ലെന്ന് മസ്താനിയും തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ഒനീലിനോട് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു ലക്ഷ്മി ഒനീലിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ഇക്കാര്യം സഹമത്സരാര്ത്ഥികളെയെല്ലാം അറിയിച്ചത്.
ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡില് ഈ വിഷയത്തിലും ലക്ഷ്മിക്ക് മോഹന്ലാലിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ലക്ഷ്മിയുടെ ഈ പെരുമാറ്റം ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിനകത്ത് മാത്രമല്ല, പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയിലും വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മിയെ ബിഗ് ബോസില് നിന്നും പുറത്താക്കണം എന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം.
നിരവധി കമന്റുകളാണ് മോഹന്ലാലിന്റെ പ്രൊമോ വീഡിയോക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. "മുത്ത് ലാലേട്ടൻ പൊളിച്ചു.. ഇനി മേലാൽ ഒരു തരി ജന്റർ സ്കോടും ഇവിടെ ഉടലെടുക്കരുത്.. മനുഷ്യർ മതി.. എനിക്കും നൂറയെയും ആദിലയെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടിയ സമാധാനമുണ്ടല്ലോ നന്ദി ലാലേട്ടാ, ഒരായിരം നന്ദി", ഇപ്രകാരമാണ് ഒരാളുടെ കമന്റ്.
"ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി പറയാൻ പാടില്ലാരുന്നു. കലക്കി ലാലേട്ടാ", "അടിപൊളി, പക്ഷേ ജിസേൽ അമ്മായിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്.. ഈ വീര്യം കാണാത്തത്", "ആദില, നൂറ..പാവം കുട്ടികൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു എന്ന പേരിൽ കുടുംബം പോലും തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ, അവർ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മിയെ ആണ് വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവൾ, ഇവളൊരു സ്ത്രീ അല്ല ഡെവിള് ആണ്.. മസ്താനി, ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തിനെ", ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്റുകള്.
