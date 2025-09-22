ETV Bharat / entertainment

നാലാം ക്ലാസ്സുകാരന്‍റെ മൂന്നാം വരവ്; "ജോര്‍ജ് കുട്ടിയുടെ ലോകം വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു", ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍

ദൃശ്യം 3യുടെ പൂജ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍. എറണാകുളം പൂത്തോട്ട ലോ കോളജിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ സിനിമയുടെ പൂജ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു താരം.

DRISHYAM 3 DRISHYAM 3 POOJA MOHANLAL മോഹന്‍ലാല്‍
Drishyam 3 Pooja pictures (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
പ്രേക്ഷകരുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ 'ദൃശ്യം 3'യ്‌ക്ക് തുടക്കമായി. എറണാകുളം പൂത്തോട്ട ലോ കോളജിൽ ഇന്ന് രാവിലെയോടെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ ഇക്കാര്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍.

സിനിമയുടെ പൂജ ചിത്രങ്ങള്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു താരം. "ജോര്‍ജ് കുട്ടിയുടെ ലോകം വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു.. പൂജയോടെ ദൃശ്യം 3യ്‌ക്ക് തുടക്കമായി", ഇപ്രകാരം കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്.

പോസ്‌റ്റിന് താഴെ നിരവധി രസകരമായ കമന്‍റുകളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. "വെറും നാലാം ക്ലാസുകാരന്‍റെ ബുദ്ധിയല്ല.. ക്ലാസിക് ക്രിമിനൽ തിരിച്ചുവരുന്നു... ബോക്‌സ് ഓഫീസ് കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നു.. ലാലേട്ടാ കപ്പ് ആണ് മുഖം", ഇപ്രകാരമാണ് ഒരാള്‍ കുറിച്ചത്.

"റീമേക്ക് അവകാശത്തിനായി അജയ് ദേവ്ഗൺ ജീത്തു ജോസഫിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്", മറ്റൊരു കമന്‍റ് ഇങ്ങനെയാണ്. "റെക്കോർഡ് ഇടുന്നവരൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചോ ക്ലാസിക് ക്രിമിനലായ ഞാന്‍ തിരിച്ചുവരുന്നു..ജോർജ് കുട്ടി", മറ്റൊരു ആരാധകന്‍ കുറിച്ചു.

"ദൃശ്യം സീരീസ് കാരണം മലയാള സിനിമ നിലവാരം പുലർത്തുന്നു. ദയവായി നിരാശപ്പെടുത്തരുത്, പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുന്നു", "ക്ലാസിക് ക്രിമിനലിന് സ്വാഗതം", "നാലാം ക്ലാസ്സുകാരന്‍റെ മൂന്നാം വരവ്", "ഒരു 300 കോടി, അത്ര മതി", "ഓഗസ്‌റ്റ് 2ന് ധ്യാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്", ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

'ദൃശ്യം 3' നല്ലൊരു സിനിമയാണെന്നും എന്നാല്‍ അമിത പ്രതീക്ഷയോടെ ചിത്രം കാണാന്‍ വരരുതെന്നുമാണ് സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് പറയുന്നത്. ജോര്‍ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തില്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും എന്നൊക്കെയാണ് 'ദൃശ്യം 3'യിലൂടെ പറയുന്നതെന്നും സിനിമയുടെ പൂജ വേളയില്‍ ജീത്തു ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

'ദൃശ്യം 3' രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ കഥയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അത് ജോര്‍ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലെ കഥയാണ്. അവര്‍ നേരിടുന്ന ട്രോമകളും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ദൃശ്യം മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ മുകളില്‍ നില്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സിനിമ അല്ലിത്.

നാലര വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ജോര്‍ജ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നതാണ് ഈ ചിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ആ ആകാംക്ഷില്‍ സിനിമ കാണാന്‍ വരാം. 'ദൃശ്യം 3' എപ്പോള്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്ന് പറയാനാകില്ല. 'ദൃശ്യം 3'യുടെ ചിത്രീകരണം തീരുന്നത് പോലെയായിരിക്കും റിലീസ് തീയതി. അതൊക്കെ നിര്‍മ്മാതാവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ദൃശ്യം ഒരു ത്രില്ലര്‍ സിനിമയാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതൊരു ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ്," ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

