"ആളെ ഞാന്‍ പിടി കൂടും...തന്ത്രങ്ങള്‍ക്കും ഒരു മര്യാദ വേണ്ടെ"; ക്ഷുഭിതനായി മോഹന്‍ലാല്‍

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച്ചയില്‍ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലുണ്ടായ രൂക്ഷമായൊരു വിഷയത്തിലുള്ള മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പ്രതികരണമായിരുന്നു പ്രൊമോയില്‍.

MOHANLAL BIGG BOSS MALAYALAM 7 BiggBoss Contestants Strategy ബിഗ് ബോസ് 7
Mohanlal (video screenshot)
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 പ്രൊമോ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. ബിഗ് ബോസിന്‍റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോടിന് മുന്നോടിയായുള്ള മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പ്രൊമോ വീഡിയോയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച്ചയില്‍ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലുണ്ടായ രൂക്ഷമായൊരു വിഷയത്തിലുള്ള മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പ്രതികരണമായിരുന്നു പ്രൊമോയില്‍.

വളരെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന മോഹന്‍ലാലിനെയാണ് പ്രൊമോയില്‍ കാണാനാവുക. "അകത്തേക്ക് കയറാമോ? അയ്യോ പ്രശ്‌നമാകുമോ? വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവർ ഉണ്ടോ?" എന്ന മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ചോദ്യവുമായാണ് പ്രൊമോ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. ലെസ്‌ബിയന്‍സ് കപ്പിള്‍സായി എത്തിയ ആദില, നൂറ എന്നിവരെ വീട്ടില്‍ കയറ്റാന്‍ കൊള്ളാത്തവര്‍ എന്ന ലക്ഷ്‌മിയുടെ പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്കെതിരെയാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പ്രതികരണം.

"അകത്തേയ്‌ക്ക് കയറാമോ? അയ്യോ പ്രശ്‌നമാകുമോ? വീട്ടില്‍ കയറ്റാന്‍ കൊള്ളാത്തവര്‍ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ചിലരെ കുറിച്ച് ഒരാള്‍ പറയുന്നത് കേട്ടു. ഒരു സംശയവും വേണ്ടാ.. പറഞ്ഞ ആളെ ഞാന്‍ പിടി കൂടും..ചോദിക്കും.. തീര്‍ന്നിട്ടില്ല..ഒരാള്‍ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ഒരു ആരോപണം മൂന്നാമത് ഒരാളോട് പറയുന്നു. അയാള്‍ കേട്ടപാതി കേള്‍ക്കാത്ത പാതി വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയുമൊക്കെ അറിയിക്കുന്നു. എന്താ ഇത്..? ജയിക്കാനായി തന്ത്രങ്ങള്‍പലതും പയറ്റാം, പക്ഷേ തന്ത്രങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടെ ഒരു മര്യാദ. ഇനിയും ഉണ്ട് ഏറെ പറയാന്‍.. എല്ലാം ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് കണ്ടറിയാം", മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

മോഹൻലാലിന്‍റെ ഈ പ്രതികരണം പ്രേക്ഷകരിൽ വലിയ ചർച്ചകള്‍ക്ക് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയ്യില്‍ വീട്ടില്‍ നടന്ന ഒരു വഴക്കിനിടെ ആദിലയെയും നൂറയെയും കുറിച്ച് ലക്ഷ്‌മി പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആളിക്കത്തിയിരുന്നു.

"ഇവിടെ സമൂഹത്തില്‍ ഇറങ്ങി ജീവിക്കാന്‍ ഇവളുമാര്‍ക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവര്‍ക്ക് സപ്പോര്‍ട്ടായി നില്‍ക്കാന്‍ എനിക്കിത്ര ഉളുപ്പില്ലായ്‌മ ഇല്ല. ജോലി ചെയ്‌ത് തന്നത്താനെ നില്‍ക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണെങ്കില്‍ റെസ്‌പെക്‌ട് ചെയ്‌തേനെ. ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. നിന്‍റൊയൊക്കെ വീട്ടില്‍ പോലും കേറ്റാത്തവളുമാരാണ്.. എന്നിട്ട് ഇവരുടെ സപ്പോര്‍ട്ടിന് വേണ്ടി കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നു", ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ആദിലയെയും നൂറയെയും കുറിച്ചുള്ള ലക്ഷ്‌മിയുടെ വാക്കുകള്‍.

അക്‌ബറിനോടുള്ള വഴക്കിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം എന്നാല്‍ ആദിലയോ നൂറയോ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് സഹമത്സരാര്‍ത്ഥികളോ ഇതില്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. ആദിലയക്കും നൂറയ്‌ക്കും എതിരെ മോശം പ്രസ്‌താവന നടത്തിയ ലക്ഷ്‌മിയെ ബിബിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കണം എന്നാണ് പ്രേക്ഷകപ്രതികരണം.

Also Read: "മസ്‌താനിയെ മോശമായി സ്‌പര്‍ശിച്ചു"; ബിഗ് ബോസില്‍ ഒനീലിനെതിരെ ലക്ഷ്‌മിയുടെ ഗുരുതര ആരോപണം

