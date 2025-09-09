മോഹന്ലാലും ഹയാബൂസയും.. സിംപിള് ലുക്കില് സ്മാര്ട്ടായി ബ്ലാക്ക് ആന്ഡ് വൈറ്റ് കാമോ പ്രിന്റ് ഷര്ട്ടില് താരം
കാഷ്വല് ലുക്കില് വളരെ സിംപിളായി മോഹന്ലാല്.. സിംപിളാണെങ്കിലും സ്മാര്ട്ടാണ് താരം. വളരെ ആകര്ഷകമായ ഒരു ചുവന്ന സുസുക്കി ഹയാബൂസ സൂപ്പര് ബൈക്കിനൊപ്പമുള്ള മോഹന്ലാലിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുന്നത്.
'ഹൃദയപൂര്വം' തിയേറ്ററുകളിലെത്തി കുടുംബപ്രേക്ഷകരുടെ കൈയ്യടി ഏറ്റുവാങ്ങി മികച്ച കളക്ഷനോടെ മുന്നേറുമ്പോള് മറ്റൊരു സ്റ്റൈലിഷ് സര്പ്രൈസുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മോഹന്ലാല്. ഒരു ബൈക്കിനൊപ്പമുള്ള മോഹന്ലാലിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതല് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. വളരെ ആകര്ഷകമായ ഒരു ചുവന്ന സുസുക്കി ഹയാബൂസ സൂപ്പര് ബൈക്കിനൊപ്പമാണ് ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാലിനെ കാണാനാവുക.
ചിത്രത്തിൽ കാഷ്വൽ ലുക്കിലാണ് മോഹൻലാല് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ആന്ഡ് വൈറ്റില് കാമോ പ്രിന്റുള്ള കാഷ്വല് ഷർട്ടും ബ്ലാക്ക് ഷോര്ട്ട്സുമാണ് താരം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ സിംപിളായി സ്മാര്ട്ട് ലുക്കില് ബൈക്കിലിരിക്കുന്ന താരത്തിന്റെ ഈ ചിത്രം ആരാധകരും ഏറ്റെടുത്തു. പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി പേരാണ് രസകരമായ കമന്റുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
"ലാലേട്ടനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ലെജന്റ് ബൈക്ക് ആണ് സുസുക്കി ഹയാബൂസ", എന്നാണ് ഒരു ആരാധകന് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. "ഒരിക്കലും വയസ്സാകാത്ത രണ്ട് ഐക്കണുകൾ", "ലാലേട്ടൻ എപ്പോഴും സ്റ്റൈലിഷ്", "ബൈക്കിനും താരത്തിനും ഒരേ സ്മാര്ട്ട്നെസ്" തുടങ്ങി നിരവധി കമന്റുകളാണ് പോസ്റ്റിന് താഴെ വരുന്നത്.
സിനിമാ തിരക്കുകള്ക്കിടയിലും യാത്രകളോടും വാഹനങ്ങളോടും വലിയ താല്പ്പര്യമുള്ള താരം കൂടിയാണ് മോഹന്ലാല്. മോഹന്ലാലിന്റെ സൈക്കിള് സവാരിയും മുമ്പൊരിക്കല് വാര്ത്താ കോളങ്ങളില് ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. സിനിമയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ സ്റ്റൈലിഷായ താരത്തിന്റെ ഹയാബൂസ ബൈക്കിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള് ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകൾക്കിടയിൽ ഐകോണിക് മോഡലാണ് സുസുക്കി ഹയാബൂസ. ഇതിന്റെ വേഗതയും ഡിസൈനുമൊക്കെ എപ്പോഴും ആരാധകരെ ആകർഷിക്കാറുണ്ട്. മോഹൻലാലിനെ പോലൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാര് കൂടി ഈ ബൈക്കിനൊപ്പമെത്തിയപ്പോൾ ആരാധകരുടെ സന്തോഷവും ഇരട്ടിച്ചു.
സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകളുടെ രാജാവാണ് സുസുക്കിയുടെ ഐക്കോണിക് മോഡൽ ആയ (GSX1300R). 1,340 cc ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എൻജിൻ, ഏകദേശം 190 bhp പവർ, 160 Nm ടോർക്ക് എന്നിവയാണ് ഹയാബൂസയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, റൈഡിംഗ് മോഡ് സെലക്ടര് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക പുതുമകളും ഇതിനുണ്ട്. 16.90 ലക്ഷം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹയാബൂസ 2025 മോഡലിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില. 19.56 ലക്ഷമാണ് ഓണ് റോഡ് വില.
സിനിമയ്ക്കകത്തും റിയല് ലൈഫിലും എപ്പോഴും സ്റ്റൈലിനെയും സൗമ്യതയെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ് മോഹന്ലാല് എന്ന് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
