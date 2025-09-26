"ലാലേട്ടാ, നിങ്ങളെ ഓര്ത്ത് അഭിമാനമുണ്ട്...സുഹൃത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ്"; ദൃശ്യം 3 സെറ്റില് മോഹന്ലാലിന് ആദരം
'ദൃശ്യം 3'യുടെ സെറ്റില് മോഹന്ലാലിനെ ആദരിച്ച് സഹതാരങ്ങളും അണിയറപ്രവര്ത്തകരും. ആഘോഷ ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച് നടി മീന. ലാലേട്ടനെ സഹതാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബഹുമതിയാണെന്നും മീന സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
'ദൃശ്യം 3'യുടെ സെറ്റില് മോഹന്ലാലിന് ആദരം. ദാദാ സാഹിബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം നേടിയ താരത്തിന് സിനിമയുടെ സെറ്റില് കേക്ക് മുറിച്ചാണ് സഹതാരങ്ങള് അഭിനന്ദനങ്ങള് നേര്ന്നത്. നടി മീനയാണ് ആഘോഷ ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകര്ക്കായി പങ്കുവച്ചത്.
മോഹന്ലാല്, മീന, അന്സിബ ഹസ്സന്, എസ്തര് അനില് തുടങ്ങിയവരെയെല്ലാം 'ദൃശ്യ'ത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ലുക്കിലാണ് ആഘോഷ ചിത്രത്തില് കാണാനാവുക. ഇവരെ കൂടാതെ സംവിധായകന് ജീത്തു ജോസഫ്, ഇര്ഷാദ് അലി, സിദ്ധു പനയ്ക്കല് എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചതിനൊപ്പം ചെറിയ ഒരു കുറിപ്പും മീന ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഹന്ലാലിനെ ഓര്ത്ത് തനിക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ സഹതാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബഹുമതിയാണെന്നുമാണ് മീന പറയുന്നത്. മോഹന്ലാലിനെ സുഹൃത്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്നും മീന കുറിച്ചു.
"ലാലേട്ടനെ സഹതാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബഹുമതിയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ സുഹൃത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണവും പ്രതിഭയും ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിലും ശോഭിക്കുന്നു. സൗഹൃദത്തിന്റെയും സിനിമയുടെയും ഈ മനോഹരമായ യാത്രയിലെ മറ്റൊരു അധ്യായമാണ് ദൃശ്യം. ലാലേട്ടാ, നിങ്ങളെ ഓര്ത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്" -ഇപ്രകാരമാണ് മീന കുറിച്ചത്.
അടുത്തിടെയാണ് 'ദൃശ്യം 3'യുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. 'ദൃശ്യം 3' നല്ലൊരു സിനിമയാണെന്നും അമിത പ്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്നും സിനിമയുടെ പൂജ ചടങ്ങിനിടെ ജീത്തു ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. 'ദൃശ്യം 3' എപ്പോള് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നും ചിത്രീകരണം തീരുന്നത് പോലെയായിരിക്കും റിലീസ് തീയതിയെന്നും അതൊക്കെ നിര്മ്മാതാവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
"ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തില് എന്താണ് സംഭവിക്കുക. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്, എന്നൊക്കെയാണ് 'ദൃശ്യം 3'യിലൂടെ പറയുന്നത്. ദൃശ്യം മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ മുകളില് നില്ക്കാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സിനിമ അല്ലിത്. നാലര വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടില് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നതാണ് ഈ ചിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ആ ആകാംക്ഷില് സിനിമ കാണാന് വരാം. ദൃശ്യം ഒരു ത്രില്ലര് സിനിമയാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതൊരു ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ്. ദൃശ്യം 3 രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ കഥയായിരുന്നു. അത് ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലെ കഥയാണ്. അവര് നേരിടുന്ന ട്രോമകളും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്" -ദൃശ്യം 3യെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമാണ് ജീത്തു ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചത്.
