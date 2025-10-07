ETV Bharat / entertainment

മോഹന്‍ലാലിനെ ആദരിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ കരസേന; സൈന്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ട് 16 വര്‍ഷം, അഭിമാനവും സന്തോഷവുമെന്ന് താരം

മോഹന്‍ലാല്‍ ടെറിട്ടോറിയല്‍ ആര്‍മിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് 2009ലാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിയിലെ 122 ഇന്‍ഫെനന്‍റ് ബറ്റാലിയന്‍ ടിഎ മദ്രാസ് ടീമിലെ അംഗമാണ് മോഹന്‍ലാല്‍.

ഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സിനിമാരംഗത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരം നേടിയ നടൻ മോഹൻലാലിനെ ആദരിച്ച് കരസേന. ഇന്ത്യന്‍ ടെറിട്ടോറിയല്‍ ആര്‍മിയില്‍ ലെഫ്‌റ്റനന്‍റ് കേണല്‍ കൂടിയായ മോഹന്‍ലാലിനെ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ചാണ് ആദരിച്ചത്.

"കരസേന മേധാവിയില്‍ നിന്നും അഭിനന്ദനവും ആദരവും ലഭിക്കുന്നത് വലിയൊരു അംഗീകാരവും ബഹുമതിയുമാണ്. ദാദാ സാഹേബ് പുരസ്‌കാരം അതിനൊരു കാരണവുമായി. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല 16 വർഷമായി ആർമിയുടെ ഭാ​ഗമായിട്ട്. എന്‍റെ പരിമിതിക്കുള്ളില്‍ നിന്ന് സൈന്യത്തിന് വേണ്ടിയും ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരുട ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്‌നിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട്. ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിലേക്ക് കൂടുതൽ യുവാക്കളെ ചേർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദിയുമായി ചർച്ച നടത്തി", മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൂടുതല്‍ സിനിമകളില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു. ഉച്ച ഭക്ഷവും കഴിച്ചാണ് താരം അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.

അടുത്തിടെയാണ് ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം നേടിയതിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ആദരം മോഹന്‍ലാല്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. നിറഞ്ഞ സദസിലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ആദരം സമര്‍പ്പിച്ചത്.

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ക്കുള്ള ആദരവാണ് ഫാല്‍ക്കേ പുരസ്‌കാരം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ പുരസ്‌കാരത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയുടെ കാലാമൂല്യം ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മോഹന്‍ലാലിനുള്ള അംഗീകാരം മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ്. ഈ നേട്ടം ഓരോ മലയാളിക്കും അഭിമാനിക്കാനുള്ള വക നല്‍കുന്നു. മൂന്നു വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ 100 വയസു പിന്നിടുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ സുവര്‍ണ നേട്ടമാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം.

ശതാബ്ദിയോടടുക്കുന്ന മലയാള സിനിമയില്‍ അരനൂറ്റാണ്ടു കാലമായി നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന നടനാണ് മോഹന്‍ലാല്‍. പതിനെട്ടാം വയസില്‍ തിരനോട്ടം എന്ന സിനിമയില്‍ തുടങ്ങി അറുപത്തയഞ്ചാം വയസിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ അഭിനയ സപര്യ അനുസ്യൂതം തുടരുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

"ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കേയുടെ പേരിലുള്ള പുരസ്‌കാരം ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമര്‍പ്പിത ജീവിതം തിരശീലയിലെന്നപോലെ മനസിലൂടെ കടന്നു പോകുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ കഴുത്തിലണിഞ്ഞ പതക്കത്തിൻ്റെ ഭാരം ഞാന്‍ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. പുരസ്‌കാരം ഡല്‍ഹിയില്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോള്‍ നിന്ന അതേ വൈകാരിക ഭാരത്തോടെയാണ് നിങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. കാരണം ഞാന്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന എൻ്റെ ബാല്യവും കൗമാരവും യൗവനവും പിന്നിട്ട മണ്ണാണിത്. ഈ ചടങ്ങിലേക്കിറങ്ങുമ്പോഴും എൻ്റെ മുഖത്ത് ദൃശ്യം സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി തേച്ച ചായമുണ്ടായിരുന്നു. അഭിനയകാലത്തെ ഒരു മഹാനദിയായി സങ്കല്‍പ്പിച്ചാല്‍ തീരത്തെ മരച്ചില്ലയില്‍ നിന്നും അതില്‍ വീണ ഒരില മാത്രമാണ് താനെന്നും ഈ അനുമോദനത്തെ തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദരമായി കാണുന്നു", മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

