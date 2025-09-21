ETV Bharat / entertainment

'ഇത് എന്‍റെ മാത്രം ബഹുമതിയല്ല, ഈ യാത്രയിൽ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും സമര്‍പ്പിക്കുന്നു'; കേരളത്തില്‍ എത്തി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി താരം

അഭിനയിക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് ചുറ്റുംനിന്ന, എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഒരുപാടുപേര്‍ ഇന്നില്ല. എല്ലാവരെയും ഞാനീ നിമിഷം നന്ദിയോടെ, കടപ്പാടോടെ ഓര്‍ക്കുന്നുവെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍.

മോഹന്‍ലാല്‍ (ETV Bharat)
ന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള 2023 ലെ ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാര നിറവില്‍ നടനവിസ്‌മയം മോഹന്‍ലാല്‍. മഹാരഥന്മാര്‍ക്ക് കിട്ടിയ പുരസ്‌കാരമാണിതെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രതികരിച്ചു. ദാദാസാഹേബ് ഫാൽകെ അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ വിനയത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇത് എന്റെ മാത്രം ബഹുമതിയല്ല – ഈ യാത്രയിൽ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും സമര്‍പ്പിക്കുകയാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു.

സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്

"ദാദാസാഹേബ് ഫാൽകെ അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ വിനയത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇത് എന്റെ മാത്രം ബഹുമതിയല്ല – ഈ യാത്രയിൽ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ്. എന്‍റെ കുടുംബത്തിനും, പ്രേക്ഷകർക്കും, സഹപ്രവർത്തകർക്കും, സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, സ്നേഹിതർക്കും – നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്‌നേഹവും വിശ്വാസവും പ്രോത്സാഹനവും എനിക്ക് ഊര്‍ജം നല്‍കി, ഇന്നത്തെ ഞാനായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയോടെയും വിനയത്തോടെയും ഈ അംഗീകാരം സ്വീകരിക്കുന്നു." മോഹന്‍ലാല്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്ർ കുറിച്ചു.

65 വര്‍ഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയില്‍ 48 വര്‍ഷവും താന്‍ സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിര്‍ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയതെന്നും മോഹന്‍ലാല്‍ ഓര്‍ത്തു. പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ എഴുത്തുകാര്‍, സംവിധായകര്‍, ഛായാഗ്രാഹകര്‍, നിര്‍മാതാക്കള്‍ മുതല്‍ സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ളവര്‍. അവരില്ലെങ്കില്‍ ഞാനില്ല. അഭിനയിക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് ചുറ്റുംനിന്ന, എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഒരുപാടുപേര്‍ ഇന്നില്ല. എല്ലാവരെയും ഞാനീ നിമിഷം നന്ദിയോടെ, കടപ്പാടോടെ ഓര്‍ക്കുന്നു. എന്‍റെ കുടുംബത്തിനും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് തന്‍റെ നേട്ടങ്ങളെന്നും മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

മോഹന്‍ലാല്‍ (ETV Bharat)

ഇത്രയും വര്‍ഷം എന്നെ കണ്ടിരുന്നവര്‍, എനിക്കായി പ്രാര്‍ഥിച്ചവര്‍, സ്‌നേഹംമാത്രം ചൊരിഞ്ഞവര്‍, സുഹൃത്തുക്കള്‍, എന്‍റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍, എല്ലാവരെയും ഓര്‍ത്തു കൊണ്ടല്ലാതെ എനിക്കീ പുരസ്‌കാരത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും പറയാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്തിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിലെത്തിയ മോഹന്‍ലാല്‍ കൊച്ചിയിലെ വസതിയിലെത്തി അമ്മയെ കണ്ടു. രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് എളമക്കരയിലെ വീട്ടിലെത്തി അമ്മ ശാന്തകുമാരിയെ കണ്ടത്. അമ്മയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാര്‍ത്ഥനകളും ഉണ്ടെന്നും മോഹന്‍ലാല്‍ പററഞ്ഞു.

അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും പ്രാര്‍ത്ഥനയും

രാവിലെ ആറരയ്ക്കാണ് കൊച്ചി നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തിയത്. തനിക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതായി വിമാനത്താവളത്തില്‍ർ വച്ച് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇനിയും നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവട്ടെയെന്നും തനിക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാവട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് മലയാളത്തിന്‍റെ മഹാനടൻ മോഹൻലാലിന് 2023 ലെ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരത്തിന് അര്‍ഹനായത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് ഫാല്‍ക്കെ. അഭിനയം, സംവിധാനം, നിർമ്മാണം തുടങ്ങി സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് മോഹന്‍ലാലിന് പുരസ്കാരം നൽകിയത്. വാർത്താ വിജ്ഞാപന മന്ത്രാലയമാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ മാസം 23, ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന 71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും.

2004-ൽ മലയാളിയായ സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണന് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയാണ് മോഹൻലാൽ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് നടൻ മിഥുൻ ചക്രവർത്തിക്കായിരുന്നു.

മോഹന്‍ലാല്‍ (ETV Bharat)

ചലച്ചിത്ര മേഖല വിഖ്യാതരായ പല പ്രമുഖരും ഏറ്റുവാങ്ങിയ പുരസ്കാരം ഇത്തവണ മലയാളത്തിൻ്റെ മോഹൻലാലിനെ തേടിയെത്തുകയായിരുന്നു. അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ 47 വർഷം പിന്നിടുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം. തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമായാത്രകളെന്ന് പുരസ്കാര വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

