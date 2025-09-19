ETV Bharat / entertainment

"ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു..ഡബ്ബിംഗിന് മുന്നേ പ്രതിഫലവും വാങ്ങി..കണ്ടന്‍റ് ഇട്ട് ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കി സിനിമയ്ക്ക് ആളു കയറാത്ത സ്ഥിതിയായി", അഖിലിനെതിരെ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍

അഖില്‍ മാരാര്‍ക്കെതിരെ മിഡ്നൈറ്റ് ഇന്‍ മുള്ളന്‍കൊല്ലിയുടെ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍. നാട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായാലും കണ്ടന്‍റ് ആക്കി ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അവസരങ്ങൾക്കൊത്ത് നിലപാടുകൾ മാറ്റുന്നത് ഭൂഷണമല്ലെന്നും അഖില്‍ മാരാര്‍ പറയുന്നു.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 5:35 PM IST

അഖില്‍ മാരാര്‍ക്കെതിരെ മിഡ്നൈറ്റ് ഇന്‍ മുള്ളന്‍കൊല്ലിയുടെ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍. നാട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായാലും കണ്ടന്‍റ് ആക്കി ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അവസരങ്ങൾക്കൊത്ത് നിലപാടുകൾ മാറ്റുന്നത് ഭൂഷണമല്ലെന്നും നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പറയുന്നു. നാട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായാലും കണ്ടന്‍റ് ആക്കി അഖില്‍ മാരാര്‍ എല്ലാവരെയും ശത്രുക്കളാക്കി സിനിമയ്ക്ക് ആളു കയറാത്ത സ്ഥിതിയായെന്നും നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പറയുന്നു.

മിഡ്നൈറ്റ് ഇന്‍ മുള്ളന്‍കൊല്ലിയുടെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകരെ വിമര്‍ശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അഖില്‍ മാരാര്‍ക്കെതിരെ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. സിനിമയെ കുറിച്ച് അഖില്‍ പുറത്തുവിട്ട ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. അഖില്‍ പറഞ്ഞത് തികച്ചും വാസ്ഥവ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെന്നാണ് മുള്ളന്‍കൊല്ലി ടീം പറയുന്നത്. സംവിധായകന്‍ ബാബു ജോണ്‍ ആണ് നിര്‍മ്മാതാക്കളായ സ്‌റ്റാര്‍ഗേറ്റിന്‍റെ മറുപടി ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

"അഖിൽ മാരാർക്ക് സ്‌റ്റാർഗേറ്റിന്‍റെ മറുപടി, (ഇത് ഒരിക്കലും എന്‍റെ സ്‌റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റായി വളച്ചൊടിക്കരുത്, പ്രൊഡക്ഷൻ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ എഴുതി ഇട്ടത് ആണ്). മിഡ്നൈറ്റ് ഇൻ മുള്ളൻ കൊല്ലി എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് അഖിൽ മാരാർ ഇന്ന് പുറത്തു വിട്ട പ്രസ്ഥാവന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തികച്ചും വാസ്ഥവ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

1. വയനാട് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഒരു വിഷയവും സ്‌റ്റാർഗേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് അറിവുള്ളതല്ല.

2. ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചന്‍റെ പ്രതിഫലം അദ്ദേഹം ഡബ്ബിംഗ് മുന്നേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ സിനിമ ഏറ്റെടുത്തില്ല എന്നത് ശരി തന്നെയാണ്. എന്തു കൊണ്ട്... അതാണ് വിഷയം ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലായ കാര്യം, അനാവശ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള പരാമർശംമൂലം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരെയും ഒരുപോലെ വെറുപ്പിച്ചു എന്നതാണ്.

കശ്‌മീരിൽ വെടിവെപ്പിൽ ആളുകൾ മരിച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് എതിരായി പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് ആയി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യരുതെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് പാർട്ടിക്കാരുടെ ശത്രുത നേടി. ഒടുവിൽ യുവ നേതാവിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്ന് വേറെയും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി.. ഈ സമയത്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കിയിരുന്നു.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലത്തും സിനിമയ്ക്ക് ആളു കയറാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത്. സിനിമയ്ക്ക് ആള് കയറുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷന്‍റെയും ഡയറക്‌ടറുടെയും തലയിലിട്ട് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഉപാധിമാത്രമാണ് ഇത്തരം പ്രസ്‌താവനകൾ.

3. പിന്നെ കൃത്യമായി ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്‌തത്. വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കോഴിക്കോടുള്ള സ്‌റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് പൂർണമായും സിനിമ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌തതും, ബിഗ് ബോസിൽ പോയി പ്രൊമോഷൻ നടത്തിയതും. അതും പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി എടുത്തുകൊടുത്ത ടിക്കറ്റിൽ.

സിനിമ ഹിറ്റാകുമെന്നും ഒരുപാട് ഫാൻസ്‌ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിശ്വാസം. പ്രേക്ഷകർ സിനിമ തിരസ്‌കരിച്ചതും, നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ എഴുതിവിട്ടതും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വിരോധത്തിന്‍റെ പേരിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്‌തനായ ഒരു സിനിമാ നിരൂപകനുമായുള്ള വിഷയത്തിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചതും, കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി സിനിമ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ചാനലുകാർ എല്ലാവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പോസ്‌റ്റ് ഇട്ട കാരണം അഖിൽ മാരാരിന്‍റെ ഒരു വീഡിയോസും അവർ കൊടുക്കില്ലെന്ന് തീർത്ത് പറയുകയും അവർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് സമയത്തുള്ള വീഡിയോസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുഖം ബ്ലെർ ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്.

അറിയപ്പെടുന്ന ചാനലുകാർ ആരും കൊടുത്തതും ഇല്ല. സിനിമ റിലീസ് സമയത്തും അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ആളിന്‍റെ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് ഞങ്ങൾ വരില്ലെന്ന്. അവസാനം അഖിൽ മാരാർ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നാട്ടിൽ കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് സിനിമ കണ്ടത്. കൊച്ചിയിൽ വനിത തിയേറ്ററിൽ അദ്ദേഹം വരില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ ഉള്ള എല്ലാവരും വരികയും വീഡിയോസ് എടുക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്.

സത്യാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കെ, അദ്ദേഹം ഇന്ന് നടത്തിയ പ്രസ്ഥാവന തികച്ചും സിനിമയുടെ പരാജയത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ്. സിനിമ കണ്ട ആളുകളിൽ കൂടുതലും അദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് കമന്‍റുകൾ ഇട്ടത്. അത് അദ്ദേഹവുമായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശത്രുക്കളും ഓൺലൈൻ ആൾക്കാരും, ബിഗ് ബോസിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഒക്കെയാണ്.

നാട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായാലും അതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടന്‍റ് ഉണ്ടാക്കി ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചവർ അല്ല. അവസരങ്ങൾക്കൊത്ത് നിലപാടുകൾ മാറ്റുന്നത് ആർക്കും ഭൂഷണമല്ല", അഖില്‍ മാരാര്‍ കുറിച്ചു.

MIDNIGHT MULLANKOLLIAKHIL MARARCONTROVERSYഅഖില്‍ മാരാര്‍PRODUCERS AGAINST AKHIL MARAR

