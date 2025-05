ETV Bharat / entertainment

ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം; 'മിഡ്‌ നൈറ്റ് ഇൻ മുള്ളൻ കൊല്ലി', ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്‌ പോസ്റ്റർ പുറത്ത് - MIDNIGHT IN MULLAN KOLLI FIRST LOOK

മിഡ് നൈറ്റ് ഇന്‍ മുള്ളന്‍ കൊല്ലി ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 6, 2025 at 6:01 PM IST 1 Min Read