'ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെൻ്റലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒതു തന്ത്രം മാത്രം'; മെൻ്റലിസ്റ്റ് അര്ജുന് അഭിമുഖം
കേരളത്തിലെ യുവ മെൻ്റലിസ്റ്റ് കലാകാരന്മാരിൽ ശ്രദ്ധേയനാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ അർജുൻ. മെൻ്റലിസം എന്ന കലാരൂപത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കലാകാരൻമാരിൽ ഒരാളായ അർജുൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലൂടെയും പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരെയും തൻ്റെ മെൻ്റലിസം പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ അമ്പരപ്പിച്ച് അർജുൻ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇതിൽ ജീവയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പ്രകടനം അർജുൻ്റെ കരിയറിലെ വലിയ വഴിത്തിരിവായി.
മെൻ്റലിസത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര
മാജിക്കിനോടും മെൻ്റലിസത്തോടുമുള്ള അർജുൻ്റെ താൽപര്യം തുടങ്ങുന്നത് പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിൽ സുഹൃത്തായ ഗോവിന്ദ് കാണിച്ച ഒരു മാജിക് ട്രിക്കിൽ നിന്നാണെന്ന് അർജുൻ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ആ പ്രകടനം തന്നെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചെന്നും, ഈ കലാരൂപം പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെന്നും അർജുൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് എൻജിനീയറിങ് പഠനകാലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മെൻ്റലിസത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ, ഈ കലയെ ഒരു പ്രൊഫഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യവുമില്ലായിരുന്നു.
ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് മെൻ്റലിസ്റ്റായി
എൻജിനീയറിങ് പഠനത്തിനുശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും, കോവിഡ് കാലഘട്ടമാണ് മെൻ്റലിസം ഒരു പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിക്കാൻ അർജുനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വീട്ടുകാരുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. എങ്കിലും, തുടക്കത്തിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനമോ പ്രശസ്തിയോ ഇല്ലാതിരുന്നത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് മെൻ്റലിസം വരുമാനം നൽകുന്ന ഒരു മേഖലയായി മാറിയതെന്നും അർജുൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വീട്ടുകാർക്ക് പോലും അറിവില്ലായിരുന്നു
ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതിനുശേഷമാണ് വീട്ടുകാർ താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് അർജുൻ വെളിപ്പെടുത്തി. തൻ്റെ മെൻ്റലിസം കഴിവുകൾ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ശീലം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു.
മെൻ്റലിസം ഒരു തട്ടിപ്പല്ല
മെൻ്റലിസം എന്നത് മനസ്സുവായിക്കലല്ല എന്നും അർജുൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെൻ്റലിസ്റ്റ് പറയുന്നതിനെ കേവലം ഒരു തന്ത്രം മാത്രമായാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുന്ന പേരും സ്ഥലവും സംഖ്യയുമൊക്കെ മെൻ്റലിസ്റ്റ് കലാകാരൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പറയുന്നത് ഒരു ട്രിക്ക് മാത്രമാണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ വിജയകരമാകൂ എന്നും അർജുൻ പറഞ്ഞു.
മെൻ്റലിസത്തെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ ജീവിത വഴികളെക്കുറിച്ചും അർജുൻ സംസാരിക്കുന്ന വിശദമായ അഭിമുഖം ചുവടെ