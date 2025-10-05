'പേര് എന്താണെന്ന് ഹോപ്പ്..! മമ്മൂട്ടിയെന്ന് ചിരിയില് കലര്ന്ന മറുപടി'; മമ്മൂക്കയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ച് ബേസില് ജോസഫ്
മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല്, ഫഹദ് ഫാസില്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലും ടീസറും ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചതാണ്.
October 5, 2025
മാസങ്ങള്ക്ക് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടന്മാരായ മമ്മൂട്ടിയേയും മോഹന്ലാലിനേയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് താരം ഇപ്പോള് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര് ഒന്ന് മുതല് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഹൈദരാബാദില് ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ മമ്മൂട്ടിയെ ഹൈദരാബാദില് കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകനും നടനുമായ ബേസില് ജോസഫ്.
ബേസില് ജോസഫിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്ണ രൂപം
"ഈ ഇതിസാഹത്തോടൊപ്പം ഒരു സായാഹ്നം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അപൂര്വ ഭാഗ്യം ഞങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം.
നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണെന്ന് എന്റെ മകള് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി, ലാളിത്യം നിറഞ്ഞ മറുപടി. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മറക്കാനാകാത്ത ഒരു മധുരമുള്ള ഓർമ്മയായി അത് ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞു.
മകള് ഹോപ്പും മമ്മൂക്കയും ചേര്ന്ന് ഒട്ടേറെ സെല്ഫികള് എടുത്തു. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ക്യാമറയിലാണ് ആ ചിത്രങ്ങളെടുത്തത്. രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു. ലോകത്തിന് അദ്ദേഹം ആരെന്ന കാര്യം പോലും മറന്നു. ഒരുപാട് അടുത്ത സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഇരിക്കുകയാണെന്ന തോന്നലായിരുന്നു. മമ്മൂക്ക, നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ സൗമ്യതയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും, ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സായാഹ്നം സമ്മാനിച്ചതിനും ഹൃദയത്തിൽനിന്നും നന്ദി", ബേസിൽ ജോസഫ് കുറിച്ചു.
ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിരവധി ആളുകളാണ് കമന്റും ലൈക്കുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കയെ വെച്ചൊരു ഐറ്റം ഉറക്ക് ബേസിലേട്ടാ ആശംസകൾ, മമ്മൂക്ക ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷാണ്... നല്ല ഫോട്ടോസ്...!, കഥ പറയാൻ പോയതാണോ, മൂപ്പരെ വെച്ച് ഒരു കിടിലൻ സാധനം പെടച്ച് വിട് അണ്ണാ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു കമന്റുകള്.
അതേസമയം 18 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ ആവേശത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ആരാധകരും സിനിമാ പ്രേമികളും കാത്തിരിക്കുന്നത്. പാട്രിയോട്ട് എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിലും ടീസറും ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചിരുന്നു. ട്വന്റി20 എന്ന സിനിമയിലാണ് ഇരുവരും ഒടുവില് എത്തിയ ചിത്രം.
ശ്രീലങ്കയാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷന്. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പുറമെ അബുദാബി, ലണ്ടന്, തായ്ലന്ഡ്, അസര്ബൈജാന്, ഹൈദരാബാദ്, ദില്ലി, വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളും സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളാണ്. ആന്റോ ജോസഫാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകന് മനുഷ് നന്ദനാണ് ഛായാഗ്രഹണം. കോ പ്രൊഡ്യൂസര്മാര് - സി.ആര് സലിം, സുഭാഷ് ജോര്ജ് മാനുവല് എന്നിവരും നിര്വ്വഹിക്കുന്നു.
