സുഖമാണോ സുഖമാണ്" മാത്യൂ തോമസും ദേവികാ സഞ്ജയും പ്രധാന വേഷത്തിൽ - MATHEW THOMAS AND DEVIKA SANJAY

അരുൺ ലാൽ രാമചന്ദ്രനാണ് സിനിമ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് . ലൂസിഫർ സർക്കസിന്‍റെ ബാനറിൽ ഗൗരവ് ചനനായാണ് നിർമ്മാണം.

യുവ താരങ്ങളായ മാത്യൂ തോമസും ദേവികാ സഞ്ജയും ആദ്യമായി ഒരു ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. "സുഖമാണോ സുഖമാണ്" എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും മഞ്ജുവാര്യരുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയാ പേജുകളിലൂടെയാണ് പോസ്റ്റർ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്.

അരുൺ ലാൽ രാമചന്ദ്രനാണ് സിനിമ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് . ലൂസിഫർ സർക്കസിന്‍റെ ബാനറിൽ ഗൗരവ് ചനനായാണ് നിർമ്മാണം. ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്. ജഗദീഷ്, സ്‌ഫടികം ജോർജ്, കുടശ്ശനാട്‌ കനകം, നോബി മാർക്കോസ്, അഖിൽ കവലയൂർ, മണിക്കുട്ടൻ,ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, അബിൻ ബിനോ, തബ റീമ, ഗായത്രി മയൂര, സന്ധ്യാ മനോജ് തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ.

ലൗലിയായിരുന്നു മാത്യു തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ അവസാന ചിത്രം. ഞാൻ പ്രകാശൻ, മകൾ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ബാലതാരമായി കടന്നുവന്ന മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടംപിടിച്ച താരമാണ് ദേവിക സഞ്ജയ്. വൺ സ് അപ്പ്‌ ഓൺ എ ടൈം ഇൻ കൊച്ചി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ദേവിക ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. ർ

വേട്ട, കരിങ്കുന്നം സിക്സ് തുടങ്ങി നിരവധി ശ്രദ്ധയെ സിനിമകൾക്ക് സംവിധായകനായ അരുൺലാൽ രാമചന്ദ്രൻ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കഥാകൃത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായുള്ള അരുൺലാൽ രാമചന്ദ്രന്‍റെ ആദ്യ സംരംഭമാണ് സുഖമാണോ സുഖമാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം ഒക്ടോബറിൽ ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരമായിരുന്നു പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ.

ചിത്രത്തിന്‍റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗരിമ വോഹ്രയാണ്. സുഖമാണോ സുഖമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓവർസീസ് വിതരണാവകാശം പ്ലോട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. ലൂസിഫർ മ്യൂസികിനാണ് ഓഡിയോ റൈറ്റ്സ് . ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറപ്രവർത്തകർ ഇവരാണ്. ഡി ഓ പി : ടോബിൻ തോമസ്, എഡിറ്റർ : അപ്പു ഭട്ടതിരി, മ്യൂസിക് : നിപിൻ ബെസെന്റ്, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ : അർച്ചിത് ഗോയൽ, ഹെഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് : രാകേന്ത് പൈ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ : ജിനു പി. കെ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ : കിഷൻ സപ്ത, സൗണ്ട് മിക്സിങ് : ഹരി പിഷാരടി, ആർട്ട് ഡയറക്റ്റർ : ബോബൻ കിഷോർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ : സുഹൈൽ എം, വസ്ത്രാലങ്കാരം : ഷിനു ഉഷസ്, മേക്കപ്പ് : സിജീഷ് കൊണ്ടോട്ടി, കളറിസ്റ്റ് : ലിജു പ്രഭാകർ, കാസ്റ്റിങ് : കാസ്റ്റ് മി പെർഫെക്റ്റ്, സ്റ്റിൽസ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഡിസൈൻ : മാക്ഗുഫിൻ, പി ആർ : പ്രതീഷ് ശേഖർ.

