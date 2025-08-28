യുവ താരങ്ങളായ മാത്യൂ തോമസും ദേവികാ സഞ്ജയും ആദ്യമായി ഒരു ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. "സുഖമാണോ സുഖമാണ്" എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും മഞ്ജുവാര്യരുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയാ പേജുകളിലൂടെയാണ് പോസ്റ്റർ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്.
അരുൺ ലാൽ രാമചന്ദ്രനാണ് സിനിമ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് . ലൂസിഫർ സർക്കസിന്റെ ബാനറിൽ ഗൗരവ് ചനനായാണ് നിർമ്മാണം. ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്. ജഗദീഷ്, സ്ഫടികം ജോർജ്, കുടശ്ശനാട് കനകം, നോബി മാർക്കോസ്, അഖിൽ കവലയൂർ, മണിക്കുട്ടൻ,ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, അബിൻ ബിനോ, തബ റീമ, ഗായത്രി മയൂര, സന്ധ്യാ മനോജ് തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ.
ലൗലിയായിരുന്നു മാത്യു തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ അവസാന ചിത്രം. ഞാൻ പ്രകാശൻ, മകൾ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ബാലതാരമായി കടന്നുവന്ന മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടംപിടിച്ച താരമാണ് ദേവിക സഞ്ജയ്. വൺ സ് അപ്പ് ഓൺ എ ടൈം ഇൻ കൊച്ചി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ദേവിക ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. ർ
വേട്ട, കരിങ്കുന്നം സിക്സ് തുടങ്ങി നിരവധി ശ്രദ്ധയെ സിനിമകൾക്ക് സംവിധായകനായ അരുൺലാൽ രാമചന്ദ്രൻ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കഥാകൃത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായുള്ള അരുൺലാൽ രാമചന്ദ്രന്റെ ആദ്യ സംരംഭമാണ് സുഖമാണോ സുഖമാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം ഒക്ടോബറിൽ ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരമായിരുന്നു പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ.