ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ ഇല്ലാതെ മാര്‍ക്കോ 2 വരുന്നു? ലോഡ് മാര്‍ക്കോ എന്ന പേരില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍

മാർക്കോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു. ലോർഡ് മാർക്കോ എന്ന പേരില്‍ നിർമ്മാതാക്കൾ പേര് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തു. ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഇല്ലാതെയാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ പേര് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌യിരിക്കുന്നത്.

Marco sequel (movie poster)
Published : September 18, 2025 at 11:31 AM IST

2024ലെ ബോക്‌സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റായിരുന്നു ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ നായകനായി എത്തിയ 'മാര്‍ക്കോ'. വയലന്‍സിന്‍റെ പേരില്‍ വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ 100 കോടി ക്ലബ്ബില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും അക്രമാസക്‌തമായ ചിത്രമെന്നാണ് 'മാര്‍ക്കോ'യെ പലരും വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ സീക്വല്‍ അപ്‌ഡേറ്റാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ട്രേഡ് അനലിസ്‌റ്റ് എബി ജോര്‍ജ് ആണ് 'മാര്‍ക്കോ'യുടെ സീക്വല്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് എക്‌സിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയിന്‍മെന്‍റ്‌, 'ലോഡ് മാർക്കോ' എന്ന പേരിൽ 'മാർക്കോ'യുടെ സീക്വൽ രജിസ്‌റ്റര്‍ ചെയ്‌ത പേപ്പറും എബി ജോര്‍ജ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

എബി ജോര്‍ജ് പങ്കുവച്ച പേപ്പറില്‍ ഹനീഫ് അദേനിയുടെ പേര് കാണാമെങ്കിലും ആദ്യ ഭാഗത്തില്‍ നായകനായി എത്തിയ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍റെ പേരില്ല. 'മാര്‍ക്കോ 2'യുടെ അപ്‌ഡേറ്റിന് പിന്നാലെ ആരാധകരും ആവേശത്തിലാണ്. ഇതോടെ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ ആയിരിക്കില്ല 'മാര്‍ക്കോ 2'ല്‍ നായകനായി എത്തുന്നതെന്ന് സൂചന നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔധ്യോകിക പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഉണ്ണിക്ക് പകരം ആര് എന്നത് കണ്ടെത്താനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് ആരാധകരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയും. സീക്വലില്‍ നായകനായി എത്തുന്നത് യാഷ് ആകുമെന്നാണ് സൂചന. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ കണ്ടെത്തലും യാഷ് തന്നെയാണ്.

'മാര്‍ക്കോ 2'ല്‍ മറ്റൊരു നടന്‍ നായകനായി എത്തുന്നത് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. എന്നാല്‍ തനിക്ക് 'മാര്‍ക്കോ' സീക്വല്‍ ചെയ്യാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ഉണ്ണി മുകന്ദന്‍ പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്‌റ്റിന് താഴെ 'മാര്‍ക്കോ 2'നെ കുറിച്ചുള്ള ആരാധകന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കമന്‍റ് നല്‍കുകയായിരുന്നു താരം.

"ബ്രോ, ക്ഷമിക്കണം, മാർക്കോ സീരീസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാന്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. ആ പ്രോജക്‌ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായി. മാർക്കോയേക്കാൾ വലുതും മികച്ചതുമായ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിനും പോസിറ്റിവിറ്റിക്കും നന്ദി. ചിയേഴ്‌സ്," ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഉണ്ണി മുകുന്‍റെ മറുപടി.

ഹനീഫ് അദേനി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രം ക്യൂബ്‌സ് എൻ്റർടെയിന്‍മെന്‍റ്‌സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് ആണ് നിര്‍മ്മാണം നിര്‍വ്വഹിച്ചത്. ഒരു പ്രതികാരത്തിന്‍റെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രത്തില്‍ സിദ്ദിഖ്, ജഗദീഷ്, അഭിമന്യു എസ് തിലകൻ, കബീർ ദുഹൻ സിംഗ് എന്നിവരും വേഷമിട്ടു.

അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബയോപിക് 'മാ വന്ദേ' ആണ് ഉണ്ണിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോജക്‌ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 75-ാം ജന്മദിനത്തിലാണ് താരത്തിന്‍റെ പുതിയ സിനിമയുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്തുവന്നത്. ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ എത്തുന്നത്. "യുദ്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ കഥ… മാ വന്ദേ.. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ," ഇപ്രകാരമാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

Also Read: "മോദിജിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിയും പ്രചോദനവും..പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ രണ്ട് വാക്കുകള്‍ കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകി"; പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നതിന്‍റെ ആവേശത്തില്‍ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍

