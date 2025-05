ETV Bharat / entertainment

ബാബു ആന്‍റണി കരയുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ??? കരയുന്ന ഡിവൈഎസ്‌പിയും ഡെഡ്‌ ബോഡി ആയ ടൊവിനോയും; സിജു സണ്ണി പറയുന്നു - SIJU SUNNY INTERVIEW

Siju Sunny ( Special Arrangement )

Published : May 26, 2025 at 4:34 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 4:47 PM IST

തിയേറ്ററുകളില്‍ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം തീര്‍ത്ത ഡാര്‍ക്ക് കോമഡി ചിത്രമാണ് 'മരണമാസ്'. ബേസില്‍ ജോസഫ് നായകനായ ചിത്രം ഒടിടിയിലും മികച്ച രീതിയില്‍ സ്‌ട്രീമിംഗ് തുടരുകയാണ്. ഒടിടി റിലീസോടു കൂടി ചിത്രം കൂടുതല്‍ പ്രേക്ഷകരിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമയില്‍ സിജു സണ്ണിയും സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. അരുവി (അരവിന്ദന്‍) എന്ന ബസ്‌ കണ്ടക്‌ടറുടെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക മനസ്സില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിജു. അഭിനയം മാത്രമല്ല തിരക്കഥാകൃത്തിന്‍റെ വേഷവും നന്നായി ഇണങ്ങുമെന്ന് മരണമാസിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടന്‍. Siju Sunny (Special Arrangement) സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുകളില്‍ ഒരാള്‍ കൂടിയാണ് സിജു. ഇതാദ്യമായാണ് സിജു തിരക്കഥാകൃത്താവുന്നത്. സംവിധായകന്‍ ശിവപ്രസാദിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നാണ് സിജു ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 'മരണമാസ്' വിശേഷങ്ങളുമായി സിജു സണ്ണി ഇടിവി ഭാരതിനൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സിജു സണ്ണി എന്ന അഭിനേതാവിനെ കുറിച്ചും തിരക്കഥാകൃത്തിനെ കുറിച്ചും നടന്‍ മനസ്സുതുറന്നു. Maranamass (Special Arrangement) നടനില്‍ നിന്നും തിരക്കഥാകൃത്തിലേക്ക് നടനില്‍ നിന്നും തിരക്കഥാകൃത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നല്ലൊരു അനുഭവമാണ്. എനിക്കങ്ങനെ തിരക്കഥ എഴുതി പരിചയമില്ല.. ആകെ ചെയ്‌തിരുന്നത് 30 സെക്കന്‍ഡ് വരുന്ന റീല്‍സുകള്‍ മാത്രം. ഒരു തിരക്കഥ എഴുതണമെന്നോ സിനിമ ആക്കണമെന്നോ ഉള്ള ചിന്തയെ ഇല്ലായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ കഥകള്‍ ചര്‍ച്ചച്ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് ആകെയുള്ള പരിചയം. അതാണ് തുടക്കവും. Siju Sunny (Special Arrangement) അങ്ങനെ ഞാനൊരു തിരക്കഥാകൃത്തായി.. മരണമാസിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങളാലും, വിഷയം കുറച്ചധികം പൊളിറ്റിക്‌സ് ആയതിനാലും അത് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ശേഷമാണ് സംവിധായകന്‍ ശിവപ്രസാദിനെ കാണുന്നത്. മറ്റൊരു വര്‍ക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങള്‍ നേരത്തെ ഒന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി. സുഹൃത്തുക്കളോടെന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിനോടും കഥ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, അദ്ദേഹം ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്‍റ് ആകാനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു തിരക്കഥാകൃത്താവുന്നത്. Siju Sunny (Special Arrangement) പരസ്യത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ പരിചയം ബേസില്‍ ചേട്ടന്‍റെ ടീം ആയിരുന്നു ശിവപ്രസാദ്. മിന്നല്‍ മുരളിയില്‍ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടര്‍ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ആഡ് ഡയറക്‌ടര്‍ കൂടിയാണ്. ഞാന്‍ അഭിനയിച്ച ഒരു പരസ്യത്തില്‍ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള്‍ തമ്മിലൊരു കണക്ഷന്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മള്‍ സംസാരിക്കാനും കഥകള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. ഒരിക്കല്‍ എന്നോട് സ്‌ക്രിപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ എന്‍റെ റീല്‍സ് കണ്ടിട്ടാകാം ചോദിച്ചത്. എന്നാല്‍ ആ സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെയൊരു ചിന്ത മനസ്സില്‍ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരാഴ്‌ച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു സബ്‌ജക്‌ടിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് വണ്‍ ലൈന്‍ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാന്‍ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത്..

Last Updated : May 26, 2025 at 4:47 PM IST