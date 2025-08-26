മലയാളത്തിന്റെ ലേഡി സൂപ്പര് സ്റ്റാര് മഞ്ജു വാര്യർ വർഷങ്ങളായി മാഫിയാ തടവിൽ കഴിയുകയാണെന്നും, ജീവന് ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും ഗുരുതരമായ ആരോപണവുമായി സംവിധായകന് സനല്കുമാര് ശശിധരന്. മഞ്ജുവിന്റെ നീക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ പൊലീസിന് പലവട്ടം പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും, ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മഞ്ജു വാര്യര് ഭക്ഷണം നിരസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സനല്കുമാര് പറയുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു സംവിധായകന്റെ പ്രതികരണം.
"കഴിഞ്ഞ കുറെയേറെ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ഒരു മാഫിയാ തടവിലാണ് എന്നത്. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മഞ്ജു അമേരിക്കയിൽ വന്ന് എന്നെ കാണാൻ നടത്തിയ ശ്രമം മോഹൻലാൽ ഇടപെട്ട് മറ്റൊരു സമയത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ചതിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ വിശദമായി തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
ബിനീഷ് ചന്ദ്രൻ എന്നയാൾ അവളുടെ മാനേജർ അല്ല എന്നും അവളുടെ നീക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും അവൾക്കൊപ്പം മാഫിയ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ ആണെന്നും വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് തവണ എനിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് എടുത്ത കേരള പൊലീസ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഞാൻ പറഞ്ഞ സെക്സ് റാക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സംരക്ഷകനും ആയിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ താല്പ്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എനിക്കെതിരെ എടുത്ത രണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും ഒരുതരം അന്വേഷണവും നടത്താത്തതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വസ്തുത ആയത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ കേസെടുത്തുവെന്ന വാർത്ത കൊടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതോ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് പറയാനുള്ളതോ കേൾക്കാതെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ മാഫിയയുടെ താല്പ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്.
ഇത്രയും കാലം വലിയ തോതിൽ രഹസ്യമായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയബന്ധം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സംഭവാവികാസങ്ങൾ കാരണം സിനിമാ മേഖലയിൽ ഏതാണ്ട് പരസ്യമായിട്ടുണ്ട്. കുറെയേറെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് അറിയാം. കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുരുഷനോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ തടവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളാ പൊലീസ് ആണെന്ന സത്യം ജനം അറിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാവുന്ന കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഎമ്മും ബന്ധപ്പെട്ട തല്പ്പര കക്ഷികളും ഇപ്പോൾ അവളുടെ തടവ് കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ബിനീഷ് ചന്ദ്രനെ പ്രതി ചേർത്ത് കേരള പൊലീസിന് ഞാൻ ഒരു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അതിൽ ഒരു നടപടിയും പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അയാൾ ഇപ്പോഴും അവൾക്കൊപ്പം സദാ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി മഞ്ജു വാര്യർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. ഇത് മറച്ചുവെക്കാൻ ഇപ്പോഴും മുഖത്ത് ചായം പുരട്ടി ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് നടത്തി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് മാഫിയ ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രായം കുറഞ്ഞ് വരുന്നു, സുന്ദരിയായി, തുടങ്ങിയ കമന്റുകളോടെ യഥാർഥ്യം ജനശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നു.
ഒരു എംഎൽഎ ക്കെതിരെ മുഖമില്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് ചാനലുകൾ നടത്തിയ സ്ത്രീ പക്ഷ പോരാട്ടം സത്യമാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ വസ്തുതയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ അവർ തുനിയണം. അത് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മഞ്ജു വാര്യർ കൊല്ലപ്പെടും.
അതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമാണെന്ന് വരുത്തിതീർക്കാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ആയത് കൊണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കയ്യിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ മഞ്ജുവിന്റെ ബന്ധുക്കളും സ്ഥലത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു", സനല്കുമാര് ശശിധരന് കുറിച്ചു.
