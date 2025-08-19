ETV Bharat / entertainment

ആ ഉത്തരത്തില്‍ ജഡ്‌ജസ്‌ 'ഫ്ലാറ്റ്'; മിസ്‌ യൂണിവേഴ്‌സ് ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടി മണിക വിശ്വകർമ, 22-കാരിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാം... - MISS UNIVERSE INDIA WINNER 2025

വിദ്യാഭ്യാസവും തൻ്റെ പാഷനും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അത്യധികം പരിശ്രമിക്കുകയും സ്വപ്‌നം കാണുകയും ചെയ്യുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള 22-കാരിയാണ് മണിക വിശ്വകർമ.

MANIKA VISWAKARMA MISS UNIVERSE INDIA FINALE 2025 മിസ്‌ യൂണിവേഴ്‌സ് 2025 MISS UNIVERSE 2025
Manika Vishwakarma From Rajasthan Wins Miss Universe India 2025 (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2025 at 3:36 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഈ വര്‍ഷത്തെ മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ് ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടി രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മണിക വിശ്വകർമ. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 48 മത്സരാർഥികളായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് ജയ്‌പൂരില്‍ നടന്ന ഗ്രാന്‍ഡ് ഫിനാലെയില്‍ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയത്. ഇവരില്‍ നിന്നാണ് മണിക വിശ്വകർമ വിജയിയായത്. ഇനി നവംബർ 21- ന് തായ്‌ലൻഡിൽ നടക്കുന്ന മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ.

ജയ്‌പൂരിൽ നടന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള തന്യ ശർമ ഒന്നാം റണ്ണറപ്പായും ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള മെഹക് ദിംഗ്രയെ രണ്ടാം റണ്ണറപ്പായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ് ഇന്ത്യ ഉടമ നിഖിൽ ആനന്ദ്, നടിയും മുൻ ജേതാവുമായ ഉർവശി റൗട്ടേല, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ഫർഹാദ് സാംജി എന്നിവരായിരുന്നു വിധികർത്താക്കൾ.

വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഉത്തരം

ജൂറിയുടെ ചോദ്യം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക ഇതിലൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

"സ്‌ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അഭാവം അവരെ ദാരിദ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സ്‌ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം തിരഞ്ഞെടുക്കും. കാരണം അത് ഒരു ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല, ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ മാറ്റുവാൻ പ്രാപ്‌തമാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം സ്‌ത്രീ ജീവിതത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു". ഇതായിരുന്നു മണികയുടെ മറുപടി.

ആരാണ് മണിക വിശ്വകർമ?

രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീ ഗംഗാനഗര്‍ സ്വദേശിയാണ് മണിക വിശ്വകർമ. ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് താമസം. 22 കാരിയായ ഇവർ അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥിനിയാണ്. മത്സരങ്ങളോടൊപ്പം തൻ്റെ പാഷനും അവൾ ചേർത്തുനിർത്തുന്നു. 2024-ല്‍ അവർ മിസ്‌ യൂണിവേഴ്‌സ് രാജസ്ഥാന്‍ കിരീടം നേടിയിരുന്നു.

ലളിത് കലാ ആക്കാദമിയിലും ജെജെ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ആർട്‌സിലും ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തത്തിന് പരിശീലനവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. കലാപരവും അക്കാദമികവുമായ കഴിവിനു പുറമേ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ച ബിംസ്റ്റെക് സെവോകോണിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു മണിക. ഇപ്പോൾ മത്സരങ്ങൾ മണികയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. കൂടാതെ 'ന്യൂറോനോവ' എന്ന സംരംഭത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക കൂടിയാണ് ഇവർ.

ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി ഒരു സ്വപ്‌നം

തൻ്റെ വിജയത്തിനുശേഷം മണിക ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. " ഈ നേട്ടം വളരെ അത്ഭുതകരമാണ്. കൂടെനിന്ന മാതാപിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി മത്സരിച്ച് കിരീടം നേടണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വപ്‌നം. അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ലക്ഷ്യമിടുന്നതും."

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

