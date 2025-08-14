ഒരു സിനിമയുടെ വിജയം എന്നത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കഥയെയും അഭിനേതാക്കളെയും മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ചില സിനിമകൾക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം ലൊക്കേഷനുകൾക്കും ലഭിക്കാറുണ്ട്. എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം, പ്രത്യേകിച്ച് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ് സജീവമായതോടെ മലയാള സിനിമയിൽ ലൊക്കേഷനുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചുതുടങ്ങി. മദ്രാസിലെ സിനിമാ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ പുലർച്ചെ രണ്ടുമണി മുതൽ രാവിലെ ആറുമണിവരെ മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മലയാള സിനിമ കേരളത്തിലേക്ക് പൂർണമായി പറിച്ചു നടന്നതും 70കൾക്ക് ശേഷമാണ്. ഉദയായും മെറിലാൻഡും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ ഈറ്റില്ലങ്ങൾ ആയെങ്കിലും സ്റ്റുഡിയോക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ മലയാളം സിനിമ സംവിധായകർക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു.
ശശികുമാർ, കെ ജി ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ ക്യാമറ എടുത്ത് പുറത്തേക്കു വച്ചു. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ലൊക്കേഷനുകളും ആശയത്തിൽ പ്രസക്തിയുള്ളതായി. മലയാള സിനിമയിൽ വിൻസൻ്റ് മാഷിനു ശേഷം ഛായാഗ്രഹണ വിപ്ലവത്തിൽ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഔട്ട്ഡോർ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതിനുശേഷം ആണ്.
പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള വടക്കാശ്ശേരി മനയാണ് മലയാള സിനിമയിലെ ലൊക്കേഷനുകളിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ. മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനും അറക്കൽ മാധവനുണ്ണിയും ഇന്ദുചൂഡനും നെഞ്ചുവിരിച്ച് നിന്ന വരിക്കാശ്ശേരി മന അറിയാത്ത മലയാളികളില്ല.. പവിത്രം എന്ന സിനിമ ചിത്രീകരിച്ച ചേട്ടഛൻ്റെ സ്വന്തം പാഴൂർ മനയും മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശസ്തൻ തന്നെ. വരിക്കാശ്ശേരി മന പ്രൗഢിയുടെ പര്യായമാണെങ്കിൽ പാഴൂർ മനയുടെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ യഥാർഥ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കഥകളുടെ കൂമ്പാരമാണുള്ളത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവത്തിന് അടുത്താണ് പാഴൂർ മന സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
പുതിയകാലത്തെ സിനിമകൾക്കും പാരമ്പരാഗത മനകളുടെ സ്വാധീനക്കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കഥകൾ കൂടുതൽ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ മനകളുടെ പ്രസക്തി പുതിയ കാലത്ത് കുറച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും പറയേണ്ടിവരും. എങ്കിലും പരമ്പരാഗത മനകൾ ലൊക്കേഷനുകൾ ആകുന്ന 20 സിനിമയെങ്കിലും വർഷാവർഷം മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്.
മലയാളികൾക്ക് അധികം പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു മന പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. തലയെടുപ്പിൽ വരിക്കാശ്ശേരി മനയുടെ അത്രയുമില്ല, പരമ്പരാഗത സൗന്ദര്യം കണക്കുകൂട്ടുമ്പോൾ പാഴൂർ മനക്കും ഒപ്പമെത്തില്ല. എങ്കിലും പ്രശസ്തമായ ഈ രണ്ടു മനകൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു വശ്യ സൗന്ദര്യമുള്ള പടുതോൾ മന. പാഴൂർ മനയുടെ തായ് വഴിയുമായി പടുതോൾ മന ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു.
സായാഹ്നത്തിലൂടെ എത്തിയ പടുതോൾ മന
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ 'ശീലബതി', 'സ്വയം', 'പറുദീസ' തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ ശരത്, 2000-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സായാഹ്നം' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് പടുതോൾ മനയെ വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തിച്ചത്. നടൻ മുകേഷിൻ്റെ പിതാവും നാടകപ്രവർത്തകനുമായ ഒ മാധവനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ ഈ സിനിമ ആണവായുധങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്.
സിനിമയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ പ്രധാനമായിരുന്നു ലൊക്കേഷനും. ഒരു വീട്ടിൽത്തന്നെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ, പഴമയും ലാളിത്യവുമുള്ള ഒരു തറവാട് തന്നെ വേണ്ടിവന്നു. ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റായ കഥാപാത്രം താഴത്തെ നിലയിലും, ആണവശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുകളിലത്തെ നിലയിലും താമസിക്കുന്നതായിട്ടായിരുന്നു കഥ. ഈ ആശയത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ലൊക്കേഷനായി സംവിധായകൻ ശരത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ സംവിധാന സഹായിയായിരുന്ന മാധവ് രാംദാസും (ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ) ഏറെ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവത്തിനടുത്തുള്ള പടുതോൾ മന കണ്ടെത്തിയത്.
പാരമ്പര്യവും പ്രൗഢിയും നിറഞ്ഞ ധാരാളം മനകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം നമുക്ക് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ലഭിക്കും. എന്നാൽ പാരമ്പര്യവും ലാളിത്യവും നിറഞ്ഞ പടുതോൾ മന പോലുള്ള ചുരുക്കം ചില കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് സംവിധായകൻ ശരത് പറഞ്ഞു. യുദ്ധത്തിനെതിരായ ആശയമാണ് സായാഹ്നം എന്ന സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് തിലകനെ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന വിഖ്യാത നാടകം വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് അരങ്ങേറുന്നത്. നടൻ മുകേഷിൻ്റെ പിതാവും നാടകചാര്യനുമായ ഒ മാധവനാണ് നാടകത്തിൽ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. തിലകൻ ആ സമയത്ത് ധാരാളം സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡേറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. നാടകം കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ തിലകനു പകരം ഒ മാധവനെ ശരത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ചുറ്റും പുഴയും കുളവും മരങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള ഈ മനയുടെ സൗന്ദര്യം ശരത്തിനെ ആകർഷിച്ചു. നിരവധി ചിത്രങ്ങളും മ്യൂസിക് ആൽബങ്ങളും ഈ തറവാട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. 'സായാഹ്നം' എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയെങ്കിലും പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടോ മലയാള സിനിമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലൊക്കേഷനായി മാറാൻ പടുതോൾ മനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോഴും ഷൂട്ടിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മന വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കുടുംബം തയ്യാറാണ്. പ്രൗഢിക്കപ്പുറം ലാളിത്യം നിറഞ്ഞ പടുതോൾ മനയുടെ സൗന്ദര്യം വീണ്ടും ക്യാമറ കണ്ണുകളിലേക്ക് എത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.
