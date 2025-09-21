നിങ്ങള് ഈ കിരീടത്തിന് ശരിക്കും അര്ഹനാണ്, വളരെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും തോന്നുന്നു ലാല്; മോഹന്ലാലിന് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തില് തൊടുന്ന അഭിനന്ദനം
ദാദാസാഹേബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാര മലയാള മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിച്ച സന്തോഷത്തില് നാട്. മോഹന്ലാലിന് അഭിനന്ദനവുമായി സിനിമാ ലോകം.
Published : September 21, 2025 at 1:15 PM IST
ദാദാ സാഹിബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാര നിറവില് മോഹന്ലാലിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മമ്മൂട്ടി. മോഹൻലാൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാണെന്നും സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി ജീവിച്ച യഥാർഥ കലാകാരനുള്ള അംഗീകാരമാണിതെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെ മമ്മൂട്ടി വ്യക്തമാക്കി.
‘ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ എന്നതിതിലുപരി, ഒരു സഹോദരൻ, സിനിമയോടൊപ്പം ദശാബ്ദങ്ങളായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് നിങ്ങൾ. ഒരു നടന് എന്നതിന് അപ്പുറം സിനിമയിൽ ജീവിക്കുകയും സിനിമയെ ജീവശ്വാസമാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു യഥാർഥ കലാകാരനാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു ലാൽ. നിങ്ങൾ ഈ കിരീടത്തിന് ശരിക്കും അർഹനാണ്’, മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹന്ലാല് സാറിനെ ദാദാസാഹേബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരത്തില് അര്ഹനായത് കാണുമ്പോള് എനിക്ക് അതീവ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഈ യാത്ര പങ്കിട്ടവര്ക്ക് ഇത് ഒരു പുരസ്കാരത്തിന് മീതെയാണ്. സിനിമയോടുള്ള ജീവിതകാലത്തെ സ്നേഹവും സമര്പ്പണവും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത്. നിര്മാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര് കുറിച്ചു.
മോഹന്ലാലിനെ സുരേഷ് ഗോപിയും അഭിനന്ദിച്ചു. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതി മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിച്ചതിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നുവെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറയുന്നത്.
‘രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതി ആയ ദാദാ സാഹിബ് ഫാല്കെ പുരസ്കാരം മലയാള മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിച്ച എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്, മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മോഹൻലാല്, ആശംസകൾ’, സുരേഷ് ഗോപി കുറിച്ചു.
ദാദാ സാഹിബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സന്തോഷത്തില് സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്ന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. മോഹൻലാലിന്റെ പ്രതിഭയെ രാജ്യം ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നു എന്ന് സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു.
‘ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ലാലിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ അംഗീകാരം മറ്റാരെക്കാളും നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അസാധാരണ പ്രതിഭയെ രാജ്യം ആഘോഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ഇതിഹാസതുല്യനായ വ്യക്തിയെ ആദരിച്ചതിന് ജൂറിക്ക് നന്ദി’, പ്രിയദർശൻ കുറിച്ചു.
ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം മോഹൻലാലിന് ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു എന്നാണ് മേജർ രവി കുറിച്ചത്. ‘2023 ലെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മോഹൻലാലിന് ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു. സിനിമയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമർപണത്തിന് ലഭിച്ച മായാത്ത മുദ്രയാണത്. ഈ നാഴികക്കല്ല് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്’, മേജർ രവി കുറിച്ചു.
തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി എന്നാണ് മോഹൻലാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കവച്ചു കൊണ്ട് നടി മഞ്ജു വാരിയർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് കുറിച്ചത്.
പ്രശസ്തമായ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കേ അവാർഡ് നേടിയ ശ്രീ മോഹൻലാലിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഓരോ മലയാളിക്കും, അഭിമാനവും ആവേശവും നിറഞ്ഞ നിമിഷം. തീർച്ചയായും അർഹിച്ച പുരസ്കാരം! ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത്തായ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നടന് റഹ്മാന് കുറിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ്. 21 വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ദാദാസാഹേബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം വരുന്നത്. അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണന് ശേഷം ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്ന മലയാളിയാണ് മോഹൻലാൽ. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ബോളിവുഡ് നടൻ മിഥുൻ ചക്രവർത്തിക്കായിരുന്നു ലഭിച്ചത്.
രാജ്യത്തെ പ്രഥമ സമ്പൂർണ ഫീച്ചർസിനിമയായ രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്രയുടെ സംവിധായകനായ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെയുടെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ 1969ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് പുരസ്കാരം.
Also Read:'ഇത് എന്റെ മാത്രം ബഹുമതിയല്ല, ഈ യാത്രയിൽ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും സമര്പ്പിക്കുന്നു'; കേരളത്തില് എത്തി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി താരം