ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മമ്മൂട്ടി; പാട്രിയോട്ട് റിലീസ് അടുത്ത വര്‍ഷം?

മള്‍ട്ടിസ്‌റ്റാര്‍ ചിത്രം പാട്രിയോട്ടിലെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മമ്മൂട്ടി. സിനിമയുടെ റിലീസ് പ്ലാനും പുറത്ത്. മഹേഷ് നാരായണന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി, മോഹന്‍ലാല്‍, ഫഹദ് ഫാസില്‍, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വന്‍താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്.

MAMMOOTTY PATRIOT MOVIE PATRIOT RELEASE മമ്മൂട്ടി
Mammootty (video screen shot)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 11:45 AM IST

ആരാധകര്‍ അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രമാണ് 'പാട്രിയോട്ട്'. പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയുടെ ഓരോ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റും ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയൊരു അപ്‌ഡേറ്റാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂള്‍ പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂള്‍ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം താരം ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ഒക്ടോബർ 1 നാണ് 'പാട്രിയോട്ടി'ന്‍റെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളില്‍ മമ്മൂട്ടി ജോയിന്‍ ചെയ്‌തത്.

ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് താരം സിനിമയില്‍ നിന്നും ചെറിയ ഇടവേള എടുത്തിരുന്നു. ശേഷമാണ് പാട്രിയോട്ടിന്‍റെ സെറ്റിലേക്ക് താരം തിരികെ എത്തുന്നത്. ഈ തിരിച്ചുവരവ് താരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

തന്‍റെ കാറിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവും താരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. "ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്‍റെ അഭാവത്തിൽ എന്നെ അന്വേഷിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകൾ പോരാ.. എന്നെ ക്യാമറ വിളിക്കുന്നു", ഇപ്രകാരമാണ് തിരിച്ചുവരവിനെ കുറിച്ചുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകള്‍.

മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനും നടനുമായി ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനും ഈ ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നിരുന്നു. "ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, രാജാവ് സ്‌റ്റൈലായി തിരിച്ചെത്തുന്നു. യഥാർത്ഥ ഇതിഹാസം ഒരിക്കലും മങ്ങില്ല", ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ദുല്‍ഖറുടെ വാക്കുകള്‍.

അടുത്തിടെയാണ് മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തത്. മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ടീസറിന് ലഭിച്ചത്. പ്രേക്ഷകരില്‍ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ടീസറില്‍ മമ്മൂട്ടി, മോഹന്‍ലാല്‍ എന്നിവരെ കൂടാതെ ഫഫദ് ഫാസില്‍, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, രേവതി, ദര്‍ശന രാജേന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള്‍ മിന്നിമറയുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആരാകും ഹീറോ ആരാകും വില്ലന്‍ എന്ന ആകാംക്ഷ നിറച്ച് കൊണ്ടാണ് ടീസര്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്.

യുകെയിലാകും 'പാട്രിയോട്ടി'ന്‍റെ അടുത്ത ഷെഡ്യൂള്‍. ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ യുകെയില്‍ സിനിമയുടെ അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിന്‍റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. സിനിമയുടെ നാലാമത്തെ ഷെഡ്യൂളും ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു. ഷാര്‍ജ, അസര്‍ബൈജാന്‍, അബുദാബി, ലണ്ടന്‍, തായ്‌ലന്‍ഡ്, ഹൈദരാബാദ്, ദില്ലി, വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളും സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളാണ്.

സിനിമയുടെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ചും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്. 2026 വിഷു റിലീസായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുമ്പിലെത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, രേവതി, സരിൻ ഷിഹാബ് തുടങ്ങി വന്‍ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്. അതേസമയം 18 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'പാട്രിയോട്ട്'. നേരത്തെ 'ട്വന്‍റി20' എന്ന സിനിമയിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത്.

സംവിധായകന്‍ മഹേഷ് നാരായണന്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആന്‍റോ ജോസഫ്, സുബാഷ് സലിം എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മ്മാണം. ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്‌ത ഛായാഗ്രാഹകന്‍ മനുഷ് നന്ദനാണ് ഛായാഗ്രഹണം.

MAMMOOTTYPATRIOT MOVIEPATRIOT RELEASEമമ്മൂട്ടിMAMMOOTTY WRAPS HYDERABAD SHOOT

