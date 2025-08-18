മമ്മൂട്ടി നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'കളങ്കാവല്'. നവാഗതനായ ജിതിന് കെ.ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റര് പുറത്തിറങ്ങി. വളരെ നിഗൂഢമായ ലുക്കിലാണ് പോസ്റ്ററില് മമ്മൂട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
പോസ്റ്റര് മമ്മൂട്ടിയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 'കളങ്കാവല്' തിയേറ്ററുകളില് ഉടന് എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് മമ്മൂട്ടി പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് രസകരമായ കമന്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
"എന്റെ പൊന്നോ കാട്ടുതീ ഐറ്റം.. പുലി പതുങ്ങുന്നത് ഒളിക്കാൻ അല്ല, കുതിക്കാൻ ആണ്. എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും എഴുതി വച്ചോ. ഇക്ക ഓരോന്നായി തൂക്കാൻ പോകുന്നു. സുല്ത്താന് ഓഫ് മോളിവുഡ് വെയര് ബാക്ക്..", ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്റ്. "പുതിയ റോള്, പുതിയ ഭാവം, പുതിയ മമ്മൂക്ക, സീനിയറായാലും ജൂനിയര് ആയാലും മമ്മൂക്ക തന്നെ വെല്ലുവിളി. എന്നും പുതുമുഖ നടന്റെ പ്രതീക്ഷയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സുല്ത്താനും ആയ മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത അഴിഞ്ഞാട്ടം", മറ്റൊരു ആരാധകന് കുറിച്ചു.
"ബോക്സ് കിങ് ഒക്കെ പലരും ഉണ്ടാകും, മലയാള സിനിമയിലെ ബിസിനസുകാര്.. പക്ഷേ മലയാള സിനിമയിലെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന "നടൻ" അതേ അത് ഇദ്ദേഹം ആണ് മമ്മൂട്ടി. മതവും, ഫാനിസവും നോക്കി സിനിമ കാണുന്നവർ എന്തും പറയട്ടെ, നെവര് മൈന്ഡ്, കോടി കണക്ക് പറഞ്ഞ് ആരും ഇതിന്റെ പുറകെ വരണ്ട. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വർഗീയതയും ഫാനിസവും ഇല്ലാത്ത സമയം ഒരുപാട് ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ പുള്ളി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്", മറ്റൊരാള് കുറിച്ചു.
"മമ്മൂക്കയെ ഞങ്ങൾ എത്ര മിസ് ചെയ്യുന്നു.. വേഗം വരൂ.. മമ്മൂക്ക", "കാത്തിരിക്കുന്നു മമ്മൂക്ക ആ മിന്നും പ്രകടനത്തിനായി", "സിനിമ ഒക്കെ പിന്നെ മതി...ആദ്യം ഇങ്ങള് ഇങ്ങ് വാ", "മറ്റൊരത്ഭുത പ്രകടനത്തിനായ് കാത്തിരിക്കുന്നു. ആശംസകൾ മമ്മൂക്ക..", "നിങ്ങൾ ഒന്ന് വേഗം കളത്തിൽ ഇറങ്ങ് മമ്മൂക്ക", "എത്ര നാൾ ഇത്ര നല്ലൊരു പോസ്റ്റിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു മമ്മൂക്കാ, കളങ്കാവലിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും..", ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്റുകള്.
'കളങ്കാവലി'ല് ഗ്രേ ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ലുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഹിന്റും അതുതന്നെയാണ്. ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ലുക്ക് തന്നെയാകും സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആകുന്നതും.
ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനായി എത്തിയ 'കുറുപ്പി'ന്റെ കഥ ഒരുക്കിയ ജിതിന് കെ ജോസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കളങ്കാവല്'. ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിന് കെ ജോസും ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫൈസല് അലി ഛായാഗ്രഹണവും പ്രവീണ് പ്രഭാകര് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിക്കുന്നു. മുജീബ് മജീദാണ് സംഗീതം.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില് നിര്മ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. 'നന്പകല് നേരത്ത് മയക്കം', 'കാതല്', 'കണ്ണൂര് സ്ക്വാഡ്', 'ടര്ബോ', 'ഡൊമിനിക് ആന്ഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്സ്' എന്നിവയാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിര്മ്മിച്ച മറ്റ് ചിത്രങ്ങള്.
