മമ്മൂട്ടി അല്‍പം സീരിയസ് ആണ്.. ലോക റിലീസില്‍ കളങ്കാവല്‍ സര്‍പ്രൈസ് - KALAMKAVAL TEASER RELEASE

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ വേഫേറെര്‍ ഫിലിംസ് നിര്‍മ്മിച്ച ലോക റിലീസിനൊപ്പമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കളങ്കാവലിന്‍റെ സര്‍പ്രൈസ്. ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്‌റ്റ് 28നാണ് ലോക: ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍: ചന്ദ്ര പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നത്. ലോകയ്‌ക്കൊപ്പം കളങ്കാവല്‍ ടീസറും തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 1:49 PM IST

മമ്മൂട്ടിയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് നവാഗതനായ ജിതിന്‍ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'കളങ്കാവ്‍'. റിലീസിനോടടുക്കുന്ന സിനിമയുടെ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകളാണിപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ വേഫേറെര്‍ ഫിലിംസ് നിര്‍മ്മിച്ച ലോക റിലീസിനൊപ്പമാണ് 'കളങ്കാവലി'ന്‍റെ സര്‍പ്രൈസ്.

ലോക റിലീസിനൊപ്പം 'കളങ്കാവല്‍' ടീസറും തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്‌റ്റ് 28നാണ് 'ലോക: ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍: ചന്ദ്ര' പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നത്. 'കളങ്കാവല്‍' ടീസര്‍ അപ്‌ഡേറ്റിനൊപ്പം പുതിയ പോസ്‌റ്ററും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍. വളരെ ഗൗരവമേറിയ ലുക്കിലുളള മമ്മൂട്ടിയെയാണ് പോസ്‌റ്ററില്‍ കാണാനാവുക.

'കളങ്കാവല്‍' പുതിയ പോസ്‌റ്ററിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ 'കളങ്കാവല്‍' പോസ്‌റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടി. പുതിയ പോസ്‌റ്ററിന് നിരവധി രസകരമായ കമന്‍റുകളും വരുന്നുണ്ട്. "ഇതിന്‍റെ ടീസർ കാണാൻ ഇനി ലോക കാണാൻ പോണോ ഇക്ക", എന്നായിരുന്നു ഒരു കമന്‍റ്.

"മമ്മൂട്ടിയുടെ അവസാനമായി കണ്ട സിനിമ തൊമ്മനും മക്കളും ആയിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ മാത്രം അല്ല ആ സിനിമക്ക് ശേഷം തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി ഇവരുടെ ഫാൻസാണ് സിനിമയെ വശളാക്കിയത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ നല്ല സിനിമ വന്നാൽ മോഹൻലാൽ ഫാൻസുകാർ വന്ന് കൂക്കി തോൽപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫാൻസുകാർ വന്ന് കൂക്കി തോൽപ്പിക്കും. ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഫാൻസുകാർ വന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സിനിമ കൂക്കി തോൽപ്പിക്കും. തിയേറ്ററിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പടം മോശമാണെന്ന് പറയും അവരവരുടെ ഫാൻസുകാർ. ഞാൻ സിനിമ കാണുന്ന കാലം മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി എന്ന ഒരു ആരാധനയും ഇല്ല. സിനിമ നന്നായാൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണും. സിനിമയുടെ നല്ല കാലം സത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയെ ഉയരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി എന്നിവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നൂറ് സിനിമ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിയും... നിങ്ങളെ വളരെ ഇഷ്‌ടമാണ് ആരാധന പടച്ച തമ്പുരാനോട് മാത്രം", ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു ആരാധകന്‍റെ കമന്‍റ്.

"അടുത്ത വർഷത്തെ കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്ക്. ഇത്‌ നായകന്‍റെ അല്ല വില്ലന്‍റെ വരവ് ആണ്", "പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഉത്സവം തുടങ്ങുകയായി. കളം നിറഞ്ഞാടുവാൻ കളങ്കാവൽ", "ഒരു താരമായും മികച്ച നടനായും ഒരേസമയം നിറഞ്ഞ് നില്‍ക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ള നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു നടൻ", "പുലി പതുങ്ങുന്നത് ഒളിക്കാനല്ല.. കുതിക്കാനാണ്... മെഗാസ്‌റ്റാർ മമ്മൂട്ടി" -എന്നിങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

'കളങ്കാവലി'ല്‍ ഗ്രേ ഷെയ്‌ഡുള്ള കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന. ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്‌റ്ററുകളിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ലുക്കുകള്‍ നല്‍കുന്ന ഹിന്‍റും അതാണ്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കളങ്കാവല്‍'. 'നന്‍പകല്‍ നേരത്ത് മയക്കം', 'കാതല്‍', 'ടര്‍ബോ', 'കണ്ണൂര്‍ സ്‌ക്വാഡ്', 'ഡൊമിനിക് ആന്‍ഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്‌സ്' എന്നിവയാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിര്‍മ്മിച്ച മറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍.

കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശനും നെസ്‌ലനും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര'. മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ ലേഡി സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ബിഗ് ബജറ്റിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തില്‍ സൂപ്പർഹീറോ ആയ ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കല്യാണി പ്രിയദർശൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നെസ്‌ലനും അവതരിപ്പിക്കും.

