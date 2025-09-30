ETV Bharat / entertainment

ക്യാമറ വിളിക്കുന്നെന്ന് മമ്മൂക്ക; മാസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം സിനിമയിലേക്ക്, ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു

എന്‍റെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ എന്നെ അന്വേഷിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി പറയാന്‍ വാക്കുകളില്ല. ക്യാമറ വിളിക്കുന്നു...' എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചാണ് താരം യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

MAMMOOTTY ACTOR MOVIES PATRIOT
Mammootty Returns to Set for 'Patriot' (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും അഭിനയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തന്നു. തന്റെ തിരിച്ചുവരവ് വ്യക്തമാക്കി 'ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്‍റെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ എന്നെ അന്വേഷിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി പറയാന്‍ വാക്കുകളില്ല. ക്യാമറ വിളിക്കുന്നു...' എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചാണ് താരം യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചികിത്സാര്‍ഥം ഇടവേളയെടുത്ത മമ്മൂട്ടി, മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പാട്രിയറ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നതിനായാണ് ഇപ്പോള്‍ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയില്‍ നിന്ന് വിമാനമാര്‍ഗമാണ് യാത്ര. മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ഭാര്യ സുല്‍ഫത്ത്, നിര്‍മാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ് എന്നിവരുമുണ്ട്.

തന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട 369 നമ്പറിലുള്ള കാര്‍ സ്വയം ഓടിച്ചാണ് മമ്മൂട്ടി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. സണ്‍ ഗ്ലാസ് ധരിച്ച് സ്‌റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലെത്തിയ താരം, ക്യാമറകള്‍ക്ക് നേരെ കൈവീശി അഭിവാദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. മാധ്യമങ്ങള്‍ പ്രതികരണത്തിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മമ്മൂട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചില്ല.

'പാട്രിയറ്റ്' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി ഇടവേള എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ചെന്നൈയിലെ വസതിയില്‍ വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂര്‍ണ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ നിര്‍മാതാവ് ആന്റോ ജോസഫും ജോര്‍ജും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

പ്രത്യേകതകള്‍ ഏറെയുള്ള ചിത്രമാണ് 'പാട്രിയറ്റ്'. 17 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന അപൂര്‍വത ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ, ഫഹദ് ഫാസില്‍, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, ഗ്രേസ് ആന്റണി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരനിരയും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട ഷൂട്ടിങ് നടന്നത്

അതേസമയം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി സിനിമയിലേയ്‌ക്ക് തിരികെ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും വാനോളമാണ്. മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ഈ ബിഗ് ബജറ്റിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് നാളേറെയായി ആരാധകരും. 18 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ വീണ്ടും താരരാജാക്കന്‍മാര്‍ ഒരുമിച്ചെത്തുന്നത്. ഇതിന് ട്വന്‍റി20 എന്ന സിനിമയിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത്.

ശ്രീലങ്കയാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷന്‍. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്ക് പുറമെ അബുദാബി, ലണ്ടന്‍, തായ്‌ലന്‍ഡ്, അസര്‍ബൈജാന്‍, ഹൈദരാബാദ്, ദില്ലി, വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളും സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളാണ്. സംവിധായകന്‍ മഹേഷ് നാരായണന്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആന്‍റോ ജോസഫ് നിര്‍മ്മാണവും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്‌ത ഛായാഗ്രാഹകന്‍ മനുഷ് നന്ദനാണ് ഛായാഗ്രഹണം. കോ പ്രൊഡ്യൂസര്‍മാര്‍ - സി.ആര്‍ സലിം, സുഭാഷ് ജോര്‍ജ് മാനുവല്‍ എന്നിവരും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

Also Read:ലണ്ടൻ വേദിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ നിയോ-ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതജ്ഞന്‍; ചരിത്രം കുറിച്ച് സിത്താർ മാന്ത്രികൻ ഋഷഭ് റിഖിറാം ശർമ്മ

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMMOOTTYACTORMOVIESPATRIOTMAMMOOTTY BACK IN ACTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.