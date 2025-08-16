മലയാളത്തിലെ താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങള് അറിയിച്ച് മലയാള സിനിമ ലോകം. മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല്, സുരേഷ് ഗോപി ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ചവരെ അഭിനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംഘടനയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നാണ് മമ്മൂട്ടി സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്. "അമ്മയുടെ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. സംഘടനയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു", മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു.
ഒറ്റക്കെട്ടായി അമ്മയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും പ്രവര്ത്തനമികവോടെ കൂടുതല് ശക്തമാക്കാനും പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മോഹന്ലാലും ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. "അമ്മയുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്. ഒറ്റക്കെട്ടായി, സംഘടനയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും പ്രവര്ത്തനമികവോടെ 'അമ്മ'യെ കൂടുതല് ശക്തമാക്കാനും പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
അമ്മയെ ഇനിയും ഉയരങ്ങളില് എത്തിക്കാന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയും കുറിച്ചു. "അമ്മയുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് എന്റെ എല്ലാ വിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു. അമ്മയെ ഇനിയും ഉയരങ്ങളില് എത്തിക്കുവാന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു", സുരേഷ് ഗോപി കുറിച്ചു.
ശ്വേതാ മേനോനും കുക്കു പരമേശ്വരനും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അമ്മ, മികച്ച രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളുള്ള അമ്മയാകട്ടെ എന്നാണ് എഴുത്തുകാരി ശാരദക്കുട്ടി സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്. അമ്മയുടെ ഇടയിലായി ഇടക്കാലത്ത് വീണ ആ പുഴു'ക്കുത്തു'കൾ മായ്ക്കാൻ പുതിയ പെൺസാരഥികൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നും ശാരദക്കുട്ടി കുറിച്ചു.
"അമ്മയുടെ ഇടയിലായി ഇടക്കാലത്ത് വീണ ആ പുഴു'ക്കുത്തു'കൾ മായ്ക്കാൻ പുതിയ പെൺസാരഥികൾക്ക് കഴിയട്ടെ. കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ലളിതവും നിസ്സാരവുമായിരുന്നില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു മത്സരത്തിനിറങ്ങി വിജയിച്ചവർക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും. ശ്വേതാ മേനോനും കുക്കു പരമേശ്വരനും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അമ്മ, മികച്ച രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളുള്ള അമ്മയാകട്ടെ", എസ്.ശാരദക്കുട്ടി കുറിച്ചു.
സ്ത്രീശക്തിയുടെ ഈ മുന്നേറ്റം, സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സിനിമാ ലോകത്തും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് അടൂര് പ്രകാശ് എംപിയും സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.
"അമ്മയ്ക്ക് ആശംസകൾ.. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.. കേരളത്തിലെ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ സംഘടന 'അമ്മ'യുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇത്തവണത്തെ നേതൃത്വം സ്ത്രീകളുടെ കൈകളിൽ എത്തിയത് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അഭിമാനകരമായ ഒരു മാറ്റവും നേട്ടവുമാണ്. സ്ത്രീശക്തിയുടെ ഈ മുന്നേറ്റം, സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സിനിമാ ലോകത്തും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയ സാരഥികൾക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു", അടൂര് പ്രകാശ് എംപി കുറിച്ചു.
കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവില് നടി ശ്വേത മേനോൻ പ്രസിഡൻ്റായും കുക്കു പരമേശ്വരൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ലക്ഷ്മി പ്രിയയും വിജയിച്ചു.
Also Read: 'അമ്മ'യുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം; താരസംഘടനയെ ഇനി വനിതകൾ നയിക്കും - AMMA ELECTION RESULTS