'ലോക'യ്ക്കൊപ്പം മമ്മൂട്ടിയുടെ 'കളങ്കാവല്' ടീസറും തിയേറ്ററുകളില്. കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് - നസ്ലെന് ചിത്രം 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര'യുടെ തിയേറ്റര് റിലീസിനൊപ്പമായിരുന്നു 'കളങ്കാവല്' ടീസറും അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്. മമ്മൂട്ടിയെയും വിനായകനെയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ ജിതിന് കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'കളങ്കാവല്'.
പുതിയ ഗെറ്റപ്പിലെത്തിയ മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ് ടീസറിലെ മുഖ്യ ആകര്ഷണം. ചെക്ക് ഷര്ട്ടും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ചുണ്ടിലൊരു സിഗരറ്റുമായി കള്ളച്ചിരിയോടെയാണ് ടീസറില് മമ്മൂട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. 50 സെക്കന്ഡ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ടീസറില് 21-ാം സെക്കന്ഡിലാണ് മമ്മൂട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് മുകളിലേയ്ക്കുയര്ത്തി പുച്ഛം നോട്ടത്തിലുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിരിയോടു കൂടിയാണ് 'കളങ്കാവല്' ടീസര് അവസാനിക്കുന്നത്. വേറിട്ട ഗെറ്റപ്പില് വിനായകനെയും ടീസറില് കാണാം. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസന്റെ വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില് വിനായകന് എത്തുന്നതെന്നാണ് ടീസര് നല്കുന്ന സൂചന.
കൂടാതെ അസീസ് നെടുമങ്ങാടും ടീസറില് മുഖം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില് അസീസ് നെടുമങ്ങാടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. "സാര് ആണോ ഈ നത്ത്?" എന്ന അസീസിന്റെ ഡയലോഗും ടീസറില് കാണാം. എന്നാല് മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രമാണോ അതോ വിനായകന്റെ കഥാപാത്രമാണോ നത്ത് എന്നതില് വ്യക്തതയില്ല.
അതേസമയം ചിത്രത്തില് മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് ഇനിയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും വില്ലനായാണ് എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. സിനിമയില് ഗ്രേ ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററും സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ലുക്കുകള് നല്കുന്ന ഹിന്റും അതാണ്. വളരെ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ വിചിത്രമായ ലുക്കാണ് പോസ്റ്ററില് മമ്മൂട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില് നിര്മ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. 'കാതല്', 'നന്പകല് നേരത്ത് മയക്കം', 'ടര്ബോ', 'കണ്ണൂര് സ്ക്വാഡ്', 'ഡൊമിനിക് ആന്ഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്സ്' എന്നിവയാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിര്മ്മിച്ച മറ്റ് ചിത്രങ്ങള്.
ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനായി എത്തിയ 'കുറുപ്പി'ന്റെ കഥ ഒരുക്കിയ ജിതിന് കെ ജോസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കളങ്കാവല്'. ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിന് കെ ജോസും ചേര്ന്നാണ് 'കളങ്കാവലി'ന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫൈസല് അലി ഛായാഗ്രഹണവും പ്രവീണ് പ്രഭാകര് എഡിറ്റിംഗും മുജീബ് മജീദാണ് സംഗീതവും നിര്വ്വഹിച്ചു.
