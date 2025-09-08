"മമ്മൂട്ടി..കളിയാക്കി വിളിച്ച പേര്, ആ പഴഞ്ചന് പേര് ഞാന് അങ്ങ് ഒളിപ്പിച്ചു...പക്ഷേ ആ കള്ളത്തരം വച്ച് എന്നെ പിടിച്ചു", തുറന്ന് പറഞ്ഞ് താരം; വീഡിയോ വൈറല്
കോളേജില് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ യഥാര്ത്ഥ പേര് മറച്ചുവെച്ച്, പകരം മറ്റൊരു പേരാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് മമ്മൂട്ടി. പേര് മറച്ചുവച്ച് ഒടുവില് കള്ളത്തരം പൊളിഞ്ഞ കഥ പറയുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 12:38 PM IST
മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ആരാധകരും സഹപ്രവര്ത്തകരും ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് ജന്മദിനാശംസകള് നേര്ന്ന് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ പിറന്നാള് ദിനത്തില് മമ്മൂട്ടിയുടെ പിഎയും മേക്കപ്പ് മേനുമായ ജോര്ജ് എസ് പങ്കുവച്ച ഒരു വീഡിയോയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു പഴയ വീഡിയോയാണ് ജോര്ജ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് കുട്ടി പനപറമ്പില് ഇസ്മായില് എന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഴുവന് പേര്. മഹാരാജാസ് കോളേജില് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ യഥാര്ത്ഥ പേര് മറച്ചുവെച്ച്, പകരം മറ്റൊരു പേരാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും ഒടുവില് കള്ളത്തരം പൊളിഞ്ഞ കഥയുമാണ് മമ്മൂട്ടി വീഡിയോയില് പറയുന്നത്. മമ്മൂട്ടി എന്ന പേര് തന്നെ കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണെന്നും അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മുഹമ്മദ് കുട്ടിയേക്കാള് അരോചകമായിരുന്നു എന്നുമാണ് താരം പറയുന്നത്.
മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്-
"നിന്റെ പേര് മമ്മൂട്ടി എന്നാണ്.... മുഹമ്മദ് കുട്ടിയേക്കാള് അരോചകമാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത്. കാരണം കളിയാക്കി വിളിച്ചൊരു പേരാണ്. കാരണം ഈ കളിയാക്കി വിളിച്ചൊരു പേരാണ് ഈ മമ്മൂട്ടി എന്ന്. ഡാ മമ്മൂട്ടി എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. ഈ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നുള്ള പേരിന് ഒരു അസ്കിത ഉണ്ടല്ലോ..
വല്ലാത്ത പഴഞ്ചന് പേരാണെന്ന് തോന്നി എനിക്ക്. പഴഞ്ചന് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാല്, കുറച്ച് വലിയ ഒരു പേരില്ലേ..പ്രായമുള്ള ആള്ക്കാര് ഒക്കെ..എന്റെ ഉപ്പാപ്പയുടെ പേരാണ്..ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഞാന് ചിന്തിക്കുന്നത്. മൂപ്പര് മരിച്ചു പോയി എന്റെ ഓര്മ്മയ്ക്ക് മുമ്പ്. അപ്പോള് അത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരാളുടെ പേര് എനിക്ക് ഇട്ടുകഴിഞ്ഞാല് ഒരു അരോചകം ഞാന് ആലോചിച്ചു.
അപ്പോള് കോളേജില് കേറി, മഹാരാജാസ് കോളേജില് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ചെന്നപ്പോള് മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നുള്ളത് ഞാന് അങ്ങ് ഒളിപ്പിച്ചു. ആ പേര് അപ്പാടെ ഞാന് അങ്ങട് മറച്ചിട്ട് എന്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഞാന് ഒമര് ഷെരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഐഡന്റിറ്റി കാര്ഡ് ഒക്കെയുണ്ട്.. ഓര്മ്മ ഇല്ലേ..
ഈ ഐഡന്റിറ്റി കാര്ഡ് എന്റെ കയ്യില് നിന്ന് വീണ് കിട്ടിയപ്പോള് എന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന് കണ്ടപ്പോള്, നിന്റെ പേര് മമ്മൂട്ടിന്നാണ്.. അങ്ങനെ എന്റെ പേര് മമ്മൂട്ടി ആയതാണ്..അതായത് ഒരു കള്ളത്തരം വച്ച് എന്നെ അവര് പിടിച്ചു, ശശിധരന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ്", മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.
