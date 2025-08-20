ETV Bharat / entertainment

മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരോഗ്യപരമായ തിരിച്ചുവരവ്; അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ പുതിയ പ്രോജക്‌ടുകൾ - ACTOR MAMMOTTY NEXT PROJECTS

ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് നിർമാതാവ് ആൻ്റോ ജോസഫ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു

മമ്മൂട്ടി (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 12:26 PM IST

മലയാളത്തിൻ്റെ മെഗാസ്‌റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരോഗ്യവാനായുള്ള തിരിച്ചുവരവ് കേരളക്കര ആഘോഷമാക്കുകയാണ്. വിവിധ ജില്ലയിലെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകരും ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളും മധുരം വിളമ്പി മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടിയെ തിരികെ വരവേറ്റത്. കേരള പൊലീസ്, കെഎസ്ആർടിസി തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നടൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു.

മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുമെങ്കിലും പുതിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ ചില അവ്യക്തതകൾ നിലകൊള്ളുന്നു. മഹേഷ് നാരായണൻ്റെ മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കവെയാണ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ച് മമ്മൂട്ടി കരിയറിൽനിന്ന് ഇടവേള എടുത്തത്. മമ്മൂട്ടി ആരോഗ്യസ്ഥിതി വീണ്ടെടുത്തു എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം മഹേഷ് നാരായണൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ മേജർ ഷെഡ്യൂൾ അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ചിത്രീകരണം എപ്പോൾ തുടങ്ങും എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല എന്ന് സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നിർമാതാവ് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

നിർമാതാവ് ആൻ്റോ ജോസഫും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മമ്മൂട്ടി പൂർണമായി ഇടപെട്ട് തുടങ്ങിയില്ല എന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സഞ്ജയ് വ്യക്തമാക്കി. ചർച്ചയിലിരിക്കുന്ന പല പ്രോജക്ടുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിരവധി അന്യഭാഷാ പ്രോജക്ടുകളും മമ്മൂട്ടിയുടെ സജീവ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്.

എന്നാൽ ഫാലിമി എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലെ സംവിധായകൻ തൻ്റെ അടുത്ത പ്രോജക്ട് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ഉള്ള ഫോട്ടോയും അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. നിതീഷ് സഹദേവിൻ്റെ ക്രൂവിൽ നിന്ന് ചലച്ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയുടെ സജീവ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ വർഷം പകുതിയോടെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാൻ ആയിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ വ്യക്തമായ ധാരണ സെപ്റ്റംബറിനു ശേഷം മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തം. വാഴ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായ നടൻ അനുരാജ് ആണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ജിതിൻ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കളങ്കാവൻ ആണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ. ഡിനു ഡെന്നിസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ബസൂക്ക ആയിരുന്നു മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച് അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ ചലച്ചിത്രം.

