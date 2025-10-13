ETV Bharat / entertainment

യുകെയില്‍ മമ്മൂട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും ഗംഭീര സ്വീകരണം; ലണ്ടനിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് ആഡംബര വാഹങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ

പാട്രിയോട്ട് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബസമേതം യുകെയില്‍ എത്തിയ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഗംഭീര സ്വീകരണം. മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും നിര്‍മ്മാതാവുമായ അഡ്വ സുഭാഷ് ജോര്‍ജ് മാനുവല്‍ ആണ് താരത്തിന് ഗംഭീര സ്വീകരണം നല്‍കിയത്.

Mammootty (video screen shot)
പ്രേക്ഷകര്‍ നാളേറെയായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമാണ് 'പാട്രിയോട്ട്'. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബസമേതം യുകെയില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മമ്മൂട്ടി. യുകെയില്‍ എത്തിയ മമ്മൂട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും നിര്‍മ്മാതാവുമായ അഡ്വ സുഭാഷ് ജോര്‍ജ് മാനുവല്‍ ഗംഭീര സ്വീകരണം നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്.

കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് ടീമിന്‍റെ ഉടമയും ധോണിഎപിപി (DhoniAPP) യുടെ സ്ഥാപകനുമായ സുഭാഷ്, ഗംഭീര വരവേൽപ്പാണ് താരത്തിന് നല്‍കിയത്. കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സിന്‍റെ സിഗ്‌നേച്ചർ നിറമായ നീലയിലുള്ള ആസ്‌റ്റൺ മാർട്ടിൻ DBX, റോൾസ് റോയ്‌സ് തുടങ്ങി ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് താരവും സംഘവും ലണ്ടനിലെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച ശേഷം ഈ വാരാന്ത്യത്തോടെ അദ്ദേഹം 'പാട്രിയോട്ടി'ന്‍റെ യുകെ ഷെഡ്യൂളില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യും. മമ്മൂട്ടി യുകെയിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഒരു സൗഹൃദ സംഗമത്തിനും ലണ്ടൻ വേദിയായി. നിർമ്മാതാവ് അഡ്വ. സുഭാഷ് ജോർജ് മാനുവലിന്‍റെ ജന്മദിനം മമ്മൂട്ടിയുടെ ലണ്ടനിലെ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റില്‍ വെച്ച് ആഘോഷിച്ചു. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ച് ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചു.

മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന്‍റെ അവസാനഘട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഇതിനായി മഹേഷ് നാരായണന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചിത്രത്തിന്‍റെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച്ച തന്നെ യുകെയില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ പ്രോജക്‌ടുകളിൽ ഒന്നായാണ് 'പാട്രിയോട്ടി'നെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 100 കോടിയിലധികം മുതൽമുടക്കിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 'പാട്രിയോട്ട്' മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് സിനിമാ ലോകം.

അടുത്തിടെയാണ് സിനിമയുടെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂള്‍ മമ്മൂട്ടി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഒക്ടോബർ 1 നായിരുന്നു 'പാട്രിയോട്ടി'ന്‍റെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളില്‍ മമ്മൂട്ടി ജോയിന്‍ ചെയ്‌തത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് സിനിമയില്‍ നിന്നും ചെറിയ ഇടവേള എടുത്ത ശേഷമാണ് 'പാട്രിയോട്ടി'ന്‍റെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളില്‍ മമ്മൂട്ടി ജോയിന്‍ ചെയ്‌തത്.

മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആരാധകരും ആഘോഷമാക്കിമാറ്റിയിരുന്നു. തിരിച്ചുവരവില്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി മമ്മൂട്ടിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തന്‍റെ കാറിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് ആരാധകര്‍ക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ മമ്മൂട്ടി നന്ദി പറഞ്ഞത്.

"ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്‍റെ അഭാവത്തിൽ എന്നെ അന്വേഷിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകൾ പോരാ.. എന്നെ ക്യാമറ വിളിക്കുന്നു", ഇപ്രകാരമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകള്‍.

