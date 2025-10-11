മെറൂണ് ക്യാപില് കൂള് ലുക്കില് മമ്മൂട്ടി.. ബ്ലാക്ക് ഷോര്ട്ട്സില് ദുല്ഖര്; വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും ചുംബനം നല്കി താരം; വീഡിയോ വൈറല്
മമ്മൂട്ടിയുടെയും ദുല്ഖറിന്റെയും എയര്പോര്ട്ട് വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയ മമ്മൂട്ടിക്കും ഭാര്യ സുല്ഫത്തിനും സ്നേഹ ചുംബനം നല്കി മകനും നടനുമായ ദുല്ഖര് സല്മാന്. വളരെ സിംപിള് ലുക്കിലാണ് മമ്മൂട്ടിയും ദുല്ഖറും വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2025 at 1:26 PM IST
ആരാധകരുടെ പ്രിയ താരങ്ങളാണ് മെഗാസ്റ്റാര് മമ്മൂട്ടിയും മകനും നടനുമായ ദുല്ഖര് സല്മാനും. മലയാള സിനിമയിലും സോഷ്യല് മീഡിയയിലും ഏറ്റവും കൂടുതല് ആരാധകരുള്ള താരങ്ങള് കൂടിയാണ് മമ്മൂട്ടിയും മകനും. ഇപ്പോഴിതാ ഇവരുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുന്നത്.
മമ്മൂട്ടിയുടെയും ദുല്ഖറിന്റെയും എയര്പോര്ട്ട് വീഡിയോയാണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയെ യാത്രയാക്കാന് വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയതായിരുന്നു ദുല്ഖര് സല്മാന്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാര്യ സുല്ഫത്തും മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
മമ്മൂട്ടിക്കും സുല്ഫത്തിനും സ്നേഹചുംബനം നല്കിയാണ് ദുല്ഖര് സല്മാന് അവരെ യാത്രയാക്കിയത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോയാണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡയയില് വൈറലാവുന്നത്. ആരാധകരെ കൈവീശി അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും മമ്മൂട്ടി മറന്നില്ല. മമ്മൂട്ടിയുടെയും ദുല്ഖറിന്റെയും പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫായ ശരത് ടികെയാണ് താരങ്ങളുടെ എയര്പോര്ട്ട് വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചത്.
മഹേഷ് നാരായണന്റെ 'പാട്രിയോട്ട്' ആണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇതെന്നാണ് സൂചന. 'പാട്രിയോട്ടി'ന്റെ ലണ്ടന് ഷെഡ്യൂളില് ജോയിന് ചെയ്യാനായാണ് മമ്മൂട്ടി നെടുമ്പാശ്ശേരി എയര്പോര്ട്ടില് നിന്നും വിമാനം കയറയതെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
അടുത്തിടെയാണ് താരം ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂള് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ഒക്ടോബർ 1 നാണ് 'പാട്രിയോട്ടി'ന്റെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളില് മമ്മൂട്ടി ജോയിന് ചെയ്തത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് സിനിമയില് നിന്നും ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സിനിമയുടെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളില് മമ്മൂട്ടി ജോയിന് ചെയ്തത്.
മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആരാധകരും ആഘോഷമാക്കിമാറ്റിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് ആരാധകര്ക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി മമ്മൂട്ടിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തന്റെ കാറിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് ആരാധകര്ക്ക് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്.
"ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്നെ അന്വേഷിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകൾ പോരാ.. എന്നെ ക്യാമറ വിളിക്കുന്നു", ഇപ്രകാരമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകള്.
ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ യുകെയിലാകും സിനിമയുടെ അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. 'പാട്രിയോട്ടി'ന്റെ നാലാമത്തെ ഷെഡ്യൂളും ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു. ഷാര്ജ, അസര്ബൈജാന്, അബുദാബി, ലണ്ടന്, തായ്ലന്ഡ്, ഹൈദരാബാദ്, ദില്ലി, വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളും സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളാണ്.
2026 വിഷു റിലീസായി ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുമ്പിലെത്തുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരെ കൂടാതെ നയൻതാര, ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, രേവതി, സരിൻ ഷിഹാബ് തുടങ്ങി വന് താരനിരയും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നു.
Also Read: ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂള് പൂര്ത്തിയാക്കി മമ്മൂട്ടി; പാട്രിയോട്ട് റിലീസ് അടുത്ത വര്ഷം?