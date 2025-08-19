പൂർണ ആരോഗ്യവാനായി മമ്മൂട്ടി തിരികെ. നേരിട്ടിരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി നടൻ മമ്മൂട്ടി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
'സന്തോഷത്തിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കൈകൂപ്പി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. പ്രാർഥിച്ചവർക്കും ഒപ്പം ഉണ്ടായവർക്കും ഒന്നുമില്ല എന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചവർക്കും നന്ദി...' നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ സന്തതസഹചാരിയും പേഴ്സണല് സെക്രട്ടറിയുമായ ജോർജ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾക്കു മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകളാണ് ഇവ. ഒപ്പം കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലൻ ചിത്രവുമുണ്ട്.
നടന് മോഹന്ലാലാകട്ടെ മമ്മൂട്ടിയെ ചുംബിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സിനിമാതാരങ്ങളുള്പ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് പൂര്ണ ആരോഗ്യവാനായി തിരിച്ചെത്തുന്ന മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസകളര്പ്പിച്ചും സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചും പോസ്റ്റുകളുമായതെത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശദാംശങ്ങൾക്കായി മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങളോട് ഇ ടിവി ഭാരത് സംസാരിച്ചു. നടൻ മമ്മൂട്ടി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായെന്നും പൂർണ ആരോഗ്യവാൻ ആണെന്നുമാണ് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് അനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ മമ്മൂട്ടി പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നതായി ഉള്ള അനൗദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പോലും തയ്യാറായില്ല.
ബസൂക്ക എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനു ശേഷം മമ്മൂട്ടിയുടേതായി ഒരു ചിത്രങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി പുറത്തുവന്നിരുന്നില്ല. മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിലാണ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ച് മമ്മൂട്ടി ചികിത്സ തേടിയത്. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടെ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ വരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഒരു മാസം മുൻപേ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർഥ ഹീറോയെ പോലെ താരത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്.
Also Read: മരിച്ചെന്ന് കരുതിയപ്പോള് പോരാളിയെപ്പോലെ കടലിനടിയിൽ നിന്ന് പ്രധാന വള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിക്കയറിയ സത്യന്; 'ചെമ്മീൻ' ഓര്മകളില് സതീഷ് സത്യന്