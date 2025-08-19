ETV Bharat / entertainment

ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളിൽനിന്ന് പൂര്‍ണ മുക്തനായി മമ്മൂട്ടി; ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിലേക്ക് ഉടൻ തിരികെയെത്തും - MAMMOOTTY FREE FROM HEALTH PROBLEMS

നേരിട്ടിരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി നടൻ മമ്മൂട്ടി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

Mammootty free from health problems
മമ്മൂട്ടി (Social Media)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 2:56 PM IST

പൂർണ ആരോഗ്യവാനായി മമ്മൂട്ടി തിരികെ. നേരിട്ടിരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി നടൻ മമ്മൂട്ടി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

'സന്തോഷത്തിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കൈകൂപ്പി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. പ്രാർഥിച്ചവർക്കും ഒപ്പം ഉണ്ടായവർക്കും ഒന്നുമില്ല എന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചവർക്കും നന്ദി...' നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ സന്തതസഹചാരിയും പേഴ്സണല്‍ സെക്രട്ടറിയുമായ ജോർജ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾക്കു മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകളാണ് ഇവ. ഒപ്പം കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലൻ ചിത്രവുമുണ്ട്.

നടന്‍ മോഹന്‍ലാലാകട്ടെ മമ്മൂട്ടിയെ ചുംബിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സിനിമാതാരങ്ങളുള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് പൂര്‍ണ ആരോഗ്യവാനായി തിരിച്ചെത്തുന്ന മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസകളര്‍പ്പിച്ചും സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചും പോസ്റ്റുകളുമായതെത്തിയത്.

വിശദാംശങ്ങൾക്കായി മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങളോട് ഇ ടിവി ഭാരത് സംസാരിച്ചു. നടൻ മമ്മൂട്ടി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായെന്നും പൂർണ ആരോഗ്യവാൻ ആണെന്നുമാണ് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് അനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ മമ്മൂട്ടി പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നതായി ഉള്ള അനൗദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പോലും തയ്യാറായില്ല.

ബസൂക്ക എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനു ശേഷം മമ്മൂട്ടിയുടേതായി ഒരു ചിത്രങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി പുറത്തുവന്നിരുന്നില്ല. മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിലാണ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ച് മമ്മൂട്ടി ചികിത്സ തേടിയത്. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടെ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ വരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഒരു മാസം മുൻപേ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർഥ ഹീറോയെ പോലെ താരത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്.

ജിതിൻ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കളങ്കാവൻ ആണ് മമ്മൂട്ടിയുടെതായി ഏറ്റവും പുതിയതായി പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഹേഷ് നാരായണന്‍ ചിത്രത്തിൻ്റെ മേജർ ഷെഡ്യൂൾ മമ്മൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഫാലിമി എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലെ സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്നും അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇ ടിവിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പ്രിയ താരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യപൂർണമായ മടങ്ങിവരവ് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലുള്ള ഫാൻസ്‌ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ. എന്നാൽ എപ്പോൾ മുതലാകും മമ്മൂട്ടി ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ സജീവമാവുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

