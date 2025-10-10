റെസ്ലിങ് കോച്ചായി മമ്മൂട്ടി; ഇതുവരെ കാണാത്ത ലുക്കില് അര്ജുന് അശോകന്, ചത്താ പച്ചയുടെ പുത്തന് അപ്ഡേറ്റ്
ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകരായ ശങ്കർ - ഇഹ്സാൻ - ലോയ് ടീം മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ചത്താ പച്ച.
Published : October 10, 2025 at 8:46 PM IST
അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, ഇഷാൻഷൗക്കത്ത് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ചത്താ പച്ച. റസ്ലിംഗ് പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അദ്വൈദ് നായര് ആണ്. ഈ ചിത്രത്തില് മമ്മൂട്ടി സുപ്രധാനമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
ചിത്രത്തില് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പല അഭ്യൂഹങ്ങളും പരന്നിരുന്നു. എന്നാല് റെസ്ലിങ് കോച്ചായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന.
ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാഗതിയിൽ അതിനിർണ്ണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കടന്നുവരവ് എന്നാണു വിവരം.സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ വാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ തന്നെയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. അതിഥി വേഷത്തിലായിരിക്കും മമ്മൂട്ടി ഈ ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ഏകദേശം അഞ്ചുദിവസത്തോളം അഭിനയിക്കേണ്ട സുപ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതെന്നാണ് വിവരം.
നിലവില് മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദിലെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കി ദുബായിലെ ഷെഡ്യൂളിനായി പോയിരിക്കുകയാണ് താരം. 18 വര്ഷത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ദുബായ് ഷെഡ്യൂളിന് ശേഷം കേരളത്തില് എത്തുന്ന മമ്മൂട്ടി ആദ്യം ചത്ത പച്ചയില് അഭിനയിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. മമ്മുട്ടി അഭിനയിക്കുന്ന ഭാഗത്തോടെ ചത്ത പച്ച പൂർത്തിയാകും. റീൽ വേൾഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഷിഹാൻ ഷൗക്കത്ത്, റിധേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം.
ലോക്കോ ലോബോ എന്ന് പേരുള്ള കഥാപാത്രമായാണ് അർജുൻ അശോകൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. പാൻ ഇന്ത്യൻ റെസ്ലിങ് ആക്ഷൻ കോമഡി എന്റർടെയ്നർ ആയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഛായാഗ്രഹണം - ആനന്ദ് സി ചന്ദ്രൻ, സംഗീതം -ശങ്കർ - ഇഹ്സാൻ - ലോയ്, എഡിറ്റർ- പ്രവീൺ പ്രഭാകർ, ബിജിഎം- മുജീബ് മജീദ്, രചന- സനൂപ് തൈക്കൂടം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - ജോർജ് എസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- സുനിൽ സിംഗ്, വരികൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, കോസ്റ്റ്യൂം- മെൽവി, മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, ആർട്ട്- സുനിൽ ദാസ്, സ്റ്റണ്ട്- കലൈ കിങ്സ്റ്റൺ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- ശങ്കരൻ എ എസ്, കെ സി സിദ്ധാർഥ്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- അരിഷ് അസ്ലം, ജിബിൻ ജോൺ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, കളറിസ്റ്റ്- ശ്രിക് വാര്യർ, വിഎഫ്എക്സ്- വിശ്വ എഫ്എക്സ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- ഒബ്സ്ക്യൂറ, സ്റ്റോറീസ് സോഷ്യൽ, സ്റ്റിൽസ് - അർജുൻ കല്ലിങ്കൽ, ഡിസൈൻസ് - യെല്ലോ ടൂത്സ്, പി ആര് ഒ വാഴൂർ ജോസ്.
