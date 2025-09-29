ETV Bharat / entertainment

"പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക വരുന്നു..ഹൈദരാബാദിലേക്ക്, ആ ഇടവേള പ്രാർത്ഥനകളുടെയും മനസ്സാന്നിധ്യത്തിന്‍റെയും ബലത്തിൽ അതിജീവിച്ചു", മമ്മൂട്ടി മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്ത്

സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തി മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്ത്. മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന സിനിമയിലെ അപ്‌ഡേറ്റുമായി നിര്‍മ്മാതാവ് ആന്‍റോ ജോസഫ് രംഗത്ത്.

Mammmotty Mohanlal (Socil Media)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2025 at 11:54 AM IST

മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തില്‍ സജീവമാകാനൊരുങ്ങി മമ്മൂട്ടി. ഒക്‌ടോബര്‍ ഒന്നിന് മമ്മൂട്ടി സിനിമയുടെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യും. നിര്‍മ്മാതാവ് ആന്‍റോ ജോസഫ് ആണ് ഇക്കാര്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക വരുന്നു...എന്ന് അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് ആന്‍റോ ജോസഫ് ഇക്കാര്യം ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലം ചെറിയൊരു ഇടവേളയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ കരുതുന്നുള്ളൂവെന്നും മഹേഷ് നാരായണന്‍റെ ചിത്രത്തിൽ തുടർന്ന് അഭിനയിക്കാൻ മമ്മൂട്ടി വരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളില്‍ മമ്മൂട്ടി ജോയിന്‍ ചെയ്യുമെന്നും നിര്‍മ്മാതാവ് അറിയിച്ചു.

അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ഇടവേള ലോകമെങ്ങും ഉള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും മനസ്സാന്നിധ്യത്തിന്‍റെയും ബലത്തിൽ അതിജീവിച്ചെന്നും പ്രാർത്ഥനകളിൽ കൂട്ട് വന്നവർക്കും, ഉലഞ്ഞപ്പോൾ തുണയായവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നുമാണ് ആന്‍റോ ജോസഫ് പറയുന്നത്.

"പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക വരുന്നു... മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ തുടർന്ന് അഭിനയിക്കുവാൻ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ. ചെറിയൊരു ഇടവേളയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം എന്ന് മാത്രമേ കരുതുന്നുള്ളൂ.

അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ആ ഇടവേള ലോകമെങ്ങും ഉള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും മനസ്സാന്നിധ്യത്തിന്‍റെയും ബലത്തിൽ അതിജീവിച്ചു. മമ്മുക്ക ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. പ്രാർത്ഥനകളിൽ കൂട്ട് വന്നവർക്കും, ഉലഞ്ഞപ്പോൾ തുണയായവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും, " ആന്‍റോ ജോസഫ് കുറിച്ചു.

അതേസമയം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി സിനിമയിലേയ്‌ക്ക് തിരികെ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും വാനോളമാണ്. മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ഈ ബിഗ് ബജറ്റിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് നാളേറെയായി ആരാധകരും. 18 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ വീണ്ടും താരരാജാക്കന്‍മാര്‍ ഒരുമിച്ചെത്തുന്നത്. ഇതിന് ട്വന്‍റി20 എന്ന സിനിമയിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത്.

ശ്രീലങ്കയാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷന്‍. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്ക് പുറമെ അബുദാബി, ലണ്ടന്‍, തായ്‌ലന്‍ഡ്, അസര്‍ബൈജാന്‍, ഹൈദരാബാദ്, ദില്ലി, വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളും സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളാണ്. സംവിധായകന്‍ മഹേഷ് നാരായണന്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആന്‍റോ ജോസഫ് നിര്‍മ്മാണവും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്‌ത ഛായാഗ്രാഹകന്‍ മനുഷ് നന്ദനാണ് ഛായാഗ്രഹണം. കോ പ്രൊഡ്യൂസര്‍മാര്‍ - സി.ആര്‍ സലിം, സുഭാഷ് ജോര്‍ജ് മാനുവല്‍ എന്നിവരും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

