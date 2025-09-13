ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമയിൽ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട്; കമൽ ഹാസൻ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ശ്യാം പുഷ്കരൻ
ജീവിതവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നിരവധി മികച്ച സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ശ്യാം പുഷ്കരന് ഉലകനായകനോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ അതിഗംഭീര ആശയത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല
കമൽ ഹാസന്റെ 237-ാ മത് സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ശ്യാം പുഷ്കരന്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫേഴ്സായ അൻപറിവ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കൂലി കെജിഎഫ്, ലിയോ, വിക്രം, കൈദി, കബാലി, സലാർ, ആര്ഡിഎക്സ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ആക്ഷൻ പാക്കേഡ് സിനിമകൾക്ക് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ഒരുക്കിയ ഇരട്ട സംവിധായകരാണ് അൻപ്- അറിവ്. ഇന്നലെയാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടത്. ജീവിതവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നിരവധി മികച്ച സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ശ്യാം പുഷ്കരന് ഉലകനായകനോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ അതിഗംഭീര ആശയത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ചിത്രം ആക്ഷന് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന സൂചനയും അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്.
സുഹൃത്തായ ദിലീഷ് നായർക്കൊപ്പം സാൾട്ട് & പെപ്പർ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതി കൊണ്ടാണ് ശ്യാം പുഷ്കരന് മലയാള സിനിമ ലോകത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത്. പിന്നീട് സംവിധായകൻ ആഷിക് അബുവുമായി ചേർന്ന് നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകൾ തൂലിക ചലിപ്പിച്ചു. ശ്യാം പുഷ്കരൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ ഒരുങ്ങിയ 95 ശതമാനം സിനിമകളും വലിയ വിജയമായിരുന്നു. 2016ൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകനായി പുറത്തിറങ്ങിയ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്ന സിനിമയിലൂടെ മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ശ്യാം പുഷ്കരനെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു.
മായാനദി, കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്, ജോജി, തങ്കം, റൈഫിൾ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയവയാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയ മറ്റ് സിനിമകള്. മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരമടക്കം മേൽപ്പറഞ്ഞ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടവയായിരുന്നു.
പ്രേമലു എന്ന സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയിൽ പാമ്പവാസൻ എന്ന ഹാസ്യ സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രമായും ശ്യാം പുഷ്ക്കരൻ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇത് ആദ്യമായാണ് ശ്യാം പുഷ്കരൻ മറ്റൊരു ഭാഷ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യ അന്യഭാഷ സംരംഭം തന്നെ ഉലകനായകനോടൊപ്പം ആകുമ്പോൾ സിനിമ പ്രേമികളും ആവേശത്തിലാണ്. മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം, കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലും വലിയ കളക്ഷൻ നേടിയ സിനിമകളാണ്. ജോജി, മായാനദി തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചു. സംവിധായകൻ ദിലീഷ് പോത്തനുമായി ചേർന്ന് ശ്യാം പുഷ്കരന് ആരംഭിച്ച ചലച്ചിത്ര നിർമാണ കമ്പനിയാണ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് സിനിമാസ്.
മലയാള സിനിമയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച് മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമായി വളർന്ന കമൽഹാസൻ പിൽക്കാലത്താണ് തമിഴിൽ സൂപ്പർതാരമാകുന്നത്. മലയാള സിനിമകളെയും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെയും കമൽ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. മലയാള സിനിമ അതിർത്തിക്കപ്പുറം പ്രശസ്തമാകുന്നതിനു മുൻപും മലയാളം ടെക്നീഷ്യൻസിനെയും അഭിനേതാക്കളെയും തമിഴിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് കമൽഹാസനായിരുന്നു. മലയാളത്തിൻ്റെ വിഖ്യാത സംവിധായകൻ ഭരതനെ കമൽ തന്നെയാണ് തൻ്റെ സിനിമയായ തേവർ മകൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ക്ഷണിച്ചതും.
