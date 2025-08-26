ETV Bharat / entertainment

കേരളക്കരയെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കും; വരുന്നൂ ജി. മാര്‍ത്താണ്ഡന്‍റെ 'ഓട്ടം തുള്ളൽ' - FILM OTTAMTHULLAL NEW MOVIE

നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹ്യൂമർ ഹൊറർകഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിരവധി താരങ്ങളും ഗായകരും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

MALAYALAM NEW MOVIE MALAYALAM MOVIE NEWS G MARTHANDAN FILM MALAYALAM MOVIE LATEST NEWS
G. marthandan film ottamthullal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read

സംഗീതത്തിൻ്റെ മാന്ത്രിക ശിൽപ്പികളെ അണിനിരത്തി ജി. മാർത്താണ്ഡൻ തൻ്റെ ഓട്ടം തുള്ളൽ എന്ന ചിത്രത്തെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയാണ്. നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഒരു ഹ്യൂമർ ഹൊറർ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുന്നത് പുത്തൻ തലമുറക്കാരുടെ ഹരമായ രാഹുൽരാജാണ്. പ്രശസ്‌ത സംഗീത സംവിധായകൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററും വൈക്കം വിജയ ലക്ഷ്‌മിയും ആവേശം സിനിമയിലൂടെ പുതിയ തലമുറക്കാരുടെ ആവേശമായി മാറിയ പ്രണവം ശശിയുമാണ് സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചത്. കാൽപ്പനികതയുടെ ഈണങ്ങളും സ്വരമാധുരിയും കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ മനസിൽ ഇടം നേടിയ ഈ ഗായകർ ഇക്കുറി പുതിയ തരംഗം സൃഷ്‌ടിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബികെ ഹരിനാരായണനും ധന്യാ സുരേഷ് മേനോനും രചിച്ച നാല് ഗാനങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാർത്താണ്ഡൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ ചിത്രവും ഓട്ടംതുള്ളലാണ്. ആദ്യാ സജിത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ജികെഎസ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ മോഹൻ നെല്ലിക്കാട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു.

വിജയരാഘവൻ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, വിഷ്‌ണു ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ, ടിനി ടോം, മനോജ്.കെയു, ബിനു ശിവറാം, ജിയോ ബേബി, സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ, കുട്ടി അഖിൽ, ജെറോം, ബിപിൻ ചന്ദ്രൻ, പ്രിയനന്ദൻ, വൈക്കം ഭാസി, ആദിനാട് ശശി, റോയ് തോമസ്, മാസ്റ്റർ ശ്രീപത്‌യാൻ, അനിയപ്പൻ, ശ്രീരാജ്, പൗളി വത്സൻ, സേതു ലക്ഷ്‌മി, ജസ്ന്യ.കെ. ജയദീഷ്, ചിത്രാ നായർ, ബിന്ദു അനീഷ് , ലതാദാസ്, അജീഷ, രാജി മേനോൻ, ബേബി റിഹരാജ് എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

MALAYALAM NEW MOVIE MALAYALAM MOVIE NEWS G MARTHANDAN FILM MALAYALAM MOVIE LATEST NEWS
ഓട്ടംതുള്ളൽ പോസ്റ്റർ (ETV Bharat)

ബിബിൻ ജോർജും ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ് ഹിരൺ മഹാജൻ, ജി. മാർത്താണ്ഡൻ എന്നിവരാണ്. ബിനു ശശി റാമിൻ്റേതാണ് തിരക്കഥ. പ്രദീപ് നായർ ഛായാഗ്രഹണവും ജോൺകുട്ടി എഡിറ്റിങുും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. കലാസംവിധാനം-സുജിത് രാഘവ്, മേക്കപ്പ് - അമൽ.സി.ചന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - സിജി തോമസ് നോബൽ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ - അജയ് ചന്ദ്രിക' പ്രശാന്ത് ഈഴവൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - സജ്യൂ പൊറ്റയിൽക്കട, ഡിഫിൻ ബാലൻ.

പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റിൽസ് -അജി മസ്ക്കറ്റ്, മാനേജർമാർ- റഫീഖ് ഖാൻ, മെൽബിൻഫെലിക്‌സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ബിജു കടവൂർ'. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്ന ഈ ചിത്രം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

Also Read: 'ഉത്രാട പൂവിളി'യിൽ നിന്ന് 'ഓണം മൂഡി'ലേക്ക്; ഈ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാതെ എന്ത് ഓണം

സംഗീതത്തിൻ്റെ മാന്ത്രിക ശിൽപ്പികളെ അണിനിരത്തി ജി. മാർത്താണ്ഡൻ തൻ്റെ ഓട്ടം തുള്ളൽ എന്ന ചിത്രത്തെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയാണ്. നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഒരു ഹ്യൂമർ ഹൊറർ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുന്നത് പുത്തൻ തലമുറക്കാരുടെ ഹരമായ രാഹുൽരാജാണ്. പ്രശസ്‌ത സംഗീത സംവിധായകൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററും വൈക്കം വിജയ ലക്ഷ്‌മിയും ആവേശം സിനിമയിലൂടെ പുതിയ തലമുറക്കാരുടെ ആവേശമായി മാറിയ പ്രണവം ശശിയുമാണ് സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചത്. കാൽപ്പനികതയുടെ ഈണങ്ങളും സ്വരമാധുരിയും കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ മനസിൽ ഇടം നേടിയ ഈ ഗായകർ ഇക്കുറി പുതിയ തരംഗം സൃഷ്‌ടിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബികെ ഹരിനാരായണനും ധന്യാ സുരേഷ് മേനോനും രചിച്ച നാല് ഗാനങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാർത്താണ്ഡൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ ചിത്രവും ഓട്ടംതുള്ളലാണ്. ആദ്യാ സജിത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ജികെഎസ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ മോഹൻ നെല്ലിക്കാട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു.

വിജയരാഘവൻ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, വിഷ്‌ണു ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ, ടിനി ടോം, മനോജ്.കെയു, ബിനു ശിവറാം, ജിയോ ബേബി, സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ, കുട്ടി അഖിൽ, ജെറോം, ബിപിൻ ചന്ദ്രൻ, പ്രിയനന്ദൻ, വൈക്കം ഭാസി, ആദിനാട് ശശി, റോയ് തോമസ്, മാസ്റ്റർ ശ്രീപത്‌യാൻ, അനിയപ്പൻ, ശ്രീരാജ്, പൗളി വത്സൻ, സേതു ലക്ഷ്‌മി, ജസ്ന്യ.കെ. ജയദീഷ്, ചിത്രാ നായർ, ബിന്ദു അനീഷ് , ലതാദാസ്, അജീഷ, രാജി മേനോൻ, ബേബി റിഹരാജ് എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

MALAYALAM NEW MOVIE MALAYALAM MOVIE NEWS G MARTHANDAN FILM MALAYALAM MOVIE LATEST NEWS
ഓട്ടംതുള്ളൽ പോസ്റ്റർ (ETV Bharat)

ബിബിൻ ജോർജും ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ് ഹിരൺ മഹാജൻ, ജി. മാർത്താണ്ഡൻ എന്നിവരാണ്. ബിനു ശശി റാമിൻ്റേതാണ് തിരക്കഥ. പ്രദീപ് നായർ ഛായാഗ്രഹണവും ജോൺകുട്ടി എഡിറ്റിങുും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. കലാസംവിധാനം-സുജിത് രാഘവ്, മേക്കപ്പ് - അമൽ.സി.ചന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - സിജി തോമസ് നോബൽ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ - അജയ് ചന്ദ്രിക' പ്രശാന്ത് ഈഴവൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - സജ്യൂ പൊറ്റയിൽക്കട, ഡിഫിൻ ബാലൻ.

പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റിൽസ് -അജി മസ്ക്കറ്റ്, മാനേജർമാർ- റഫീഖ് ഖാൻ, മെൽബിൻഫെലിക്‌സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ബിജു കടവൂർ'. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്ന ഈ ചിത്രം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

Also Read: 'ഉത്രാട പൂവിളി'യിൽ നിന്ന് 'ഓണം മൂഡി'ലേക്ക്; ഈ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാതെ എന്ത് ഓണം

For All Latest Updates

TAGGED:

MALAYALAM NEW MOVIEMALAYALAM MOVIE NEWSG MARTHANDAN FILMMALAYALAM MOVIE LATEST NEWSFILM OTTAMTHULLAL NEW MOVIE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.