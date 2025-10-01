ETV Bharat / entertainment

മികച്ച ആശയങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ മലയാള സിനിമകൾ; കാലത്തിന് മുൻപേ നടന്ന അഞ്ച് പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ

മലയാള സിനിമയുടെ ഗതി മാറ്റിയെഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും, വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ മറന്നുപോയതോ ആയ അഞ്ച് മികച്ച പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ

ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ മലയാള സിനിമകൾ
മലയാള സിനിമ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ചർച്ചയാകുന്നത് അതിൻ്റെ കഥാപരമായും സാങ്കേതികപരമായുമുള്ള നിലവാരം കൊണ്ടാണ്. ബേസിൽ ജോസഫിൻ്റെ 'മിന്നൽ മുരളി' ഫാൻ്റസിക്ക് പുതിയ വിജയ ഫോർമുല നൽകിയെങ്കിൽ, മമ്മൂട്ടിയുടെ 'ഭ്രമയുഗം' ഫാൻ്റസി ഹൊറർ സാധ്യതകൾക്ക് ആധികാരികത നൽകി. എന്നാൽ, ഈ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മലയാള പ്രേക്ഷകരുടെ കാഴ്ചാശീലങ്ങളെ മാറ്റിയെഴുതാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട, എന്നാൽ തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കഥകളുണ്ട്.

പഴയകാലത്ത് 'ഭാർഗ്ഗവീനിലയം' (1964), 'അനന്തഭദ്രം' (2005) എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫാൻ്റസി/ഹൊറർ മേഖലയിൽ വ്യക്തമായ വിജയം നേടിയത്. ആശയങ്ങളുടെയും മേക്കിങ്ങിൻ്റെയും പോരായ്മകൾ മൂലം പല പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങളും തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടത്, ഇത്തരം സിനിമകൾ പൊതുവെ മോശമായിരിക്കും എന്നൊരു മിഥ്യാധാരണ പ്രേക്ഷകരിൽ ഉണ്ടാക്കി. ഈ ട്രെൻഡിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച നിർമാതാക്കളുടെയും സംവിധായകരുടെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ മികച്ച മലയാള സിനിമകൾ.

മലയാള സിനിമയുടെ ഗതി മാറ്റിയെഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും, വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ മറന്നുപോയതോ ആയ അഞ്ച് മികച്ച പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ:

1. വയനാടൻ തമ്പാൻ

best malayalam experimental films
വയനാടൻ തമ്പാൻ (ETV Bharat)
മലയാളത്തിലെ വിഖ്യാത ഛായാഗ്രഹകനും സംവിധായകനുമായ വിൻസൻ്റ് സംവിധാനം ചെയ്ത 1978 പുറത്തിറങ്ങിയ ഹൊറർ ഫാൻ്റസി ചിത്രമാണ് വയനാടൻ തമ്പാൻ. കമൽഹാസനും ലതയും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ ചിത്രം ശരാശരി വിജയം നേടി. മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വിഖ്യാത ഛായാഗ്രാഹകൻ ജയനൻ വിൻസൻ്റ് ആദ്യമായി സ്വതന്ത്രമായി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. നൂറു വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു ചെകുത്താനെ പ്രാർഥിച്ച് യൗവനം സ്വന്തമാക്കുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ആശയം. വൃദ്ധന് ലഭിച്ച യൗവന വരത്തിന് ചെകുത്താന് പകരം നൽകേണ്ടത് കന്യകകളായ സ്ത്രീകളെയായിരുന്നു. ഹൊററിനും ത്രില്ലറിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയ സിനിമ ആശയപരമായി മികച്ചത് തന്നെ. കാലോചിതമല്ലാത്ത മേക്കിങ്ങും ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത പ്രി ൻ്മാറു് പിൽക്കാലത്ത് ഈ സിനിമ അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയത്. എങ്കിലും സിനിമയുടെ ആശയം മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ടു കാണുകയാണെങ്കിൽ വയനാടൻ തമ്പാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് മറ്റൊരു അനുഭവം നൽകും.2. കറുത്ത രാത്രികൾ
best malayalam experimental films
കറുത്ത രാത്രികൾ (ETV Bharat)
പരീക്ഷണ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ മലയാളത്തിന്‍റെ എക്കാലത്തെയും സൂപ്പർതാരം മധു വിന് പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു വസ്‌തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പി സുബ്രഹ്മണ്യം മധുവിനെ നായകനാക്കി 1967 ൽ 'കറുത്ത രാത്രികൾ' എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തത്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രമായിരുന്നു 'കറുത്ത രാത്രികൾ'. നായകൻ മധു അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കഥാപാത്രമാണ്.

അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച മരുന്ന് സേവിച്ച് ഒരു സത്വമായി മാറുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാസംഗ്രഹം. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ മാത്രം കണ്ടു പരിചയിച്ച കഥാ പശ്ചാത്തലം മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. 1886 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്‌ട്രെഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ഡോക്ടർ ജക്കാൾ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഹൈഡ് എന്നാൽ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഉദ്വേഗജനകമായി കഥ പറയുന്ന 'കറുത്ത രാത്രികൾ' അക്കാലത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി മാറി. വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞൻ എം എസ് ബാബുരാജ് ആണ് സംഗീതം.


3. റെഡ് റെയിൻ

best malayalam experimental films
റെഡ് റെയിൻ (ETV Bharat)
ഭൂതകാലം, ഭ്രമയുഗം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്‌ത രാഹുൽ സദാശിവന്‍റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമായിരുന്നു 'റെഡ് റെയിൻ'. ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ അപ്പാടെ നിരാകരിച്ചെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് സിനിമ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. സിനിമയുടെ വിഷ്വൽ എഫക്‌സ് മേഖലയിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ചയാണ് ആദ്യകാലത്ത് ചിത്രത്തിന് കല്ലുകടി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായത്. എന്നാൽ അക്കാലത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ പരിമിതി ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ സിനിമയുടെ ആശയം ചർച്ചാവിഷയമായി. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ പെയ്‌തിറങ്ങിയ ചുവന്ന മഴയുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് റെഡ് റെയിൻ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാള ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. നരേൻ ആയിരുന്നു പ്രധാന വേഷത്തിൽ.4. ഗഗനാചാരി
best malayalam experimental films
ഗഗനാചാരി (ETV Bharat)
വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് ഡോക്യുമെൻ്രറി സിനിമയായ ഡിസ്ട്രിക്ട് 9 ൻ്റെ അവലംബം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയായിരുന്നു അരുൺ ചന്തു സംവിധാനം ചെയ്ത ഗഗനാചാരി. ഗണേഷ് കുമാർ, ഗോകുൽ സുരേഷ്, അനാർക്കലി മരയ്ക്കാർ, അജുവർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ ചിത്രം മികച്ച നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയെങ്കിലും ആശയ മികവിൻ്റെ പേരിൽ ലോക പോലൊരു വിജയം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നേടാനായില്ല. 2040 കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിലേക്ക് വരുന്ന അന്യഗ്രഹജീവിയായ അനാർക്കലി മരക്കാരുടെ കഥാപാത്രത്തെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ തുടർച്ചയെന്നോണം അരുൺ ചന്തു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വല അടുത്തവർഷം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. 5. അതിശയൻ
best malayalam experimental films
അതിശയൻ (ETV Bharat)
മലയാള സിനിമയുടെ മാറ്റങ്ങളുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ ആകാത്ത പേരാണ് സംവിധായകൻ വിനയൻ. വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ എക്കാലവും വിനയൻ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത അത്ഭുത ദ്വീപ് എന്ന ചിത്രം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും ടെക്നിക്കൽ പെർഫക്ഷൻ കൊണ്ട് മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അതിശയൻ മലയാളത്തിലെ മികച്ച ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രമാണ്. ബഡ്ജറ്റും ടെക്നോളജിയുടെ അപര്യാപ്തതയും ആണ് ഒരുകാലത്ത് അതിശയനെ പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് വലിച്ച ഘടകം. എന്നാൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വി എഫ് എക്സ് സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതിശയനിലൂടെയാണ്. കാവ്യ മാധവൻ, ജാക്കി ഷറഫ്, ജയസൂര്യ എന്നിവരായിരുന്നു സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയത്.

