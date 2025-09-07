35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരാധകരെ തീ പിടിപ്പിക്കാൻ അലക്സാണ്ടർ എത്തുന്നു; ആവേശം പകർന്ന് സാമ്രാജ്യം ടീസർ
കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാളിന് സാമ്രാജ്യം 4K ടീസർ പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. ആവേശത്തിൽ ആരാധകർ.
Published : September 7, 2025 at 4:59 PM IST
"ഹിസ് നെയിം ഈസ് അലക്സാണ്ടർ, ബട്ട് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ, ഹിസ് പാസ്റ്റ്, മോട്ടീവ്, എവരിതിങ് അൺനോൺ സർ, വീ ഡോണ്ട് നോ മച്ച് എബൗട്ട് ഹിം". മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അധോലോക രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളുടെ ഇൻഡ്രോ.
അലക്സാണ്ടറിനെ രൂപഭംഗിയിലും ശബ്ദ മഹിമയിലും അഭിനയ മികവിലുമായി അഭ്രപാളികളിൽ അനശ്വരമാക്കിയ മമ്മുട്ടി എന്ന മഹാപ്രതിഭയുടെ പിറന്നാളിന് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ 4K റെസല്യൂഷൻ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. മാജിക് ഫ്രെയിംസ് എന്ന പ്രശസ്ത നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് ടീസർ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ആരിഫ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ അജ്മൽ ഹസൻ നിർമിച്ച ഈ ചിത്രം കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോമോനാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിൻ്റെ 4K ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പതിപ്പിൻ്റെ റിലീസിനു മുന്നോടിയായായാണ് ടീസർ പ്രകാശനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമോഷൻ്റെ ഭാഗമായി പുറത്തുവിട്ട ടീസർ നവ മാധ്യമ രംഗത്ത് വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അക്കാലത്തെ യുവാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രേഡ്മാർക്കായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ എന്ന അണ്ടർവേൾഡ് കിംഗ്. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പകിട്ടിന് ഒരിടിവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഏറ്റവും നൂതനമായ ശബ്ദ ദൃശ്യ വിസ്മയങ്ങളോടെ അലക്സാണ്ടർ സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതിന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും.
"നമുക്കൊന്നു കളിച്ചു നോക്കാം. കളിക്കുന്നതു കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഒരുപാടു കുഴികളുളള വഴിയാണെൻ്റേത്. കണ്ണുകെട്ടി കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാടു സൂക്ഷിക്കണം". തിയേറ്റർ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന മാസ് ഡയലോഗുകളും ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ബോക്സ് ഓഫിസിൽ തരംഗം തീർക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് മൂവിയായ ഈ ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഇളയരാജ ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഏറെ ആകർഷകമായിരുന്നു. ജയനൻ വിൻസൻ്റാണ് ഛായാഗ്രാഹകൻ. പ്രശസ്ത ഗാന രചയിതാവായ ഷിബു ചക്രവർത്തിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. ചിത്രസംയോജനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിഹര പുത്രൻ.
മമ്മൂട്ടിക്കു പുറമേ മധു, ക്യാപ്റ്റൻ രാജു, വിജയരാഘവൻ അശോകൻ, ശ്രീവിദ്യാ, സോണിയ, ബാലൻ കെ നായർ, സത്താർ, സാദിഖ്, ഭീമൻ രഘു , ജഗന്നാഥ വർമ, പ്രതാപചന്ദ്രൻ, സിഐ പോൾ, ജഗന്നാഥൻ, പൊന്നമ്പലം, വിഷ്ണു കാന്ത്, തപസ്യ എന്നിവരും ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളാണ്.
ALSO READ: 'എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും നന്ദിയും, സർവ്വശക്തനും': നന്ദി പങ്കുവച്ച് മമ്മൂട്ടി, മലയാളത്തിൻ്റെ നടനപ്രഭാവത്തിന് ഇന്ന് 74-ാം പിറന്നാൾ മധുരം