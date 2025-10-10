ETV Bharat / entertainment

സൈബർ ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ: ചന്തു നാഥ് നായകനായ 'സൈബർ' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്; ചിത്രം ഹോളിവുഡ് നിലവാരത്തിൽ

സൈബർ ന്യൂറോ സയൻ്റിസ്റ്റിൻ്റഎ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലൂടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ തട്ടിപ്പുകളും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മനുഷ്യനിലെ ആഘാതവുമാണ് പ്രമേയം. സിനിമയുടെ വിഎഫ്എക്‌സ് ഹോളിവുഡ് നിലവാരത്തിലാണ്.

Virtual world thriller Science fiction cinema Hollywood style VFX New generation filmmaker
First Look Poster Out for Cyber Malayalam Movie (Instagram)
Published : October 10, 2025 at 3:43 PM IST

വെർച്വൽ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകർക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള സിനിമയാണ് സൈബർ. ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞദിവസം അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. ജി കെ പിള്ളയും ശാന്ത ജി പിള്ളയും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് മനു കൃഷ്ണയാണ്.

പതിനെട്ടാം പടി, 12ത്ത് മാൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ ചന്തു നാഥ് ആണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. പ്രശാന്ത് മുരളി, ജീവ ജോസഫ, സെറീന ആൻ ജോൺസൺ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കെ ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസും റൂട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്നാണ് സൈബർ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു.

"സൈബർ ന്യൂറോ സയൻ്റിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ വിക്രം ആര്യനിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ കഥാ വഴി ആരംഭിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളെ വായിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നു. തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചലച്ചിത്രത്തെ കൂടുതൽ ഇൻ്ററസ്റ്റിങ് ആയി മാറ്റുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ തട്ടിപ്പുകളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കടന്നുകയറ്റവും എല്ലാം വളരെ ആഴത്തിൽ ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

വിപത്തായ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങുകൾ, വെർച്വൽ ലോകം മനുഷ്യമനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സിനിമയുടെ ആശയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി എത്തുന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയ 'സൈബർ പാർട് 1' ആണ് ആദ്യം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക. ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമായി ഈ സിനിമയിലൂടെ കടന്നുവരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നടൻ ചന്തു നാഥ്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി കഥാപാത്രമായി മാറാനുള്ള ശാരീരിക പരിശീലനങ്ങളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വിഎഫ്എക്സ് കലാകാരന്മാരാണ് ഈ ചലച്ചിത്രത്തിനു പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. ഈ വർഷം തന്നെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന സിനിമയുടെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഉടൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഫാന്റസി സിനിമകൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സൈബർ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം: പ്രമോദ് കെ പിള്ള, യൂറി ക്രിവോഷി; എഡിറ്റർ: നിമൽ ജേക്കബ്, വിഷ്ണു മഹാദേവ്; സംഗീതം: മനു കൃഷ്ണ; പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ശ്രീജിത് ശ്രീധർ; ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്: അനൂപ് സുന്ദരൻ; പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത് എന്നിവരാണ് അണിയറയിൽ.

