ഇന്ത്യൻ സിനിമാലോകത്തെ ശ്രദ്ധേയ മലയാളി സംവിധായകൻ പ്രിയദർശനൊരുക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിന് എറണാകുളത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. പനമ്പിള്ളി നഗറിനു സമീപത്തെ ഒരു ചെറിയ ചായക്കടയിൽ നിന്നും ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന സെയ്ഫ് അലിഖാൻ്റെയും അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെയും ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിയദർശൻ തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, തേസ്പിയൻ ഫിലിംസ് എന്നീ ബാനറുകളിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. 'ഹയ്വാൻ' എന്നാണ് സിനിമയുടെ നാമകരണം. ബോളിവുഡിൽ ഒട്ടേറെ ഫൺ ആക്ഷൻ എന്റർടെയ്നറുകള് ഒരുക്കിയ പ്രിയന്റെ പുതിയ ചിത്രം ആക്ഷനും ത്രില്ലറിനും പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ. എന്നാൽ ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മലയാളം സിനിമയായ ഒപ്പത്തിൻ്റെ റീമേക്ക് ആണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.
നീണ്ട 17 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് അക്ഷയ് കുമാറും സെയ്ഫ് അലിഖാനും ഒരു ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി ഒന്നിക്കുന്നത്. 'തഷാൻ' എന്ന സിനിമയിൽ ആയിരുന്നു അവസാനമായി ഇരുവരും ഒന്നിച്ചത്.
മലയാളി കൂടിയായ സാബു സിറിലാണ് ഹയ്വാന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ. ദിവാകർ മണിയാണ് ഛായാഗ്രാഹകൻ. എം എസ് അയ്യപ്പൻ നായരാണ് എഡിറ്റർ, അരോമ മോഹനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ.
