ബോളിവുഡിലെ ക്യൂട്ട് ഹൃത്വിക് റോഷനൊപ്പം മലയാളികളുടെ സ്വന്തം പാര്വതി തിരുവോത്ത്; ചിത്രങ്ങള് വൈറല്
ഹൃത്വിക് റോഷനൊപ്പം പാര്വതി തിരുവോത്ത്. ഹൃത്വിക്കിന്റെ ആദ്യ നിര്മ്മാണ സംരംഭമായ വെബ് സീരീസ് സ്റ്റോമില് അഭിനയിക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് പാര്വതി തിരുവോത്ത്. സ്റ്റോം ടീമിനൊപ്പമുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് പാര്വതിയും ഹൃത്വിക്കും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 1:44 PM IST
ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്താരം ഹൃത്വിക് റോഷനൊപ്പം മലയാളികളുടെ സ്വന്തം പാര്വതി തിരുവോത്ത്. ഹൃത്വിക്കിന്റെ ആദ്യ നിര്മ്മാണ സംരംഭമായ വെബ് സീരീസിലാണ് പാര്വതി തിരുവോത്ത് വേഷമിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. 'സ്റ്റോം' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ത്രില്ലര് സീരിസിലൂടെ നിര്മ്മാണ രംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഹൃത്വിക് റോഷന്.
ഈ സന്തോഷം തന്റെ കാമുകി സബാ അസാദിനും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും ഒപ്പം ആഘോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. 'സ്റ്റോം' ടീമിനൊപ്പമുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങളും ഹൃത്വിക് റോഷന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പാര്വതി തിരുവോത്ത്, സബാ അസാദ്, അലയ എഫ്, സൃഷ്ടി ശ്രീവാസ്തവ, രാമ ശര്മ്മ, ആശിഷ് വിദ്യാർത്ഥി, രജിത് കൂപര് തുടങ്ങിയവര്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രമാണ് താരം ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒപ്പം ഒരു കുറിപ്പും താരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. "പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ.. ബ്രില്യന്റ് ആയ അജിത്പാല് സിംഗിനൊപ്പമുള്ള ഒരു അവിശ്വസനീയമായ യാത്ര.. അസാധാരണ കഴിവുള്ള സ്റ്റോം അഭിനേതാക്കള്.. പ്രൈം വീഡിയോ ടീം നിഖില് മധോക്ക്, സാഹിറ നായര് എന്നിവര്ക്കൊപ്പള്ള ഒരു രസകരമായ സായാഹ്നം", ഇപ്രകാരമാണ് ഹൃത്വിക് റോഷന് കുറിച്ചത്.
വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് ചിത്രത്തില് ഹൃത്വിക് റോഷനെ കാണാനാവുക. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഷര്ട്ടും, ക്ലാസിക് വൈറ്റ് ജാക്കറ്റും, നീല നിറത്തിലുള്ള ജീന്സുമാണ് താരം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ബീജ് നിറത്തിലുള്ള തൊപ്പിയും വെള്ള നിറമുള്ള ഷൂസും താരത്തിന്റെ സ്റ്റൈലിനെ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം ബോളിവുഡ് ക്യൂട്ട് താരം ഹൃത്വിക്കിനൊപ്പം ഒന്നിക്കുന്നതിന്റെ ത്രില്ലിലാണ് പാര്വതി തിരുവോത്തും. പാര്വതിയും 'സ്റ്റോം' ടീമിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃത്വിക് റോഷൻ, സബാ അസാദ്, അലയ എഫ്, സൃഷ്ടി ശ്രീവാസ്തവ, രാമ ശര്മ്മ എന്നിവര്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രമാണ് താരം ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. "സ്റ്റോം ചിത്രീകരണത്തിനായി ടീം റെഡിയാണ്", ഇപ്രകാരമാണ് പാര്വതി സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹൃത്വിക്കിന്റെ ഹോം ബാനറായ എച്ച്ആര്എക്സ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിലാണ് സീരീസിന്റെ നിര്മ്മാണം. 'ഫയർ ഇൻ ദി മൗണ്ടൻസ്' (2021), 'റമ്മത്-ഗാമ്മത്' (2018), 'തബ്ബർ' (2021) എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ അജിത്പാല് സിംഗ് ആണ് സ്റ്റോമിന്റെ സംവിധാനം. പാര്വതി തിരുവോത്ത്, സബാ അസാദ്, അലയ എഫ്, സൃഷ്ടി ശ്രീവാസ്തവ, രാമ ശര്മ്മ എന്നിവരാണ് സീരീസില് പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നത്.
അതേസമയം 'വാര് 2' ആയിരുന്നു ഹൃത്വിക് റോഷന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം. കിയാര അദ്വാനി ആയിരുന്നു ചിത്രത്തില് ഹൃത്വിക്കിന്റെ നായികയായി എത്തിയത്. പാര്വതിയും പുതിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ്. 'പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാര്', 'നോബടി' എന്നിവയാണ് പാര്വതിയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന മറ്റ് ചിത്രങ്ങള്. 'ഉള്ളൊരുക്ക്', 'തങ്കലാന്', ബോളിവുഡ് ചിത്രം 'കടക്ക് സിംഗ്' തുടങ്ങിയവയാണ് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പാര്വതിയുടേതായി റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്.
