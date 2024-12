ETV Bharat / entertainment

'സിനിമ റിവ്യൂകൾ ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യം'; തടയാനാകില്ലെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

Madras High Court has refused to ban New movie reviews in social media ( Tamil Film Active Producers Association X account )