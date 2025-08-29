ETV Bharat / entertainment

പരസ്‌പരത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്‌സ് ചെയ്‌തത് ഞാനല്ല; മാരീസൻ നെറ്റ് ഫ്ളിക്‌സ് ടോപ് ടെന്നിൽ ഇടം പിടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെന്ന് സുധീഷ് ശങ്കർ - SUDHEESH SANKAR INTERVIEW

ജനപ്രിയ പരമ്പരകളിലൂടെ മലയാള ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ സുധീഷ് ശങ്കർ, തൻ്റെ പുതിയ സിനിമാവിശേഷങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ട്രോളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാടും വ്യക്തമാക്കി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

സുധീഷ് ശങ്കർ (ETV Bharat)
Published : August 29, 2025 at 7:06 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 7:40 PM IST

ഫഹദ് ഫാസിലിനെയും വടിവേലുവിനെയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മലയാളിയായ സുധീഷ് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് ചിത്രം 'മാരീസൻ' നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ മികച്ച വിജയം നേടി പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. നോൺ-ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ ചിത്രം ആദ്യ പത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചു. 'എൻ്റെ മാനസപുത്രി', 'പരസ്പരം' തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ പരമ്പരകളിലൂടെ മലയാള ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ സുധീഷ് ശങ്കർ, തൻ്റെ പുതിയ സിനിമാവിശേഷങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ട്രോളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാടും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

'പരസ്പരം' ട്രോളുകൾക്ക് മറുപടി

'മാരീസൻ' ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തനിക്കെതിരെ പ്രചരിക്കുന്ന ട്രോളുകൾക്ക് സുധീഷ് ശങ്കർ മറുപടി നൽകി. ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ട 'പരസ്പരം' പരമ്പരയുടെ ക്ലൈമാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ട്രോളുകൾ കൂടുതലും. 'പരസ്പരത്തിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് മാരീസൻ ഒരുക്കിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ' എന്ന ഡയലോഗും പരമ്പരയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങളും ചേർത്താണ് ട്രോളുകൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.

Maareesan, Vadivelu, Fahadh Faasil, Sudheesh Sankar
സുധീഷ് ശങ്കർ (ETV Bharat)

എന്നാൽ, ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ആയിരത്തിലധികം എപ്പിസോഡുകൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത 'പരസ്പരം' എന്ന പരമ്പരയുടെ ആദ്യ 300 എപ്പിസോഡുകൾ മാത്രമാണ് താൻ സംവിധാനം ചെയ്തതെന്ന് സുധീഷ് വ്യക്തമാക്കി. അതിനുശേഷമുള്ള 750-ൽ അധികം എപ്പിസോഡുകളുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


വിജയത്തിൻ്റെ 'ഫോർമുല'

നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഇഷ്ടമാണ് 'മാരീസൻ്റെ' വിജയത്തിന് കാരണം. സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്ന് പൂർണ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിലും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ തീരുന്ന മുറയിലും സിനിമയോടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൂടി വന്നു. സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സിനിമ മോശമായിപ്പോയി എന്ന് ആരും പറയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

വേലായുധം പിള്ള എന്ന കഥാപാത്രം


വടിവേലു അവതരിപ്പിച്ച വേലായുധം പിള്ളൈ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഹീറോയിസം ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളോട് ഹൃദയമുള്ള പ്രേക്ഷകന് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും. സാമൂഹിക വിപത്തുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന നായകനോട് തോന്നുന്ന ഇഷ്ടത്തിലൂടെയാണ് ഹീറോയിസം ജനിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഹീറോയിസം കൃത്യമായി സിനിമയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ സിനിമ ജനങ്ങളോട് വലിയൊരു ആശയവും പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു. വടിവേലുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെ ജനങ്ങളും പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അല്ല ഈ സിനിമയുടെ ആശയം അർഥമാക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഹൃദയവാക്യം തന്നെ പെൺകൾ നാടിൻ കൺകൾ എന്നാണ്. സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുന്നാറുന്നവരോടുള്ള ശക്തമായ താക്കീതു കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്.

Maareesan, Vadivelu, Fahadh Faasil, Sudheesh Sankar
മാരീസൻ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ (ETV Bharat)

സിനിമയുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയും ആവിഷ്കാരവും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മാരീസൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി സഞ്ചരിച്ചു. ആ സഞ്ചാരം വളരെയധികം ആഴമുള്ളതായി.

സിനിമയും സീരിയലും

സീരിയൽ സംവിധായകൻ സിനിമ ചെയ്യുകയോ എന്നൊരു അതിശയോക്തി അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. രണ്ടിൻ്റെയും സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്; ആഖ്യാനരീതിയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ട ആഖ്യാനമല്ല സീരിയലിലുള്ളത്.

സിനിമയെയും സീരിയലിനെയും രണ്ടായി സമീപിക്കാനുള്ള കഴിവ് തനിക്കുണ്ട്. സീരിയൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിനിമയിൽ സാധ്യതയില്ലെന്ന വാദം സുധീഷ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. തൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ 'വില്ലാളിവീരൻ' ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടൻ ദിലീപിനോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സീരിയൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സിനിമ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളും നടത്തിയിരുന്നു.

Maareesan, Vadivelu, Fahadh Faasil, Sudheesh Sankar
മാരീസന്‍ പൂജ (ETV Bharat)

മലയാളി സംവിധായകൻ എന്തുകൊണ്ട് തമിഴിൽ

'മാരീസൻ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മുൻപ് ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കി 'ഹനുമാൻ ഗിയർ' എന്ന ഒരു ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വലിയ മുതൽമുടക്കും വിഎഫ്എക്സ് സാധ്യതകളുമുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത്. സിനിമയുടെ 15 മിനിറ്റോളം വരുന്ന ക്ലൈമാക്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വിഎഫ്എക്സ് ടീം ആറു മാസത്തോളം സമയമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നുമാസവും. അത്രയും വലിയ ടൈം പിരീഡിൽ വലിയ മുതൽമുടക്കിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് നിർമാതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതുമാത്രമല്ല സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ 96-ാമത്തെ ചിത്രമായി 'ഹനുമാൻ ഗിയർ' പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത്, നിർമാതാക്കൾ അവരുടെ നൂറാമത്തെ ചിത്രം ദളപതി വിജയിയെ നായകനാക്കി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന സിനിമകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാൻ നിർമാതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു.

ഇതിനിടയിലാണ് എഴുത്തുകാരൻ കൃഷ്ണമൂർത്തിയിൽ നിന്ന് ഫഹദ് ഫാസിൽ 'മാരീസൻ്റെ' കഥ കേൾക്കുന്നത്. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫഹദ്, എന്നെ വിളിച്ച് ഈ പ്രൊജക്ടുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് സുധീഷ് ശങ്കർ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുമായി സംസാരിക്കുകയും, സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസ് പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെ 'മാരീസൻ' എന്ന സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യമായി. മികച്ച ഒരു കൂട്ടുകെട്ടായി മാറിയ ഈ ചിത്രം പിന്നീട് വലിയ വിജയമായി മാറുകയായിരുന്നു.

Maareesan, Vadivelu, Fahadh Faasil, Sudheesh Sankar
മാരീസൻ (ETV Bharat)
വടിവേലു- ഫഹദ് ഫാസിൽ കോമ്പോ

ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ നായകനായ മാമന്നൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഫഹദും വടുവേലുവും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്നു. വേലായുധം പിള്ളൈ എന്ന കഥാപാത്രം ആര് ചെയ്യണമെന്ന ആലോചന പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്ത് മാമന്നൻ സിനിമയിലെ വടിവേലുവിൻ്റെ പ്രകടനം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നു. വടിവേലു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഫഹദ് കൂടി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതോടെ വേലായുധം പിള്ളൈയായി അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫഹദ് വടിവേലു കോംബോ സംഭവിക്കാൻ കാരണം വേണമെങ്കിൽ മാമന്നൻ സിനിമയാണെന്ന് പറയാം.

വടിവേലുവിനോട് കഥ അവതരിപ്പിച്ചത് കൃഷ്ണമൂർത്തിയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എടുത്ത്, മൂന്നോ നാലോ വട്ടം കഥ കേട്ട അദ്ദേഹം കഥാപാത്രത്തെ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിലും പൂർണമായി കഥാപാത്രത്തിൽ വേരൂന്നി നിൽക്കാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ചില ഏരിയകളിൽ കോമഡി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടും ക്യാരക്ടർ വിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. സിനിമയുടെ ഡബിങ് സമയത്ത് പ്രിൻ്റ് കണ്ട ശേഷം 'ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് വടിവേലുവാണെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വടിവേലുവിനെ കാണാനില്ലല്ലോ' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

Maareesan, Vadivelu, Fahadh Faasil, Sudheesh Sankar
മാരീസൻ (ETV Bharat)

വടിവേലു അതിഗംഭീര ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഡയലോഗ് തന്നെ പല മോഡുലേഷനിൽ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും. അതിൽ ഏതാണ് മികച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചലഞ്ച്. ഫഹദും വടിവേലുവും ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ലെജന്‍ഡുകളാണ്. അവരെ ഈ സിനിമയിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയം. ഈ സിനിമയിൽ ആരാണ് നായകൻ എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാനാകില്ല. ഫഹദിനോട് ചോദിച്ചാൽ വടിവേലു സാർ ആണെന്നും വടിവേലുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഫഹദ് ആണെന്നും പറയും. രണ്ടുപേർക്കും ഈഗോ ഇല്ല. ഈഗോ ഇല്ലാത്ത അഭിനേതാക്കളെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം.

സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രംഗം

ഫഹദിൻ്റെയും വടിവേലുവിൻ്റെയും കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യം ഒരല്പം ഭയത്തിലാണ് വടുവേലിന്‍റെ കഥാപാത്രം ഫഹദിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇൻ്റർവെല്ലിനോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് വടിവേലുവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. കഥാപാത്രം അയാളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഏകദേശം എത്തിച്ചേർന്നു. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും വളർന്നു. വടിവേലുവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ബൈക്കിലിരിക്കാൻ ഭയമായതുകൊണ്ട് ഫഹദിൻ്റെ കഥാപാത്രം പതുക്കെയാണ് ബൈക്കോടിക്കുക. പക്ഷേ അയാൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി എന്നൊരു ധാരണ മനസ്സിൽ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് പറയും. കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു സാധാരണ ഡയലോഗ് എന്ന് തോന്നാം. അതായത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും കഥയുടെയും സ്വഭാവം മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഇനി സഞ്ചരിക്കും.

Maareesan, Vadivelu, Fahadh Faasil, Sudheesh Sankar
മാരീസനില്‍ ഫഹദ് ഫാസിലും വടിവേലുവും (ETV Bharat)

'ഒരേ ഗിയറിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഗിയർ മാറ്റി വേഗത്തിൽ പോകൂ...' ആ രംഗത്തിൽ വടുവേലുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക. ഫഹദിനോട് വാഹനം വേഗത്തിൽ ഓടിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ആ ഡയലോഗിൻ്റെ അർഥം സിനിമയുടെ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ കുറച്ചു കൂടി വേഗത്തിൽ പോകണം എന്ന രീതി. എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രംഗവും ഡയലോഗും ആണിത്.

മലയാളം സംവിധായകൻ തമിഴ് ഭാഷ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ

ഒരു സിനിമാസംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. തിരക്കഥയാണ് അടിസ്ഥാനം. നല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും മനുഷ്യരുടെ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതു ഭാഷയിലും സിനിമ ചെയ്യാം. ലോകത്ത് എവിടെയും മനുഷ്യരുടെ ഇമോഷൻസ് ഒന്നാണ്. ഭാഷാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാഷ അറിയാവുന്ന ഒരു അസോസിയേറ്റിനെ വച്ച് പരിഹരിക്കാം. എല്ലാത്തിലും ഉപരി നല്ല തിരക്കഥ. അതാണ് പോയിൻ്റ്. മാരീസൻ എന്ന സിനിമയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു റോഡ് മൂവി കൂടിയാണ്. കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും സഞ്ചരിച്ചെത്തും. ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഭാഷാപ്രയോഗ രീതി തിരക്കഥാകൃത്ത് കൃഷ്ണമൂർത്തി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തിരക്കഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രാരംഭ ചർച്ചകളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്താണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ഭാഷ അറിയാത്ത സംവിധായകന് തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ മികച്ച പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ഭാഷയിലും സിനിമ ചെയ്യാം.

Maareesan, Vadivelu, Fahadh Faasil, Sudheesh Sankar
മാരീസനില്‍ ഫഹദ് ഫാസില്‍ (ETV Bharat)
പരാജയം

ചെയ്ത ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഹിറ്റായിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യചിത്രമായ വില്ലാളിവീരൻ പ്രേക്ഷകഭിപ്രായത്തിൽ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു. മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയില്ലെങ്കിലും സിനിമ സാമ്പത്തികമായി പരാജയം ആയിരുന്നില്ല. മാരീസൻ്റെ നിർമാതാക്കളായ സൂപ്പർഗുഡ് ഫിലിംസ് തന്നെയാണ് ആ ചിത്രം നിർമിച്ചത്. ആദ്യ സിനിമയായിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആശയപരമായി വില്ലാളിവീരൻ എന്നെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ടെക്നിക്കൽ പരമായി ആ സിനിമ മികച്ചതായിരുന്നു. ആ സിനിമ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഫഹദിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത്.

ടെക്നിക്കലി ആ സിനിമ മികച്ചതാണ് എന്ന ധാരണയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സൂപ്പർഗുഡ് ഫിലിംസ് ഞാനുമായി വീണ്ടും സഹകരിച്ചത്.വില്ലാളിവീരൻ ഒരുപക്ഷേ മലയാള സിനിമയുടെ ഗാനങ്ങളുടെ മുഖം മാറ്റിയ ചിത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ കാണാറുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്ത് തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഗാനരംഗങ്ങളുടെ ശൈലി ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ട് രംഗങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതിലെ പാട്ടുകളൊന്നും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗം വന്നതിനുശേഷം ജനങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നു. വില്ലാളിവീരൻ പരാജയ ചിത്രമാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ സിനിമയെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയില്ല.

Maareesan, Vadivelu, Fahadh Faasil, Sudheesh Sankar
മാരീസൻ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ (ETV Bharat)
പുതിയ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം

ഹനുമാൻ ഗിയർ എൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ്. വലിയ ബഡ്ജറ്റും ചിത്രീകരണത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയവുമാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഉടൻ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. പാൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഫഹദ് ഫാസിലിനും വലിയ താല്‍പര്യമുണ്ട്. ഹനുമാൻ ഗിയർ എന്ന സിനിമയുടെ വലിപ്പ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ചിത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാരീശൻ സംഭവിക്കാനും കാരണമായത്.

സിനിമ കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയം

ഒരു സംവിധായകൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളോട് അഭിനേതാക്കളും മറ്റു ടെക്നീഷ്യന്മാരും പൂർണമായി യോജിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല സൃഷ്ടികൾ സംഭവിക്കുക. കോവൈ സരള എന്ന അഭിനേത്രിയെ മാരീസൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു പൊലീസ് കഥാപാത്രമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വലിയ മുന്നേറ്റം ആയിരുന്നു. അവരെ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ ഫഹദും വടിവേലുവും മറ്റു ടെക്നീഷ്യന്മാരും ഒരുപോലെ പിന്തുണച്ചു.
Maareesan, Vadivelu, Fahadh Faasil, Sudheesh Sankar
മാരീസൻ (ETV Bharat)
കോവൈ സരളയുടെ കാര്യത്തിൽ തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നല്ല സമീപനമാണ് ലഭിച്ചത്. പരീക്ഷണങ്ങളും സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. കോമഡി, വില്ലൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അഭിനയത്തെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും നല്ല അഭിനേതാക്കളാണ്. കോവൈ സരള ഏത് കഥാപാത്രവും അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യും. മാരീസൻ എന്ന സിനിമ കൃത്യമായ മീറ്ററിൽ കഥ പറയേണ്ട ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു. സിനിമയുടെ കഥ പറച്ചിൽ വേഗത ഒരല്പം കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ അത് ആസ്വാദത്തെ ബാധിക്കുമായിരുന്നു. കൃത്യമായ മീറ്ററിൽ ആ സിനിമ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചതും വിജയ ഘടകമാണ്.

