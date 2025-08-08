Essay Contest 2025

"മെമ്മറി കാർഡ് വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്ന മൂവർ സംഘം, ശ്വേത വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്ത്": മാല പാര്‍വ്വതി

അമ്മയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും പ്രതികരിച്ച് നടി മാല പാര്‍വ്വതി. ശ്വേത മേനോനെതിരായ കേസിനെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ച് കൊണ്ടാണ് മാല പാര്‍വ്വതി വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീണ്ട ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റുമായാണ് നടി രംഗത്തെത്തിയത്.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2025 at 5:03 PM IST

താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും പ്രതികരിച്ച് നടി മാല പാര്‍വ്വതി. ശ്വേത മേനോനെതിരായ കേസിനെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ച് കൊണ്ടാണ് അമ്മയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ മാല പാര്‍വ്വതി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയാണ് നടിയുടെ പ്രതികരണം. നീണ്ട ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റുമായാണ് നടി രംഗത്തെത്തിയത്.

ശ്വേതയ്‌ക്കെതിരെ ലോകത്താരും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിചിത്ര വാദവുമായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കേസിനെ ഹൈക്കോടതി തന്നെ തള്ളിയെന്ന് മാല പാര്‍വ്വതി. ഇതോടെ മെമ്മറി കാർഡ് വിവാദവും, വോയിസ് നോട്ടുമെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി മെനഞ്ഞ കുതന്ത്രങ്ങളാണെന്ന് സമൂഹത്തിന് വ്യക്‌തമായിട്ടുണ്ടെന്നും മാല പാര്‍വ്വതി ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

"അമ്മ എന്ന താരസംഘടനയുടെ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രതികരണം കൂടി വേണ്ടി വരികയാണ്. ശ്വേത മേനോനെതിരെ, ലോകത്താരും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിചിത്ര വാദവുമായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കേസിനെ ഹൈക്കോടതി തന്നെ തള്ളി. അതോടെ മെമ്മറി കാർഡ് വിവാദവും, വോയിസ് നോട്ടുമെല്ലാം ഇലക്ഷന് വേണ്ടി മെനഞ്ഞ കുതന്ത്രങ്ങളാണെന്ന് സമൂഹത്തിന് ഏറെക്കുറെ വ്യക്‌തമായിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ, ഇന്ന് രാവിലെ പൊന്നമ്മ ബാബുവിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ടെലിയിൽ അവർ എനിക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു. മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാനാണ് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം. രണ്ടാമത്തേത് മറ്റാരുടെയോ കൈയ്യിൽ നിന്ന് പണം പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നും. പണം വാങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ്, ഈ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. അവരുടെ ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഒരു മറുപടി പോലും, ഞാൻ നൽകുന്നില്ല. അത് അർഹിക്കുന്നുമില്ല, എന്നതിനാൽ ഞാൻ അതിന് മുതിരുന്നില്ല.

ഈ കുറിപ്പ് ഇടാനുള്ള കാരണം അവര്‍ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാനാണ്. അവർ ബാബുരാജിൻ്റെ ടീം ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്നും, അത് തെറ്റാണെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പിന്നിലുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ ചിലത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാം.

ഓഗസ്‌റ്റ് 1ന് ശ്രീമതി പൊന്നമ്മ ബാബു നടത്തിയ ഒരു പ്രെസ് മീറ്റിൽ, വാസ്‌തവ വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രസ്‌താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മയിലെ വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇടവേള ബാബു, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജി വെച്ചപോൾ നീക്കി ഇരുപ്പ് രണ്ട് കോടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നോള്ളു എന്നും, ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഏഴര കോടി രൂപ ബാബുരാജിൻ്റെ നേതൃത്ത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും.

സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. കാരണം ഇടവേള ബാബു ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുമ്പോൾ, അഞ്ച് കോടിക്ക് മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള, പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം വാങ്ങിയ കുടിശ്ശിക പണം അടച്ച് തീർത്തതിന് ശേഷവും അഞ്ച് കോടിയിൽ അധികം ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വന്ന് ചേർന്ന പണം പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷനും അമ്മയും ചേർന്ന്, നടത്തിയ മഴവിൽ മനോരമ എൻ്റർടെയൻമെൻ്റ് അവാർഡ്‌സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബാക്കി തുകയും അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന് ചേരുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

അപ്പോൾ അഞ്ചര കോടിക്ക് പുറമേയും ഒരു വലിയ തുക വന്നിട്ടുണ്ട്. കുടുംബ സംഗമത്തിൽ ഒരു കോടി രൂപ വരവ് പറയുമ്പോൾ, അതിന് വേണ്ടി 65 ലക്ഷത്തോളം ചിലവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഞ്ചര കോടി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി എന്ന പൊന്നമ്മ ബാബുവിൻ്റെ വാദം തെറ്റാണ്. അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിക്ക് ഇതൊന്നും നടത്താൻ അവകാശമില്ലാഞ്ഞിട്ടും ഈ പരിപാടികൾ നടത്തി. പുറമേ മെമ്പർഷിപ്പുകളും കൊടുത്തു.

ഇൻ്റേര്‍ണല്‍ ഓഡിറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് ജനറൽ ബോഡിയിൽ വച്ചതുമില്ല. അഡ് ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ വീഴ്‌ച്ചയായി ചിലർ ഇത് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു. റീ ഓഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ട് അംഗങ്ങൾ, സംസാരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അമ്മയിൽ നിലവിലുള്ളത്. വാസ്‌തവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ബാബുരാജാണ് അഞ്ചര കോടി രൂപ കൂട്ടി ചേർത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്, ഇവർ ബാബുരാജ് പക്ഷമാണെന്ന സംശയം ദൃഢപ്പെട്ടത്.

അമ്മയിൽ ഒദ്യോഗിക വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ, അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി പിരിച്ച് വിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ആര് അനുവാദം നൽകി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബാബുരാജിൻ്റെ വോയിസ് നോട്ട് അടക്കം ഗ്രൂപ്പിലിട്ട്, ഇവർ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം, അമ്മ സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമ പാർട്ട്‌നർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വാർത്ത കൊടുക്കുന്ന യൂട്യൂബർ കൊടുക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങളാണ്. വാചകങ്ങളും, വാക്കുകളും പോലും ഒന്നാകുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഇവർ, ഓഗസ്‌റ്റ് 7ന്, ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വന്ന ടെലിയിൽ, ശ്വേതയ്‌ക്കെതിരെ ഉള്ള കേസിൽ ഗൂഢാലോചന സംശയിക്കുന്നില്ല. മെമ്മറി കാർഡ് വിഷയത്തിൽ, അവര്‍ പൊലീസിനെ സമീപിക്കാനും തയ്യാറാകുന്നില്ല. യൂട്യൂബർ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളെ, എല്ലാം ആവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശസ്‌ത സിനിമ ലേഖകൻ, ശ്വേത മേനോൻ മാറി നിൽക്കണം എന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടി? എന്തിന് വേണ്ടി? ആരാണ് ഈ യൂട്യൂബർമാർക്ക് പിന്നിൽ? മെമ്മറി കാർഡ് വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്ന മൂവർ സംഘം, ശ്വേത വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാത്തതെന്ത്?

ഞാൻ എന്തിന് ഇതിൽ ഇടപെടുന്നു? അവർ കളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു' ശരിയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ കണ്ണിലെ കരടാകും. ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അവരുടെ വാദം മാത്രം നിലനിൽക്കും. സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ, അമ്മ സംഘടന കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലുമാകും. ഈ വിഷയങ്ങൾ, പൊതുജന സമക്ഷം പൊന്നമ്മാ ബാബു അടങ്ങുന്ന മൂവർ സംഘം ഉന്നയിച്ചതിനാൽ, ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരിക തീർപ്പിന് വേണ്ടി, നിയമപാലകരെ സമീപിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.

ശ്വേതയും കുക്കുവും ആരോപണ വിധേയരല്ല. അവർ ഇലക്ഷൻ കുതന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ചെളി വാരി എറിയാണിത്. ഇലക്ഷൻ വിഷയമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവർ ഇത് അമ്മയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേനെ", മാല പാര്‍വ്വതി കുറിച്ചു. ഈ കുറിപ്പിന് ഒരു തുടര്‍ച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് മാല പാര്‍വ്വതി തന്‍റെ പോസ്‌റ്റ് അവാസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

