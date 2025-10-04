'മഹാഭാരതം വായിച്ചവർക്ക് മനസിലാകും': 'ഉത്തരാ സ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ' ഗാനത്തിലെ വരി വിവാദം; പ്രതികരിച്ച് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
ഈ വരി കൊണ്ട് ഗാന ശിൽപ്പി എന്താണ് ഉദ്യേശിച്ചത് എന്ന ജസ്റ്റിസ് ആർഎൽ ബൈജുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ച് ഗാനരചയിതാവ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി.
Published : October 4, 2025 at 12:34 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഉത്തരാ സ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു.. എന്ന ഗാനത്തിലെ "ആയിരം സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്ത രാവിൽ അർജുനനായ് ഞാൻ, അവൾ ഉത്തരയായി.." ഈ വരി കൊണ്ട് ഗാന ശിൽപി എന്താണ് ഉദ്ദ്യേശിച്ചത് എന്ന ജസ്റ്റിസ് ആർഎൽ ബൈജുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ച് ഗാനരചയിതാവ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി. ഉത്തര സ്വയംവരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഭാഗമാണ് താൻ ആ ഗാനത്തിൽ വർണിച്ചതെന്ന് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി.
അതിൻ്റെ ആകെത്തുക മഹാഭാരതം വായിച്ചവർക്ക് മനസിലാകും. 1969 ൽ എഴുതിയ വരികളാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാൻ താനില്ല. ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചവർ ഒന്നുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇന്നും ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയം
മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് അഗാധമായി പഠിക്കുന്നവർ ഇന്നും ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയമാണിതെന്ന് പുരാണ കഥയിൽ പഠനം തുടരുന്ന രവീന്ദ്രൻ മലയിൽ പറഞ്ഞു. മഹാഭാരത്തിലെ വിരാടപർവ്വം എന്ന ഏടിൽ ഉത്തരാ സ്വയംവരത്തിന് മുമ്പ് എന്നൊരു വലിയ ഭാഗം ഇല്ല. ഉത്തരയെ അർജുനന് വിവാഹം കഴിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന വിരാടൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ കവി സിനിമയിൽ വർണിച്ചതായിരിക്കാം എന്നും രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
പാണ്ഡവരുടെ വനവാസം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു വർഷത്തെ അജ്ഞാതവാസത്തിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അരങ്ങേറുന്നത്. കഥയിൽ പറയുന്നതുപോലെ വിരാട രാജ്യത്താണ് വേഷവും പേരും മാറ്റി പാണ്ഡവർ അജ്ഞാതവാസം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലത്തെ വനവാസം കഴിഞ്ഞ് അജ്ഞാതവാസത്തിന് സമയമായപ്പോൾ എവിടെ, ഏതു വേഷത്തിൽ, എന്തു ജോലിചെയ്ത ഒരു കൊല്ലം ആളറിയിക്കാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടാം എന്നു പാണ്ഡവൻമാർ കൂടിയാലോചിച്ചു.
ഈ വിധമുള്ള താമസത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയതായി വിരാടൻ്റെ മത്സ്യരാജ്യം തെരഞ്ഞെടുത്തു. യുധിഷ്ഠിരൻ ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ കങ്കൻ എന്ന പേരിൽ വിരാടൻ്റെ സദസ്യനായി. ഭീമൻ വലലൻ എന്ന പേരിൽ വിരാടൻ്റെ ആനക്കാരനും മല്ലനും പാചകനുമായി. അർജുനൻ ബൃഹന്നള എന്ന പേരിൽ ഒരു ഷണ്ഡനായി വിരാട രാജധാനിയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ നൃത്തഗീതാദികൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന വേഷം ധരിച്ചു.
നകുലൻ ഗ്രന്ഥികൻ എന്നപേരിൽ വിരാടൻ്റെ കുതിരക്കാരനായും സഹദേവൻ തന്ത്രിപാലൻ എന്ന പേരിൽ കാലിത്തൊഴുത്തുകാരനുമായി. പാഞ്ചാലി വിരാടരാജ്ഞിയുടെ സൈരന്ധ്രിയായി ദാസ്യക്കാരിയുമായി. പാണ്ഡവൻമാർ പ്രച്ഛന്നവേഷം ധരിച്ചു വിരാട രാജധാനിയിൽ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതിൽ ബ്രിഹന്നളയായി വേഷമിട്ട അർജുനൻ്റെ കഥയിലാണ് വിവാദങ്ങൾ തുടരുന്നത്.
വിരാട മഹാരാജാവിൻ്റെ മകൾ ഉത്തരയെ നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചതും ബ്രിഹന്നള ആയിരുന്നു. ഒരു യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ വേഷ പകർച്ച നടത്തിയ പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ വിരാടനോട് സത്യാവസ്ഥയെല്ലാം പറഞ്ഞു. പാണ്ഡവരിൽ ആകൃഷ്ടനായ രാജാവ് സർവ്വവും അവർക്ക് മുന്നിൽ വച്ച് നീട്ടി. അതിനുപുറമേ അർജുനന് തൻ്റെ മകൾ ഉത്തരയേയും നൽകി.
എന്നാൽ, ശിഷ്യയായ ഉത്തരയെ പുത്രിയെപ്പോലെ കണ്ട അർജുനൻ അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും പരിഹാരമായി അർജുനന് സുഭദ്രയിൽ ഉണ്ടായ മകൻ അഭിമന്യുവിന് ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായും കഥയിൽ പറയുന്നു. ഇത് വളരെ സ്പഷ്ടവും കൃത്യവുമായി ഇരയിമ്മൻ തമ്പി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രവീന്ദ്രൻ മലയിൽ പറയുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളി ആട്ടക്കഥയിലാണ് ഇത് വിവരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രം അർജുനനല്ല പകരം അഭിമന്യുവാണ്. ഉത്തരാസ്വയംവരത്തിലെ യഥാർഥ നായകൻ അഭിമന്യുവായാണ് ഇരയമ്മൽ തമ്പി വർണ്ണിക്കുന്നത്. അഭിമന്യു ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടെയാണ് ആ രംഗം പൂർണമാകുന്നത്.
അതേസമയം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി "ഡെയ്ഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ്" എന്ന സിനിമയിലെ ഉത്തരാസ്വയംവരം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഭാവനയായി കാണാം. മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാവന സങ്കല്പമായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ആ വരികളിലൂടെ ഉദ്യേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.
അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അർജുനൻ നായകനായതും ഭാവിയിൽ മകൻ്റെ ഭാര്യയായ ഉത്തര നായികയായതെന്നും രവീന്ദ്രൻ മലയിൽ പറഞ്ഞു. ചേലിയ കഥകളി വിദ്യാലയം സംഘടിപ്പിച്ച സർഗോത്സവം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കണ്ണൂർ ജില്ലാ കുടുംബ കോടതി ജഡ്ജും കഥകളി ആസ്വാദകനും അന്വേഷിയുമായ ആർഎൽ ബൈജു ഉന്നയിച്ച സംശയമാണ് വിവാദം വീണ്ടും ചർച്ചയാകാൻ കാരണം.
"ആയിരം സങ്കൽപങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്ത രാവിൽ
അർജുനനായ് ഞാൻ അവൾ ഉത്തരയായി.."
ഈ വരി കൊണ്ട് ഗാന ശിൽപികൾ എന്താണ് ഉദ്യേശിച്ചത് എന്നത് തനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസിലാവാത്ത കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പലരോടും ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. കാരണം അർജുനൻ്റെ മകൻ അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഉത്തര. മഹാഭാരത കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഉത്തര.
കൃഷ്ണൻ്റെ സഹോദരിയായ സുഭദ്രയിൽ അർജുനന് ജനിച്ച അഭിമന്യു ആണ് ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഉത്തരയിൽ അഭിമന്യുവിനു ജനിച്ച പുത്രനായിരുന്നു മഹാനായ പരീക്ഷിത്ത്. കാമുകി കാമുക സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ ആ വരിയിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ന്യായാധിപനായ ആർഎൽ ബൈജു പറയുന്നു.
"കുടമാളൂർ സൈരന്ധ്രിയായ് മാങ്കുളം ബൃഹന്ദളയായ് ഹരിപ്പാട്ടു രാമകൃഷ്ണൻ വലലനായി ദുര്യോധന വേഷമിട്ടു ഗുരു ചെങ്ങന്നൂരു വന്നു വാരണാസിതൻ ചെണ്ട ഉണർന്നുയർന്നു. പിന്നാലെ ചെണ്ടമേളമാണ്. കരളിലെ കളിത്തട്ടിൽ അറുപതു തിരിയിട്ട കഥകളി വിളക്കുകൾ എരിഞ്ഞു നിന്നു.
ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു 60 തിരിയൊക്കെ ഒരു വിളക്കിൽ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. കളിത്തട്ട് എന്താണെന്നും തിരി എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നതെന്നും അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സംശയം മാറി. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും മനസിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം അതിൽ ഉണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ആ സിനിമ കണ്ടാൽ മാറുമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു.
എന്നാൽ ആ സിനിമ ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ. അതിങ്ങനെയാണ്, ആ രംഗത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന പ്രേംനസീർ പറയുന്നത്; അർജുനനായ് ഞാൻ അവൾ ഉത്തരയായി എന്നാണ്. കാമുകി ഉത്തരയും ഇദ്ദേഹം അർജുനൻ ആയെന്നുമാണ് മനസിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്തായാലും അർജുനന്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഉത്തര.
അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കോ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സാറിനോ തെറ്റായി ഒന്നും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പലരോടും ഞാൻ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചു. അതിൽ ഒരു കല്ല് കടി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. ആർക്കും അത് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അതൊരു സംശയമായി കിടക്കുന്നുണ്ട്" എന്നായിരുന്നു ആർ എൽ ബൈജു പറഞ്ഞത്.
ഗാനം പൂർണമായി...
ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ
ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു
കാഞ്ചനക്കസവുള്ള പൂഞ്ചേലയുടുത്തവൾ
നെഞ്ചെയ്യും അമ്പുമായ് വന്നിരുന്നു
ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ
ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു - ഞാന്
പോയിരുന്നു
ഇരയിമ്മൻതമ്പി നൽകും ശൃംഗാരപദലഹരി
ഇരുസ്വപ്നവേദികളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു
കരളിലെ കളിത്തട്ടിൽ അറുപത് തിരിയിട്ട
കഥകളി വിളക്കുകൾ എരിഞ്ഞ് നിന്നു
ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ
ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു
കുടമാളൂർ സൈരന്ധ്രിയായ് മാങ്കുളം ബൃഹന്ദളയായ്
ഹരിപ്പാട്ടു രാമകൃഷ്ണൻ വലലനായി
ദുര്യോധന വേഷമിട്ടു ഗുരു ചെങ്ങന്നൂരു വന്നു
വാരണാസിതൻ ചെണ്ട ഉണർന്നുയർന്നു
ആയിരം സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്ത രാവിൽ
അർജ്ജുനനായ് ഞാൻ അവൾ ഉത്തരയായി
അതുകഴിഞ്ഞാട്ടവിളക്കണഞ്ഞു പോയി
എത്രയെത്ര അജ്ഞാതവാസമിന്നും തുടരുന്നു ഞാൻ
ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ
ഉത്രാട രാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു
കാഞ്ചനക്കസവുള്ള പൂഞ്ചേലയുടുത്തവൾ
നെഞ്ചെയ്യും അമ്പുമായ് വന്നിരുന്നു
ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ
ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു - ഞാന്
പോയിരുന്നു...
