ലോകയുമായുള്ള സാദൃശ്യം: "ഞാന് ഒന്ന് ഞെട്ടി, നിന്റെ കഥ പോയെടാ...ഇടിത്തീ പോലെ ഒരു സംവിധായകൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു", ആദ്യം ശ്രീദേവ്, ഇപ്പോള് വ്യാസന്...ഇനി ആര്?
ഇന്ദ്രിയം റിലീസ് ചെയ്ത് 25 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ സൂപ്പര് ഹീറോ ചിത്രം ലോകയെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തുള്ള ചര്ച്ചകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് സജീവം. കഥാകൃത്ത് വ്യാസന്റെ പുതിയ പ്രോജക്ടിന് ലോകയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ? വാസ്തവം അറിയാം..
'അമഗ്ര' എന്ന തന്റെ പുസ്തകവുമായി കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് സൂപ്പര് ഹീറോയായി എത്തിയ 'ലോക: ചാപ്റ്റര് വണ് - ചന്ദ്ര'യ്ക്ക് സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീദേവ് നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും 'ലോക'യുമായുള്ള മറ്റൊരു പ്രോജക്ടിന്റെ സാദൃശ്യമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയാവുന്നത്. കഥാകൃത്ത് കെപി വ്യാസന്റെ പുതിയ പ്രോജക്ടിന്റെ കഥ 'ലോക'യ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് മറ്റൊരു സംവിധിയകന് വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തില് വിശദീകരണ കുറിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വ്യാസന്.
കൂടാതെ വ്യാസന്റെ 'ഇന്ദ്രിയം' എന്ന സിനിമയുമായി 'ലോക'യെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ചര്ച്ചകളും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തൊണ്ണുകളില് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ മലയാള ഹൊറര് ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നാണ് 'ഇന്ദ്രിയം'. 'ഇന്ദ്രിയം' റിലീസ് ചെയ്ത് 25 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് 'ലോക'യെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തുള്ള ചര്ച്ച എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'ഇന്ദ്രിയ'ത്തിന്റെ സില്വര് ജൂബിലി നിറവില് കഥാകൃത്ത് കെപി വ്യാസന് പങ്കുച്ച കുറിപ്പാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയാവുകയാണ്.
"ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ 25 വർഷങ്ങൾ... 1999 സെപ്റ്റംബർ മാസം 16. നോർത്ത് പരമാര റോഡിലെ പഴയ എലൈറ്റ് ഹോട്ടലിലെ റൂം നമ്പർ 101 ശ്രീധർ തിയേറ്റർ മാനേജർ രാം കുമാർ, സംവിധായകൻ ജോർജ്ജ് കിത്തു, എലൈറ്റ് മാനേജർ സെബാസ്റ്റിൻ, സെബാസ്റ്റിൻ ചേട്ടന്റെ സുഹൃത്ത് മാത്തൻ, പിന്നെ ഞാനും, ആ അടുത്ത് കണ്ട രാം ഗോപാൽ വർമ്മയുടെ ‘ദേയം’ എന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പ് “പേയ്” എന്ന പേരിൽ ഡിട്ടിഎസിന്റെ ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണര്മാരായ റിയൽ ഇമേജ് സൗണ്ട് എക്സിപിരിമെന്റിന് വേണ്ടി ഡിട്ടിഎസ്സിൽ റീ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയ വേർഷൻ കാണാൻ ഇടയായ സംഭവം വിവരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ.
ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഹൊറർ സിനിമകൾ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ, “പേയ്” നല്കിയത് നമ്മൾ കാണുകയും, കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൊറർ അനുഭവമാണെന്നും, ഭാവി സിനിമ ദൃശ്യത്തിന്റേത് മാത്രമല്ല ശബ്ദത്തിന്റെതും കൂടിയായിരിക്കുമെന്ന് ആ ചിത്രം കണ്ട അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച എത്തുന്നു (ഞാനും, രാംകുമാര് ചേട്ടനും ഹോളീവുഡ് ചിത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഷേണായ് സിനിമാക്സിലെ ജോലിക്കാർ കൂടിയായതിനാൽ 94 മുതൽ ഡോൾബിയും, ഡിട്ടിഎസ്സും നല്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിരപരിചിതരാണ്).
എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ അത്തരം ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ? ചർച്ച, രാവേറെ നീണ്ടു.. ഞാൻ എന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഐഡിയ പറയുന്നു, അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, മാത്തൻ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു, ജോർജ്ജ് കിത്തു സവിധാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കുന്നു, പിന്നെ എല്ലാം പെട്ടന്നായിരുന്നു, പിറ്റേന്ന് മാത്തന് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതിനാൽ നാളെ തന്നെ കഥ വേണമെന്നായി.
അന്ന് രാത്രി എലൈറ്റിലെ 106-ാം നമ്പർ മുറിയില് ഉറക്കമിളച്ചിരുന്ന് വൺലൈൻ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സെബാസ്റ്റിൻ ചേട്ടന്റെ ഒരിക്കലും ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത എലൈറ്റിലെ ഓഫീസ് റൂമിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വൺ ലൈൻ കവറിലിട്ട് വച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൺ ലൈൻ ചർച്ചയ്ക്കായ് ബി.ജയചന്ദ്രനെ കൂടി വിളിക്കുന്നു. വൈകിട്ടോടെ മാത്തൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, ജയചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ തിരക്കഥ എഴുതാൻ വൺലനും കൊണ്ടു പോകുന്നു.
പിന്നീട് എലൈറ്റിലെ റൂം നമ്പർ 101 ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രൊഡകഷൻ ഓഫീസായി മാറുകയായിരുന്നു. ആ മുറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ന കഥാകൃത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എലൈറ്റ് മാനേജർ സെബാസ്റ്റിൻ ചേട്ടനാണ്. കുട്ടിക്കാനത്ത് 1999ലെ തണുത്ത ഡിസംബറിൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി 2000 മെയ് 5ന് റിലീസ് ചെയ്ത ഇന്ദ്രിയം പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിൽ എഴുതിയത് ചരിത്രം.
വെറും ഒരു നായികയുടെ ചിത്രം മാത്രം വച്ച് സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ തീർത്ത വിസ്മയം! വാണീ വിശ്വനാഥ് സൂപ്പർതാര സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള നായികയായി മാറി!! ഷേണായീസ് തിയേറ്ററിൽ വിസ്താരയിൽ തുടർച്ചയായി 70 ദിവസം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ദ്രിയത്തിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത നിഷാന്ത് സാഗർ എന്നെ വിളിക്കുന്നു “ചേട്ടാ, എന്തൊക്കെ കഥകളാണ്, ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്....ആളുകൾ പുതിയ തിയറികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ?” നിഷാന്തിന്റെ ആ വിളിയാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതാൻ കാരണം.
ഇന്ദ്രിയത്തിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താണ് അതേ പോലൊരു കഥ എഴുതാതിരുന്നതെന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു. എനിക്കൊന്നേ മറുപടിയുള്ളൂ, കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഹൊറർ ചിത്രം ചെയ്യരുത്. അതിന് സമീപകാലത്തെ എറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് “ലോക”. ഇന്ദ്രിയം ഇറങ്ങി എതാണ്ട് 24 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച ഒരു പ്രേത കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത്.
എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ എഴുത്തുകാരും സവിധായകരുമായ ചിലരോട് ഞാൻ ആ കഥ പങ്കുവയ്ക്കന്നു, കേട്ടവർക്കെല്ലാം ഗംഭീരം എന്നഭിപ്രായം. ദിലീപ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥാ മിനുക്ക് പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ അതുകഴിഞ്ഞ് എഴുതാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ ഇടിത്തീപോലെ ഒരു സംവിധായകൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നു, ”നിന്റെ കഥ പോയെടാ, നസ്ലിനും, കല്യാണിയും അഭിനയിക്കുന്ന ലോകയുടെ കഥ ഇത് തന്നെയാണു”. ഞാന് ഒന്ന് ഞെട്ടി. എങ്കിലും അങ്ങനെ ആവാൻ വഴിയില്ലെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞെങ്കിലും, ആ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി ആ കഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ ഈ ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങേണ്ട ദിലീപ് ചിത്രത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും മുഴുകി.
മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സുജിത്ത് സുരേഷിനോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു “ചേട്ടാ, ഈ കഥയുമായി ലോകയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ചേട്ടൻ ധൈര്യമായി വർക്ക് ചെയ്തോ” കാരണം സുജിത്ത് സുരേഷായിരുന്നു ലോകയുടെ അസോസിയേറ്റ്!
നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ, മാറിയ കാലത്ത് എങ്ങിനെയാണ് ഒരു യക്ഷിക്കഥ പറയേണ്ടത് എന്നതിന് എറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ലോക. ഇതുപോലെ ഒരു ഗംഭീര ചിത്രത്തിന്റെ ചര്ച്ചകളിൽ ഇന്ദ്രിയം പോലൊരു ചിത്രത്തെ പ്രതിപാതിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ ബഹുമതിയാണ്. ഇന്ദ്രിയം കഴിഞ്ഞ് 25 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും സൂപ്പർ താരാധിപത്യത്തിൽ നിറഞ്ഞ് നില്ക്കുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നായികയെ മുൻ നിർത്തി ഇതുവരെ മലയാള സിനിമ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ കളക്ഷൻ റെക്കോഡുകളും തകർത്തെറിഞ്ഞ് ലോക, പുതിയൊരു “ലോക വിജയം” നേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ശില്പ്പികളുടെ കഴിവിന്റെ അളവുകോലാണ്.
ഇനി സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക് അരുണിനോടാണ്..നിങ്ങൾ സാധാരണ സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ചിത്രമാണ് ലോക. അവർ അത് മുൻപെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില നിരൂപകരും, ബുദ്ധി ജീവികളും പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ അളവുകോൽ. അത് സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ നല്കുന്നതാണ്. അതവര് നല്കിക്കഴിഞ്ഞു.
പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ നോക്കിയെ കുറുക്കന്മാർ ഓരിയിടൂ. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നിറുത്താം. ഇന്ദ്രിയം നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഓടുന്നത് കണ്ട് ഒരു നിരൂപകൻ ചലച്ചിത്ര വാരികയിൽ എഴുതിയ നിരൂപണത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇതാണു, "ഇന്ദ്രിയം പ്രേക്ഷകനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ്".
[ഈ നിരൂപകൻ പിന്നീട് സിനിമയിൽ വന്നു, ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ വിജയത്തിന് അടുത്ത് എത്തുന്നൊരു വിജയം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് മറ്റൊരു ചരിത്രം.]", കെപി വ്യാസന് കുറിച്ചു.
അമഗ്ര: ദി ഇന്വേര്ട്ടഡ് ക്രോണിക്കിള് പാര്ട്ട് വണ് - ഡെസിബെല്: ദി സീക്രട്ട്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്' എന്നാണ് ശ്രീദേവിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. 'അമഗ്ര' എന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ ലോകവും പാതാള ലോകവും അവിടത്തെ ജീവജാലങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളുമാണ് ശ്രീദേവ് തന്റെ പുസ്തകത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനായുള്ള അവസാന പണിപ്പുരയിലാണിപ്പോള് ശ്രീദേവ്.
