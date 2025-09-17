ETV Bharat / entertainment

ലോകയുടെ ലോകം മുതല്‍ ഗുഡ് ബൈ സണ്ണി വരെ; 50 ബിജിഎമ്മുകളുമായി ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍

ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ബ്ലോക്ക്ബസ്‌റ്റർ ചിത്രം ലോകയുടെ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് പുറത്ത്. സ്പോട്ടിഫൈ, ആമസോൺ പ്രൈം മ്യൂസിക് തുടങ്ങി മ്യൂസിക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ലോകയുടെ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ലഭ്യമാകും.

LOKAH ORIGINAL SOUNDTRACK JAKES BEJOY BACKGROUND SCORE LOKAH CHANDRA MUSIC ALBUM ലോക
Lokah OST (movie posters)
കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ സൂപ്പര്‍ ഹീറോയായി എത്തിയ 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര'യിലെ ഒറിജിനല്‍ ബാക്ക്‌ഗ്രൗണ്ട് സ്‌കോര്‍ പുറത്ത്. ബികെ ഹരിനാരായണന്‍റെ രചനയില്‍ ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യുടെ സംഗീതത്തില്‍ ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിലെ ഒറിജിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആണ് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനാണ് ഇക്കാര്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചത്.

സ്പോട്ടിഫൈ, ആമസോൺ പ്രൈം മ്യൂസിക്, ഗാനാ, യൂട്യൂബ്, ജിയോ സാവൻ, ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് തുടങ്ങി പത്തോളം മ്യൂസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ 'ലോക'യുടെ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ലഭ്യമാണ്. ദ വേള്‍ഡ് ഓഫ് ലോക മുതല്‍ ഗുഡ്‌ ബൈ സണ്ണി വരെയുള്ള 50 ബിജിഎമ്മുകളാണ് 'ലോക'യുടേതായി അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

സിനിമയുടെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യുടെ സംഗീതം. സിനിമയുടെ വിജയത്തില്‍ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ഘടകവും ഇതുതന്നെയാണ്. 'ലോക'യിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്കും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്. പാൻ ഇന്ത്യൻ തലത്തിലും പശ്ചാത്തല സംഗീതം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

പ്രദര്‍ശന ദിനം മുതല്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നേറുന്ന ചിത്രം ആഗോള തലത്തില്‍ 250 കോടി പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബുക്ക് മൈ ഷോയിലും ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് വിൽപനയാണ് ലോക സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബുക്ക് മൈ ഷോയില്‍ ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് വിൽപനയാണിത്.

മലയാളത്തിലെ ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക്ബസ്‌റ്ററുകളിൽ ഒന്നായും ചിത്രം മാറി. 'ലോക'യുടെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി പതിപ്പുകള്‍ക്കും ഗംഭീര ബുക്കിംഗും ബോക്‌സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനുമാണ് ലഭിച്ചത്. ഡൊമിനിക് അരുൺ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വ്വഹിച്ച ചിത്രത്തില്‍ കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശനും നസ്‌ലെനുമാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില്‍ എത്തിയത്.

ബിഗ് ബജറ്റ് ഫാൻ്റസി ത്രില്ലറായി ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ സല്‍മാന്‍, ടൊവിനോ തോമസ് തുടങ്ങി നിരവധി അതിഥി താരങ്ങളുമുണ്ട്. അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, വിജയരാഘവൻ, നിഷാന്ത് സാഗർ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരന്നു.

ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നിമിഷ് രവി ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതവും നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

അഡീഷണൽ തിരക്കഥ - ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് - ജോം വർഗീസ്, ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബംഗ്ലാൻ, കലാസംവിധായകൻ - ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ, മേക്കപ്പ് - റോണക്‌സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മെൽവി ജെ, അർച്ചന റാവു, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് - സുജിത്ത് സുരേഷ്, സ്‌റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, അമൽ കെ സദർ, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ - യാനിക്ക് ബെൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

LOKAH ORIGINAL SOUNDTRACKJAKES BEJOY BACKGROUND SCORELOKAH CHANDRA MUSIC ALBUMലോകLOKAH OST OUT

